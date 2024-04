Shakira podría tener problemas con su tour ‘Las mujeres ya no lloran’: en España hablan de una “enfermedad latente”

Shakira podría cancelar su gira, según la prensa española - crédito @shakira/Instagram

Shakira causó furor en las redes sociales el martes 16 de abril, cuando anunció que ya tiene definidos sus primeros planes para Las mujeres ya no lloran World Tour, que por lo que ella misma ha dicho, será su gira más ambiciosa. Por lo menos treinta países serán recorridos por la barranquillera y ya definió las primeras fechas.

Sin embargo, desde España afirman que la realización del próximo recorrido global de la intérprete de Te felicito, TQG y Antología se encuentra el riesgo. Lo que se dice en la prensa del Viejo Continente es que hay motivos de salud que impedirían el normal desarrollo de las presentaciones.

De hecho, esta no sería la primera vez que algo así le ocurriría a la cantante colombiana. En 2017, a pesar de querer compartir con sus fans alrededor de todo el mundo, tuvo que cancelar las presentaciones por el diagnóstico desfavorable de hemorragia en las cuerdas vocales.

Ahora, El Nacional, de Cataluña, volvió a poner sobre la mesa el asunto, refiriéndose al problema como “latente” en el estado físico de la artista.

“A pesar de haber superado con éxito este desafío y haber retomado su carrera musical, el riesgo de una recaída siempre está presente. Con el anuncio de su próxima gira mundial para promocionar su último álbum de estudio, titulado Las mujeres ya no lloran, sus fans y los expertos de la industria temen que la salud vocal de Shakira pueda verse comprometida una vez más”, comenzó diciendo el periódico.

Si bien la atlanticense se sometió hace un tratamiento exhaustivo hace siete años, el cual le permitió volver a grabar o a hacer conciertos, el medio de Barcelona insiste en que en realidad aún no se encuentra al 100%, por lo que debería tener cuidado.

“Los especialistas en medicina vocal advierten que los cantantes, especialmente aquellos con antecedentes de lesiones en las cuerdas vocales, deben ser especialmente cautelosos al enfrentar el riguroso cronograma de una gira mundial. El uso intensivo de la voz durante actuaciones frecuentes y prolongadas puede aumentar el riesgo de hemorragias y otras lesiones vocales”, agregó el artículo publicado en el portal citado.

En ese entonces, Shakira aseguró que “fueron los meses más duros de mi vida. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme. Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca mi voz. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles”.

Así las cosas, aunque hay suspenso alrededor del tour de la vocalista, sus primeras fechas fueron confirmadas para comenzar a partir del 2 de noviembre de 2024. Tendrá paradas en Texas, en las ciudades de San Antonio y Dallas, así como en Washington, Boston, Phoenix (Arizona), Charlotte (Carolina del Norte), Detroit (Misuri), Quebec y Montreal (Canadá).

Todavía no se han confirmado sus turnos en Latinoamérica o Europa.

¿Qué es la hemorragia en las cuerdas vocales?

La hemorragia en las cuerdas vocales es una condición que ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo en las cuerdas vocales, provocando la acumulación de sangre. Esto puede ser resultado de un uso excesivo o incorrecto de la voz, como gritar o cantar sin técnica adecuada, o por un golpe directo en el área del cuello. Los síntomas incluyen cambios bruscos en la voz, como ronquera repentina, incapacidad para alcanzar notas altas al cantar, o incluso la pérdida total de la voz. El diagnóstico se realiza a través de un examen llamado laringoscopia, que permite al especialista observar las cuerdas vocales de cerca.

El tratamiento principal es el reposo vocal absoluto, evitando hablar o susurrar, acompañado de la hidratación constante. En casos más severos, puede requerirse tratamiento médico o quirúrgico para reparar el daño en las cuerdas vocales. La recuperación total es posible con el seguimiento adecuado y medidas preventivas para evitar futuras lesiones.