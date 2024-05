Lina Tejeiro confirmó que ingresará a ‘La casa de los famosos Colombia’: conozca la fecha

Lina Tejeiro habló de su vida sentimental y sorprendió al asegurar que ya tiene no negociables - crédito cortesía Canal RCN

Transcurre el tercer mes de convivencia en La casa de los famosos Colombia y con solo ocho participantes la competencia adquiere mayor intensidad. Cada error se paga caro y cada acierto los pondrá más cerca de asegurarse los 400 millones de pesos del premio mayor.

De momento, y pese a que Pantera se aseguró el ser líder de la semana, el protagonismo durante la semana ha corrido por cuenta de los visitantes. Primero fue Nataly Umaña en la noche del miércoles 22 de mayo, en una visita que en principio se extenderá por cinco días, y luego el público podrá decidir si le permite quedarse dos días más, en los que podrá interactuar con normalidad con el resto, salvo que no podrá participar en las pruebas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Ahora, y luego de varios días de rumores, la actriz Lina Tejeiro confirmó que hará su ingreso a La casa de los famosos Colombia. Desde hace tiempo, la actriz y presentadora del programa de telerrealidad, junto con Roberto Velásquez, afirmó que existía esa posibilidad, pero esta tendrá lugar finalmente el próximo viernes 24 de mayo.

Inicialmente, explicó que “tengo ensayo en el otro lado”, haciendo referencia a su presencia confirmada en la nueva versión que está grabando Caracol Televisión de su telenovela Nuevo rico, nuevo pobre. Por ese motivo, adelantó que este jueves no acompañará a Roberto en la presentación de la previa a la gala de este 23 de mayo, ni en su respectivo after show. Acto seguido, confirmó la noticia.

La actriz confirmó que el próximo viernes 24 de mayo entrará a compartir con los participantes - crédito @linatejeiro/Instagram

“El viernes sí vengo, ¡porque es cuando ingreso a La casa de los famosos Colombia!. Me pone muy nerviosa, me emociona. Tengo muchos sentimientos encontrados, revueltos. ¿Qué irá a pasar?, no sé”, manifestó Tejeiro en sus historias de Instagram.

Aunque todavía no se sabe lo que hará Tejeiro dentro de la casa, o si permanecerá solo unas horas o al igual que Nataly extenderá su estancia por algunos días; cabe señalar que las dos presentadoras del programa en el Canal RCN, Cristina Hurtado y Carla Giraldo ya hicieron su ingreso para interactuar con los asistentes. La primera organizó un partido de fútbol, mientras que la segunda les dio ciertas órdenes en forma de retos, que incluyeron preparar la comida o lavar los baños.

Lina Tejeiro confirmó su regreso a la actuación

Lina Tejeiro, Variel Sánchez, Laura Barjum y Juan Manuel Guilera son los protagonistas de la novela ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ -crédito @linatejeiro -@varielsanchez - @laurabarjum - @juanguilera_/Instagram

Tras un 2023 en el que personificó a la narcotraficante Griselda Blanco en la serie de ViX Paraiso Blanco, 2024 representó para la llanera un breve paréntesis en su faceta como actriz tras aceptar ser presentadora en La casa de los famosos Colombia para dicha plataforma junto a Roberto Velásquez.

Pero hace apenas unos días, Tejeiro confirmó su papel protagónico en la nueva versión de la telenovela Nuevo rico, nuevo pobre, de Caracol Televisión. Este representa el primer papel protagónico de su carrera, algo que compartió con orgullo en sus redes sociales. “Por eso no me canso de esperar… ♥️ Está fue la razón por la que hace unos días mi familia y amigos se emocionaron junto a mí. Luego de 22 años de un largo camino, de mucho esfuerzo y donde muchas veces sentí ganas de abandonar mi sueño por recibir tantos NO, hoy te puedo contar que se hace realidad otro de mis sueños más anhelados. Mi primer protagónico. Estoy llorando”, escribió.

Tejeiro – que interpretará a Rosmery Peláez, el papel que interpretó en su día Carolina Acevedo en la versión original de 2008 y 2009– compartirá pantalla con un elenco que incluye, entre otros a Variel Sánchez, Laura Barjum y Juan Manuel Guilera.