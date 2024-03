Qué beneficios tiene comer piña y cuál es la mejor forma de consumirla

La piña es una fruta rica en vitaminas, conozca sus beneficios -crédito Freepik -Falticon

El consumo de frutas es esencial para reducir el colesterol y mejora el tránsito intestinal; además, tiene muchos beneficios por su alto contenido en micronutrientes, como vitaminas, minerales y fibra, de acuerdo con información del Ministerio de Salud y Protección social.

Y una de las frutas que aporta beneficios extras al organismo es la piña, que aparte de los micronutrientes, es recomendada para algunos padecimientos.

“La piña es un carbohidrato simple, que contiene gran cantidad de vitamina C, por lo cual es un antioxidante y también contiene vitamina B1 y B6, pero en menor cantidad. Es alta en fibra, por lo que es muy digestiva y ayuda como diurético natural”, expresó David Rojas, licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica de Colombia, que cuenta con certificación internacional en Nutrición Deportiva en la Asociación Internacional de Ciencias del Deporte (Issa), en diálogo con Infobae Colombia.

La piña tiene propiedades que ayudan a diferentes padecimientos como la retención de líquidos, problemas de estreñimiento y obesidad, debido a que actúa como diurético, y su alto contenido en fibra ayuda al buen funcionamiento del intestino.

Asimismo, según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los colores de las frutas suelen estar vinculados con los nutrientes y fitoquímicos que tienen, como el color anaranjado/amarillo que contiene carotenoides que ayudan a la salud ocular, es decir que la piña, mango, limón, naranja, papaya y otras del mismo color puede ayudar a mejorar la vista.

David Rojas, preparador internacional de atletas y dueño de la cadena de gimnasios Unlimited Training en Bogotá, recalcó que por su alto contenido en azucares su consumo debe ser moderado, además, es mejor ingerir la fruta y no en jugos. “Contiene gran cantidad de azúcar, por una porción de cien gramos más o menos hablamos de diez o doce gramos de azúcar, por lo cual no es recomendable consumirla todos los días, las frutas se deben variar para poder aprovechar todas las vitaminas de cada fruta, no es aconsejable consumir una fruta todos los días para tener esta variación de vitaminas de la semana”, añadió el experto en nutrición para este medio.

Asimismo, algunas personas que tengan problemas de azúcar alta o diabetes no se le recomienda ingerir a diario esta fruta y de acuerdo con el portal Mejor con Salud quienes padezcan de insuficiencia renal o cálculos renales no podrían consumirla.

¿Cómo mantener la piña fresca en la alacena?

La empresa colombiana que son productores y comercializadores de piña oro miel, Bengala Agrícola S.A.S, recomienda guardar la piña para que mantenga su frescura en un lugar seco a temperatura ambiente. Si no desea consumir la fruta, esta puede durar entre 3 a 5 días aproximadamente siguiendo las recomendaciones anteriores.

“Para guardar la porción de piña que consumes diariamente y tenerla lista, solo debes pelar, cortar y refrigerar en un recipiente hermético, de esta manera la fruta se conversa de 6 a 8 días aproximadamente”, añadió la comercializadora de piña.

¿Por qué es recomendable comer frutas?

La profesora del departamento de nutrición y dietética de la Universidad Javeriana María Silvia Bohórquez compartió a Infobae Colombia las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

“La OMS recomienda mínimo cinco porciones de frutas y verduras al día, es mejor que sean 6 veces al día e idealmente 8 al día si deseamos maximizar los beneficios en términos de reducir riesgo de enfermedades cardiovasculares, de la obesidad, diabetes y algunos tipos de cáncer”, expresó la docente.

La licenciada también aclaró un mito recurrente sobre las frutas, el cual es que aumenta de peso, explicó que la OMS resalta dos tipos de azúcares: los intrínsecos y los libres, los primeros es la pulpa de la fruta y el segundos incluyen monosacáridos y disacáridos, los cuales son agregados a los alimentos por comercializadores, este último es que la OMS recomienda reducir. “En una dieta planificada correctamente, la fruta trae mas beneficios incluso ayuda al control de peso”, añadió María Silvia Bohórquez.