Agarrón entre la Defensoría del Pueblo y la Supersalud por reclamos a las EPS: “La salud es un derecho fundamental”

La Defensoría del Pueblo emitió un llamado de atención a la Superintendencia de Salud debido a las dificultades impuestas para el trámite efectivo de quejas por parte de los usuarios.

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, expresó que “la Supersalud no puede ver la salud simplemente como un servicio público, sino que debe entenderla como un derecho fundamental”. Camargo aseguró que esa entidad está poniendo obstáculos que complican la recepción de quejas de los usuarios.

“La Supersalud no puede concebir la salud como un servicio público, sino como un derecho fundamental. Es muy grave que, en medio de la actual situación, en la que han sido intervenidas algunas EPS, hayan establecido aún más requisitos para la recepción de quejas, obligando a que los usuarios previamente hagan sus peticiones a las entidades promotoras de salud”, dijo Carlos Camargo al respecto.

El funcionario también agregó que “ejerzan la función de regulación, vigilancia, inspección y control de los aseguradores y prestadores de servicios de salud, con enfoque de derechos humanos, y más allá de la visión de servicio público. Tanto autoridades como particulares que participan en el sistema de salud deben garantizar los derechos humanos, bajo la tutela permanente del Estado”.

Frente a esta fuerte queja del defensor, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, le respondió en su cuenta oficial de X de la institución. “Ante las más recientes declaraciones del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, hizo varias precisiones”, dijeron el post.

En primer lugar, destacó que es una labor y un deber de la Superintendencia Nacional de Salud vigilar que las EPS cuenten con un sistema adecuado para responder a cada una de las denuncias, peticiones y reclamos presentados por sus afiliados. Además, enfatizó que deben dar respuestas favorables a estos requerimientos.

También comentó que: “Lo segundo, en ningún momento la Superintendencia ha puesto como requisito presentar primero algún recurso ante la EPS para luego recurrir a la Superintendencia para que se puedan dar trámites. Esto es completamente falso; no se ha hecho, nunca se hará”.

Y añadió: “Se está realizando un proceso de pedagogía porque, si bien es cierto que la Superintendencia tiene la labor de vigilar a las entidades prestadoras de servicios de salud, también tiene la obligación de que, con los recursos públicos girados por parte del Estado, cumplan con sus labores y, en ese sentido, den celeridad a los procesos que se presenten por parte de sus afiliados”.

En tercer lugar, el superintendente de Salud aseguró que la Superintendencia en ningún momento ha dejado de recibir ninguna PQRD. De hecho, añadió que se solicitó oficialmente a la Defensoría del Pueblo, en días pasados, que informara si alguna reclamación en salud que hubiese recibido la Superintendencia había encontrado alguna barrera por no haber sido tramitada previamente ante la EPS. Hasta el momento, afirmó, no han recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Defensoría del Pueblo en respuesta a este requerimiento.

Y agregó que: “Es importante aclarar que hemos acompañado las jornadas de la Defensoría del Pueblo. Hoy estamos en Ciudad Bolívar acompañando a la Defensoría del Pueblo; ayer estuvimos en la ciudad de Barranquilla. Y aunque el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, no esté al tanto de la labor conjunta que estamos realizando, solo en el mes de abril la Superintendencia ha dado trámite a 154,267 solicitudes en materia de salud”.

Finalmente, Leal le dijo a Camargo que: “No genere desinformación, porque no es útil para una sociedad donde todos estamos trabajando articuladamente por defender el derecho a la salud de las poblaciones. Emitir conceptos que son completamente falsos sobre el funcionamiento de la Superintendencia Nacional no contribuye en nada”.