Día sin carro y moto en Bogotá: qué opciones hay para transportarse en la ciudad

El Día sin carro y sin moto se realizará desde las 5:00 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Foto: Colprensa

El Día sin carro se realizará el jueves 2 de febrero de 2023 y desde ya, la Alcaldía de Bogotá presentó las medidas básicas que regirán durante aquella jornada. El Día sin carro y sin moto se realizará desde las 5:00 de la mañana hasta las 7:30 de la noche.

De acuerdo con lo explicado con la Alcaldía de Bogotá, esta jornada funciona para “tener un 57% menos de contaminación (CO2) en nuestro medio ambiente por cuenta 1.800.000 carros particulares y 470 mil motocicletas que dejan de circular”. El incumplimiento del Día sin carro y sin moto podría generar una multa de hasta 15 salarios mínimos legales vigentes.

Esta jornada es ideal para que los ciudadanos aprovechen otros medios de transporte para movilizarse por la ciudad. Por esa razón, es la ocasión perfecta para pasear en bicicleta, patines o patineta.

Bogotá dispone de 593 kilómetros de ciclorrutas permanentes y 7 kilómetros de ciclovías temporales. En la siguiente imagen podrá encontrar el mapa de ciclorrutas de Bogotá para que arme su viaje y aproveche el día sin carro.

Recomendaciones para pasear en bicicleta en Bogotá:

Usar las luces blancas adelante y roja atrás.

En general, hacerse visible usando elementos reflectantes.

Evitar el uso de audífonos o celulares en el desplazamiento que distraigan la atención.

Avisar los cruces.

Evitar zigzaguear.

Respetar las normas y señales de tránsito.

Durante esta nueva jornada, en Bogotá sí podrán movilizarse los siguientes vehículos en los horarios fijados y sin exponerse a multas y sanciones:

Vehículos y motocicletas conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte.

Vehículos de emergencia.

Rutas de transporte escolar.

Vehículos de transporte con capacidad para movilizar más de 10 pasajeros.

Vehículos y motocicletas de las empresas de transporte de servicios públicos domiciliarios.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Carrozas fúnebres.

Motocicletas que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio.

Vehículos de transporte de valores.

Transporte público.

Vehículos y motocicletas para el control del tráfico y las grúa que prestan el servicio a la Secretaría Distrital de Movilidad.

Caravana presidencial.

Vehículos y motocicletas militares, de Policía Nacional y de organismos de seguridad del Estado.

Vehículos y motocicletas de servicio diplomático o consular.

Transporte asignado por la Unidad Nacional de Protección a personas que tengan medidas de protección.

Vehículos y motocicletas destinados para el control operacional y el mantenimiento del SITP (Sistema Integrado de Transporte Público).

Transporte para el control de emisiones y vertimientos.

Vehículos y motos propulsados por motores eléctricos.

En el decreto que fija el Día sin carro y sin moto, se aclara además que, en este sentido, “los vehículos eléctricos y de cero emisiones estarán exentos de las medidas de restricción a la circulación vehicular durante la jornada, por lo cual los híbridos no podrán movilizarse por la capital ese día dentro de los horarios en que aplica la restricción”.

Por su parte, el horario del Sistema de Transmilenio para el día sin carro del jueves 2 de febrero, adelantaría sus horarios, en ese sentido, las estaciones que abren sus puertas a las 4:00 a.m., lo harán media hora antes a su horario habitual (3:30 a.m.) y las estaciones que abren a las 4:30 a.m. abrirán a las 4:00 a.m.

El cierre de la operación sería a la 1:00 a.m. del viernes 3 de febrero. Igualmente, el Transmicable prestará servicio desde las 4:00 a.m. hasta las 11:30 p.m., debido a las actividades de inspección, mantenimiento y alistamiento que requiere el sistema en horario nocturno.

Por otro lado, el Sistema Integrado de Transporte (Sitp) programará alrededor de 4.300 despachos adicionales a los habituales, debido a la reducción en los tiempos de recorrido de las rutas. De igual forma, se contará con más 38.000 taxis disponibles a lo largo de la jornada. Los taxis tendrán pico y placa en su horario habitual, de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

