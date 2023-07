Sebastián Villalobos confirmó su romance con la ganadora de “Top Chef VIP”: “Estamos descubriendo si es amor de verdad”

Estamos descubriendo si es amor de verdad: dijo Sebastián Villalobos sobre su romance con Alana. Fotos: @sebas y @alanalliterass / Instagram

Sebastián Villalobos fue uno de los primeros influenciadores que tuvo Colombia, que catapultó su carrera internacional luego de la presentación del programa Nat Geo Lab. Recientemente, el colombiano participó en la segunda temporada de Top Chef VIP y allí se cruzó con Alana Llineras, una creadora de contenido mexicana, que se convirtió hace unos días en la ganadora del reality de cocina.

Te puede interesar: Así se creó Calixto del “Man es Germán”: “Yo no sabía lo que iba a pasar en la escena”

Durante la emisión del programa, los seguidores de ambas figuras se percataron que además del talento con el que contaban para la cocina, la química fue evidente en cada una de las pruebas que tenían. Fue así como el diálogo con Telemundo, los creadores de contenido decidieron confirmar que estaban intentando sacar a flote sus sentimientos, después de abandonar la cocina.

Sebastián Villalobos y Alana Lliteras han dado pistas en sus redes sociales del amor que surgió en las cocinas de Top Chef VIP. (@sebas y @alanalliterass)

En medio de la conversación, la periodista Verónica Bastos hizo énfasis en que las miradas entre los dos influenciadores es lo que llama la atención de sus apariciones: “Hay una cosa que se llama atracción… Uno babea por el otro y qué importante, disfrútenlo”.

Te puede interesar: Este es el impresionante cambio físico de Yailín la más viral en tres años

En ese momento, otra de las presentadoras interviene y pregunta directamente: “¿Si hay algo o no hay algo? ¿Hay atracción?”, a lo que el youtuber no tuvo más remedio que contestar directamente: “Atracción hay, claramente hay, eso se nota desde la cocina, fuera de la cocina, todo”.

La pareja confirmó recientemente que están evaluando si se trató de un romance de "reality" o puede funcionar fuera de la competencia. Foto: @sebas y @alanalliterass / Instagram

Fue en ese momento en el que agregó que están intentando descubrir si fue por el tiempo en el que permanecieron juntos en el concurso de cocina: “Estuvimos inmersos cinco meses en una competencia en donde lo que hacíamos era pensar en cocina y vernos todos los días…”.

Te puede interesar: “Alerta” habló de su relación con “Hassam” en “Sábados felices”: “No todo fue malo”

De hecho, Sebastián Villalobos, en conversación con el programa Al rojo vivo, respondió a una pregunta sobre su éxito dentro del concurso con sus recetas y señaló que: “yo creo que el ingrediente principal de cualquier receta es la bonita energía, y entre Alanita y yo existe una muy linda energía”.

Sara Corrales y su romance con Juan Pablo Gil

A finales de junio, Sara Corrales y Juan Pablo Gil, que compitieron mano a mano en Top Chef VIP confirmaron su romance, luego de haber sido eliminados de la competencia. Y aunque a lo largo de la competencia los actores dejaron en evidencia que entre ellos surgió una linda amistad, solo fue hasta el capítulo del 29 de junio que la actriz colombiana destapó todo sobre su relación con el mexicano.

“Juan Pablo Gil fue un apoyo impresionante para mí en todo momento. Él fue la persona que hizo que mi historia en ‘Top Chef’ cambiara (...) Lo que Juan hizo por mí no tiene precio”, indicó Sara Corrales en medio de su despedida.

Sara Corrales y Juan Pablo Gil se besaron en medio de programa para confirmar su relación

En medio de la despedida de sus compañeros de competencia, la paisa aseguró que fue Gil quien la animó en los momentos más complejos de la competencia, así como en apoyarla, hablarle y sentarse a resolver algunos conflictos con otros compañeros.

“Yo no tengo ni idea si la gente lo sabe o no, pero yo viví situaciones muy difíciles acá y Juan Pablo fue la única persona en su momento que creyó en mí. Él me dio ese apoyo y empezó a tomarse el tiempo de hablar con casi que cada uno de los participantes, así como a decirles: ‘A ver, esto no es así’ o ‘esto no está bien’. Fue ahí cuando yo estuve ya más tranquila y cómoda”, aseveró.