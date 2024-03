Hombre generó pánico en viaducto de Pereira: caminó por el techo y amenazaba con lanzarse

Hombre caminó sobre el techo del viaducto de Pereira - crédito @Puntodequiebr15 / X

En Colombia la salud mental sigue siendo un tema complejo de abordar, especialmente en cuanto a la depresión que alcanza el 4,7% y que representa a 2.425.000 personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Ya sea por problemas económicos, sentimentales o por algún tipo de diagnóstico mental, la muerte ha sido una de las salidas a este tipo de situaciones.

En ese sentido, los habitantes de Pereira, que frecuentemente transitan el viaducto César Gaviria, observaron una acción irregular por parte de un sujeto.

El Viaducto César Gaviria Trujillo ha sido escenario de intentos de suicidio en Pereira - crédito Ciudad Región

Un joven que vestía una camisa azul, pantalón negro y cachucha caminaba por el techo de la zona peatonal del viaducto de la capital risaraldense.

En videos quedó registrado los momentos en que el joven camina rápidamente por el techo, arrojando piedras ante la mirada de curiosos que no entendían cuál era el propósito del joven en el techo del viaducto.

Hombre caminaba por techo del viaducto de Pereira con ladrillo en la mano - crédito Redes sociales / Facebook

La acción del joven ha prendido las alarmas porque solo hace unos días, exactamente el martes 19 de marzo, se presentó el intento de suicidio de una mujer, que no se lanzó de no ser por las palabras de un hombre que sin pensarlo dos veces logró abalanzarse sobre ella.

En el dramático incidente, la mujer se habría intentado lanzar desde el viaducto César Gaviria. Este evento provocó un inmediato cese de las actividades vehiculares y cotidianas de los ciudadanos cercanos, quienes se concentraron en el desarrollo de la situación.

De acuerdo con información entregada por la Policía, reseñada por Noticias Caracol, al parecer, la mujer estaba sufriendo múltiples quebrantos de salud, así como una situación económica difícil:

“Tiene un problema en un seno, que sufre de un riñón, que fue al seguro y no la atendieron, que la despacharon para la casa, que llegó a la casa y le cortaron los servicios, que tiene dos niñas y no tiene trabajo, no tiene nada”, aseguró la Policía que estuvo al tanto del caso.

El intento de suicidio de la mujer de 32 años generó una movilización significativa tanto de los curiosos como de las autoridades locales encargadas de manejar el caso. Un ciudadano logró capturar en video la tensa situación y, a través de este, se documentó el trabajo conjunto de la comunidad y los oficiales por evitar el trágico desenlace.

El protagonista y héroe en esta ocasión fue el patrullero Diego Largo y otro joven, quien a pesar del inminente riesgo que representaba estar en lo alto de la infraestructura, arriesgó su vida para evitar que la mujer tomara la difícil decisión.

“Me subo al techo y arranco detrás de ella, pero pasó otro joven que se le lanza y de una la coge”, expresó el patrullero en declaraciones reseñadas por Noticias Caracol.

Hombre realiza acto heroico en el Viaducto César Gaviria de Pereira - crédito @TuTinieblo_ / X

Por su parte, la coronel Alexandra Díaz, expuso las acciones posteriores del uniformado de la Policía que colaboró en el rescate de la mujer: “Nuestro uniformado abraza a esta mujer, me dice que él también se quiebra porque es una situación dolorosa en donde un ser humano quiere terminar su vida”.

Jaime Gallego fue el joven que logró el rescate de la mujer, él expresó al medio citado que se subió al techo de una buseta para colaborarle a los uniformados de la Policía: “Siempre he sido una persona de ayudar a otros que verdaderamente lo necesitan. La muchacha lo necesitaba y yo, sin pensarlo, me subí y le supliqué que no se fuera a lanzar. En ese momento, la agarré y le salvé la vida”.

Una encuesta del Ministerio de Salud de 2023, reseñada por El Tiempo, reveló que dos de cada 10 personas estarían dispuestas a ayudar a una persona con alteraciones mentales en la calle, y un porcentaje igual expresó sentir miedo ante tales situaciones.