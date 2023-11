Secuestro del papá de Luis Díaz demuestra que el comando central del ELN no tiene control de todos sus frentes, afirman expertos

Cómo afectará el secuestro del padre de Luis Díaz a la política de Paz Total de Gustavo Petro - crédito Jesus Aviles/Infobae.

Angustiosos días ha pasado la familia de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool Luis Díaz, desde que fue secuestrado sobre las 5 de la tarde del sábado 28 de octubre de 2023 en Barrancas, La Guajira.

Solamente hasta el 2 de noviembre, cinco días después de su desaparición, el Gobierno nacional informó que el autor del secuestro es el Frente de Guerra Norte de la guerrilla del ELN, porque así se lo hizo saber la delegación en la mesa de negociaciones, que ni siquiera tenía conocimiento del hecho.

Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, uno de los máximos cabecillas del grupo armado, reconoció en un mensaje privado por Telegram que fue “un error” secuestrar al padre del futbolista colombiano y además dio directrices para su liberación.

ARCHIVO - Antonio García, máximo líder del ELN, reconoció que el secuestro del papá de Luis Díaz fue un "error" y dio la directriz de su liberación - crédito AP.

“Fue un error la retención del padre de Luis Díaz realizada por el frente de Guerra Norte. Luis es un símbolo de Colombia y como tal lo sentimos en el ELN. (...) Esperamos que las situaciones operativas en el terreno puedan solucionarse, es la orientación que tienen los mandos para agilizar la liberación”, dijo García.

Por eso, el Frente de Guerra Norte anunció el inicio del proceso de liberación de Luis Manuel y explicó que el secuestro se debió a una misión económica de uno de sus comandos. “A partir del momento se inicia su proceso de liberación y queremos evitar cualquier incidente”, agregó el Frente Norte.

No obstante, en la noche del domingo 5 de noviembre el grupo guerrillero informó que a pesar de que ya se tienen los protocolos de liberación del padre de Lucho Díaz, las continuas operaciones militares han impedido que se haga efectiva.

Por ese motivo, en la mañana del lunes 6 de noviembre, el Gobierno nacional ordenó el retiro de varias tropas de las zonas asignadas de la región, que incluyen a los corregimientos aledaños a la Serranía del Perijá.

Frente al secuestro de Luis Manuel Díaz, Enrique Serrano, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, manifestó que afectará la credibilidad de la política de Paz Total de Gustavo Petro, que ya era vista con escepticismo.

“La política de Paz Total ya era vista con escepticismo antes del secuestro de los padres de Luis Díaz. Es un conjunto muy confuso de medidas que no han sido explicadas al público colombiano. Hay varios frentes y ninguno parece tomar en serio al gobierno actual”, dijo el académico.

El profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la misma institución, Óscar Palma, manifestó que ese hecho demuestra que “el Gobierno parecería estar casi que en una posición de debilidad, permitiendo que estos grupos hagan básicamente lo que quieran”.

“Supuestamente, en medio de una de un cese al fuego no se deberían cometer secuestros y, sin embargo, los están cometiendo e igual el proceso sigue. Hay una confusión porque ha habido momentos en los cuales hay cese al fuego, pero el Gobierno dice que sí hay y luego la guerrilla dice no, entonces realmente ha sido un desorden, una falta de estrategias del inicio”, dijo.

La política de Paz Total de Gustavo Petro ha dejado muchas dudas, afirman expertos - crédito Infobae.

Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, expresó que ese secuestro afectará la credibilidad de la política de Paz Total.

“El proceso con el ELN venía de ser muy impopular para la gente y ahora quedará más debilitado. El Gobierno tendrá que evaluar si continúa con la negociación porque el secuestro es una clara violación al cese al fuego y de hostilidades. Ahí entra en crisis la credibilidad del Gobierno y la fuerza que tiene para imponer condiciones al ELN”.

¿La estructura del ELN dificultará las negociaciones de paz?

El frente de Guerra Norte del ELN sería el responsable de varios secuestros en los departamentos de Cesar y La Guajira - crédito Archivo Infobae.

El cese al fuego entre el Gobierno y el ELN inició el pasado 3 de agosto. Pero, en medio de las negociaciones, el Frente Norte secuestró al papá de Luis Díaz y solo unos días después se enteró la delegación de la guerrilla.

Para el profesor Palma, eso demuestra una creciente atomización de la estructura del grupo guerrillero de la que se viene hablando desde hace años. “El ELN siempre fue un grupo más federado que otros como las Farc, por ejemplo. Por supuesto existe un comando, pero los frentes de guerra siempre han tenido mayor independencia y autonomía en sus acciones”.

Esto dificultaría las negociaciones con la guerrilla, porque “algunos frentes han sido más reacios a sentarse a dialogar con el Gobierno que otros”.

Por eso, para el profesor hay dudas de si existe una comunicación entre el mando central y los frentes de guerra. “De forma muy preocupante este hecho hace preguntarnos si realmente el proceso de paz habla sobre todo el ELN o si eventualmente eso nos va a llevar al surgimiento de grupos independientes que busquen continuar la guerra”.

Lo mismo expresó el profesor Jaramillo, para quien no cabe dudas de que habrá disidencias del grupo guerrillero en caso de alcanzar un acuerdo de paz. “El comando central no necesariamente tiene control sobre lo que hagan los frentes y eso es preocupante porque a la hora de contraer compromisos no va a ser fácil hacer que los cumplan”, indicó.