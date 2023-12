Familiar de Rigoberto Urán destapa actitudes desconocidas del ciclista, más allá de la novela: “Es cantaletoso”

Rigo tendría rasgos de su personalidad que sorprenderían a más de uno, pero que no muchos conocen - crédito @gorigogooficial/Instagram

Rigo, una historia inspirada en la historia de vida de Rigoberto Urán, se convirtió en una de las producciones televisivas más destacadas del 2023. Aunque inició sobre el final del año, su estreno en simultáneo por Prime Video y el Canal RCN ayudó para que la audiencia creciera de manera exponencial, tanto de manera digital como análoga. Ya son más de 40 episodios los que se han publicado.

Sin embargo, el rating en cuanto a la medición para la TV tradicional no ha sido el mejor. En ese sentido, el equipo detrás de la producción ha buscado darle fuerza a través de las redes sociales y encontró una solución: revelar detalles de la vida real del protagonista, a fin de poder comparar con la ficción.

Así las cosas, una de las personas que más ha servido para difundir información sobre la juventud o personalidad del ‘Toro de Urrao’ ha sido su cuñada, Luisa Durango. La empresaria es la hermana menor de Michelle, esposa de la celebridad y tiene varios negocios en común con el deportista.

Acerca de la personalidad del famoso, la especialista en relaciones públicas soltó comentarios que tomaron por sorpresa a más de uno y aseguró en entrevista concedida a Pulzo que: “Con Rigo la vida se disfruta y se goza. Aunque es más cantaletoso, pero hasta echando cantaleta es muy chistoso”.

De la misma manera, le preguntaron por lo que pensó al conocer al corredor. “Creo que es difícil recordar el momento exacto, pero si es fácil pensar en lo agradable y chistoso que era. Una energía arrolladora, como contagiosa. Era solo el amigo de mi hermana porque sin creerlo estuvo detrás de ella dos años. Así que fueron muchos los encuentros y salidas antes de oficializar una relación”, indicó sobre la primera impresión que se llevó.

Entre sus palabras, aseguró que “a nadie se le pasó por la cabeza” que su hermana y el subcampeón olímpico iban a acabar juntos.

Por otro lado, compartió una de las anécdotas que más recuerda de su juventud cerca al antioqueño.

“Son demasiadas y no podría definir una porque cada momento con él es una anécdota. Pero recuerdo una que fue hace poco. Estábamos escuchando música y él me dice: ‘Oye, pon ‘Klona”. Inmediatamente lo miro con confusión y le pregunto: ‘¿Quién canta eso o de quién es?’. Él responde: ‘De Carolina’. Eso me dejó aún más perpleja. Pero como siempre es así, intenté descifrar qué estaba diciendo… y le digo: ‘¡Ah, ‘Qlona’ de Karol G!’, y él me responde: ‘¡Exacto, esa, esa!’. La verdad, nos dolía el estómago de la risa. Y así es siempre con él”, rememoró.

Finalmente, se refirió a la otra faceta que conoce muy bien del ciclista, no como cuñado, sino como jefe, debido a que ella dirige el departamento de RP de Go Rigo Go y es la directora ejecutiva de Helados Tonny, la cual si bien es una herencia familiar de los Durango, también incluye a Urán en los planes comerciales.

“Es complicado porque yo no lo veo como un jefe. Para mí, él es el esposo de mi hermana. Y nuestra relación va más allá de un jefe, porque somos familia y vivo con ellos. Lo conozco muy bien y sé cuándo se desespera y cuándo está feliz, y ahí sé cuándo actuar y qué hacer”, reconoció la mujer.

Ya refiriéndose a la telenovela, Luisa habló del personaje de Sofía, la hermana de Michelle. “En realidad la gente asume que como el personaje de Sofía es mayor que Michelle, entonces es Marcela (hermana mayor de Rigo en la vida real), pero no, no representa a ninguna de las dos”, apuntó en charla con el medio citado.