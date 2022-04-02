托尼·苏卡尔在2022年格莱美颁奖典礼上：红地毯，以前的情绪以及他早年参加晚会的更多细节

来自美国拉斯维加斯的托尼·苏卡尔（Tony Succar）与他的追随者分享了他参与该活动的所有细节格莱美2022。这位杰出的打击乐手因其专辑 “Live in Peru” 获得 “最佳拉丁热带专辑” 类别的提名，他是唯一代表该国获得音乐界最重要奖项的秘鲁人。

4月1日星期五，就在颁奖典礼前两天，Yo Soy的前评审团参加了由美国国家唱片艺术与科学学院组织的MusicAres “年度人物” 活动，该活动是将格莱美奖颁发给美国最杰出的音乐代表的同一组织。那一年。

这位秘鲁制片人穿着吉诺·阿莫雷蒂（Gino Amoretti）的定制西装，像其他伟大的国际艺术家一样走过红地毯。在@@ 接受国际媒体采访后，他参加了向乔尼·米切尔（Joni Mitchell）甚至致敬的晚会 与今年获得 11 项提名的美国歌手乔恩·巴蒂斯特进行了交谈。

Artist Tony Succar arrives for the 31st annual MusiCares Person of the Year Gala honoring Joni Mitchell in Las Vegas, Nevada, U.S., April 1, 2022.Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus

他被误认为是防弹少年团的成员

托尼·苏卡尔（Tony Succar）在格莱美颁奖典礼上的红地毯上的演讲中经历了一个奇怪的时刻，因为当他走近拍照时，外面的数十名粉丝开始尖叫并打电话给他要照片；但是，当他们意识到他不是防弹少年团的成员时，他们开始嘲笑发生了什么事。

晚会前的情绪

两届拉丁格莱美奖得主在接受 Infobae独家采访时指出，他没有演讲为赢得奖杯而做好准备，而且他也没有准备好演讲，这将是一个好运的仪式。相反，他将与父母和兄弟一起度过，他与父母和兄弟一起前往美国参加仪式。

“可以这么说我没有仪式，但我总是努力让自己保持积极的心态。我试着让自己意识到自己在那里（在格莱美颁奖典礼上）并且赢了。让我处于积极的氛围中，这已经在发生。但是，有时候它不起作用，但有时候确实像2019年我在拉丁格莱美颁奖典礼上获得双冠时那样。积极的头脑！”，他说。

他还为成为秘鲁唯一的候选人而感到自豪：“我很荣幸能代表我的国家，我很幸运能成为秘鲁人。身为秘鲁人是最棒的，我们拥有一切，我很自豪能代表我的国家。我永远不会停下来，我总是会创作代表我的秘鲁的好音乐，” 他说。

“秘鲁的所有支持都是巨大的。我要告诉所有粉丝，秘鲁出席了格莱美颁奖典礼。我们去秘鲁吧！，我们将继续创作艺术品，而且我们正在成长。让我们继续前进秘鲁！” ，他补充说。

关于 “住在秘鲁”

“Live in Peru” 是 2020 年 2 月在国家剧院现场录制的音乐会，其中包括不同版本的 “Billie Jean”、“A puro dolor”、“Uptown Funk” 等。该作品必须经过几次更改才能被美国国家唱片艺术与科学学院的成员接受。

“这张专辑有 19 首歌曲，因为我播放了很多来自 'Unity'（2015 年发行的专辑）的歌曲。这是我带来那个曲目的机会，显然我重新录制了现场直播以使其与众不同。现在他之所以能够获得资格，是因为他有西班牙语的歌曲，我平衡了它，以便他可以进入，” 他说。

Foto: Difusión

你在和谁竞争？

托尼·苏卡尔将面对西班牙语音乐传奇人物，例如吉尔伯托·圣罗莎（同事）、Aymée Nuviola（没有莎莎就没有天堂）、波多黎各 El Gran Combo（隔离区）；鲁本·布莱德斯和罗伯托·德尔加多和奥奎斯塔（Salswing）。

在哪个频道观看 2022 年格莱美奖？

第 64 届格莱美颁奖典礼将在拉丁美洲地区的 TNT（102 Movistar TV 和 702 Claro）和 TNT 系列节目（103 个 Movistar TV 和 612 Claro）上直播。

2022 年格莱美奖：如何观看 TNT 直播？

TNT LIVE和LIVE信号的使用取决于居住国家/地区。在拉丁美洲，已经发布了美国订阅电视频道。UU。他们提供可以通过智能手机访问的实时流媒体服务。为此，您必须先下载TNT GO应用程序。

在哪里可以免费在线观看2022年格莱美颁奖典礼？

你可以通过唱片学院的官方网站观看 2022 年格莱美颁奖典礼的所有事件和详细信息：http://www.grammy.com。

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