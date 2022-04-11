安吉拉和佩佩·阿吉拉尔就是这样回应有关 Gussy Lau 的丑闻的：“为了凯旋门”

几天前，几张照片的泄露引起了轰动，这些照片显示安吉拉·阿吉拉尔（Angela Aguilar）对一个男人非常亲切，这个家庭一直是争议的中心。

这是因为所谓的 “墨西哥地区公主” 可能与作曲家古西·刘（Gussy Lau）保持着浪漫的关系，后者曾为墨西哥地区的重要歌手工作，甚至是歌曲《他们见到我的地方》的创作者，安吉拉·阿吉拉尔（Angela Aguilar）的热门歌曲。

可耻的是，那个因其作品而获得著名奖项的人，例如拉丁格莱美奖，比所谓的阿吉拉尔王朝中最年轻的成员大15岁，这就是为什么有些人发表了关于求爱的严厉评论.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

这位出生于锡那罗亚州的作曲家在现场直播中证实他确实与已故弗洛尔·西尔维斯特（Flor Silvestre）的孙女有关系后，安吉拉本人分享了一段视频，声称在图像泄露后侵犯了她的隐私，阿吉拉尔人现在决定继续旅行。

佩佩·阿吉拉尔（Pepe Aguilar）通过社交网络表示，目前，在社交网络和媒体上，他们都在说 “很多白痴”，因此他没有发表任何直接提及涉及他著名女儿的情况的声明。

佩佩·阿吉拉尔在直播中说：“媒体和人们现在带着很多白痴，但这更像是你在生活中所做的事情... 所有关于'哦，你要说什么，'我什至不会说妈妈，” 佩佩·阿吉拉尔在直播中说，看到很多人想知道他们对安吉拉恋情的看法。

El hombre de 33 años confirmó que sostiene una relación con Ángela, pero busca mantenerla en privado (Foto: Instagram@gussylauv)

在宣布全家人前往巴黎休息一下，并试图将节目《无国界 Jaripeo》带到欧洲土地之后，这个家族的族长发布了一张照片，他与女儿们一起出现在所谓的 “光之城” 中，并在照片上附上了文字这听起来像是对他女儿媒体嗡嗡声的暗示。

“来自 LIGHT 之城的问候（从字面上看，这里将把所有东西都穿过凯旋门）Bonsoir！巴黎的阿吉拉雷斯，《专业的狗爪子，家庭，创造回忆》，在看到标志性的法国纪念碑的照片中写下了记忆中的安东尼奥·阿吉拉尔的儿子。

不出所料，这位ranchera音乐歌手的出版物在他的追随者中引起了不同的反应，其中一些人甚至向他介绍了这种情况。

Desde el emblemático Arco del triunfo, Pepe Aguilar compartió su viaje familiar (Foto: Instagram)

“先生，把你的女儿带离那个活泼的人”，“在欧洲旅行愉快”，“拥抱安吉拉是最好的，跟随她的我们不用担心任何事情，我们非常了解她是谁”，“最好不要碰这个话题，这是家庭事务，重要的是安吉丽塔很高兴”，“保持你的女儿远离那只老鼠”；“像 Pepe Aguilar 这样的爸爸！！！绝对支持你的女儿。别人的想法无关紧要。他的个人生活是分开的，工作就是工作”，这是回应出版物时可以阅读的一些信息。

Los Aguilar se encuentran en Francia, en medio del escándalo que atraviesa Ángela por su mediático romance con el compositor Gussy Lau (Foto: Instagram)

就她而言，在播出视频后，她向她保证要告诉他们并告诉他们他们所谓的关系（这将是保密的）影响了她的公众形象和家庭关系，安吉拉·阿吉拉尔（Angela Aguilar）在家庭旅行中再次出现。

Ángela Aguilar compartió historias de su viaje familiar, donde se le vio tranquila (Foto: Instagram)

撇开丑闻，Dime como quieres的歌手在巴黎的某些地方感到轻松愉快。在他们的故事中，你可以看到阿吉拉尔家族的一些成员聚集在旅游胜地的豪华咖啡馆里，从那里你可以看到背景中著名的埃菲尔铁塔。

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