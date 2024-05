Al menos dos soldados muertos dejan combates entre el Ejército y el Estado Mayor Central: audios revelan angustia de militares

Se reportaron combates entre el Ejército Nacional y el Estado Mayor Central en zona rural de Argelia, Cauca - crédito Colprensa

En la noche del viernes 3 de mayo se reportan enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y miembros de la estructura Carlos Patiño, que forma parte del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Los combates se producen en la zona rural de Argelia (Cauca). Los informes iniciales señalan que el enfrentamiento sería una respuesta a las acciones ofensivas por parte de las Fuerzas Militares en la zona, mismas que buscan garantizar el bienestar y la seguridad de la población civil en la zona, azotada por el recrudecimiento del conflicto armado.

En medio de las escaramuzas, el Ejército capturó en flagrancia a cinco individuos pertenecientes a la mencionada estructura ilegal, quienes fueron encontrados con su armamento y uniformes en su poder. También fueron abatidos otros tres miembros del EMC, y fue rescatada una menor que fue reclutada forzosamente.

Los combates se iniciaron cuando las unidades en tierra del Ejército se preparaban para acondicionar un terreno para el aterrizaje de una aeronave con el fin de completar la evacuación. Cuando el helicóptero UH-60 llegó a la zona para extraer los cuerpos de los milicianos y a la niña rescatada, fue atacado desde tierra por integrantes de la estructura “Carlos Patiño”. Las balas alcanzaron a impactar la hélice, pero no afectó la operación.

Fuentes confirmaron a Infobae Colombia que en la zona de los combates, el EMC cuenta con unos 150 efectivos, mientras que los militares en la zona conforman un grupo de apenas 15.

De inmediato, las tropas que permanecían en tierra ejecutaron una maniobra defensiva y repelieron el grueso del ataque, asegurando la posición en la zona. A esta hora se reporta que las tropas reciben apoyo aéreo y de fuego de artillería. Fuentes del Ejército indican que al menos dos uniformados fueron heridos en la ofensiva, mientras que las dificultades meteorológicas dificultan la llegada de aeronaves con refuerzos a la zona del combate.

En las últimas horas, se conocieron audios de la situación en la zona de los combates, en los que se evidencian la desventaja con la que lidian las Fuerzas Militares. Allí se escucha al coronel recomendando al militar al mando durante el combate que se repliegue, mientras que este insiste que eso no es posible por la desventaja que enfrentan en el terreno.

“Mi coronel, no podemos tirarnos al hueco porque nos tienen rodeados por todos los puntos. ¡Si nos tiramos al hueco, nos matan a todos!”, dice desesperado el militar en la grabación.

El coronel, en su intento de ayudar, le recomienda que se una a la tropa de un uniformado identificado como Rodríguez. “¿Por dónde se puede usted defender? Por eso mismo, péguese a dónde Rodríguez o si no tírese al hueco, evasión, escape”, insiste el superior.

Sin embargo, el militar en la zona de combate reiteró que no puede replegarse y le manifestó que teme por su vida. “¡Mi coronel, si me tiro al hueco, me matan, me matan, me matan!”, aseguró angustiado. Los milicianos del grupo guerrillero estarían empleando desde explosivos hasta drones para reducir a los componentes del Ejército en la zona, según reportó W Radio.

Al mismo tiempo, fuentes del Ejército reportaron que también se produjeron enfrentamientos entre militares y milicianos del EMC en zona rural del municipio de Toribío. En este caso, se trató de la estructura Dagoberto Ramos, también perteneciente al Estado Mayor Central. Los informes preliminares indican que al menos dos soldados profesionales perdieron la vida en los combates que se desarrollaron en la vereda La Playa.