Quién es Jon Batiste, el hombre detrás de la música de la exitosa película “Soul”

Jon Batiste

El artista discográfico, estrella de la televisión y activista nominado en múltiples ocasiones a los premios Grammy y Emmy, Jon Batiste, presentó un nuevo single, “I Need You”, de su próximo álbum de ‘black pop’ WE ARE.

El disco tiene previsto su lanzamiento en todo el mundo el próximo 19 de marzo (Verve Records). El nuevo single ya está disponible, así como un nuevo video musical dirigido por Alan Ferguson (trabajó con Camilla Cabello y Jay-Z) y con coreografía del nominado a los Emmy Jemel McWillams (John Legend, Janelle Monáe).

En “I Need You”, Batiste exhibe su registro vocal, acompañado por su maestría musical, única en su clase. La canción, producida y escrita en colaboración con la compositora Autumn Rowe y el productor Kizzo, es comunitaria y engañosamente sofisticada. Fusiona el sonido de la música social negra de principios del siglo XX con una producción pop moderna y una pizca de relato de hip-hop. Alterna notas altas a plena voz, armonía vocal consigo mismo en los estribillos y estrofas de estilo ‘farm rap’. Batiste se sumerge después en dos pausas instrumentales de infarto al piano y al saxofón, todo ello en menos de 3 minutos.

Al respecto, el artista narró: “Esta canción es una limpieza de vibraciones. Tras 2020, esto es como un fuerte abrazo. ¡Recuperemos las vibraciones!”.

El videoclip

Muestra a Jon como un encantador protagonista y director de orquesta con un astuto guiño a Little Richard y James Brown. Rinde homenaje a los bailes de swing de la época del Harlem de los años 1920, 30 y 40, con toques de cine de la Nueva Ola.

El clip, con coreografía de swing y Lindy Hop del artista nominado a los Emmy Jemel McWilliams y dirigido por Alan Ferguson, rebosa energía curativa y alegría desenfrenada.

“I Need You” es el segundo single del esperadísimo álbum de Jon WE ARE. El primero fue el que da nombre al disco, que se estrenó como himno de acompañamiento de las protestas musicales de Batiste, con reconocimiento nacional en la ciudad de Nueva York el pasado verano.

El disco

WE ARE representa un capítulo sónico completamente nuevo para Jon Batiste. Para dar vida al álbum, invitó a colaborar a algunas de las mentes creativas más estimadas y llegó a la línea de meta justo en medio de la primera ola de la pandemia mundial y del volátil malestar social.

El resultado es un trabajo caracterizado por la conciencia de Marvin Gaye, el optimismo asentado de Stevie Wonder, la iconoclasia de Thelonious Monk y la fanfarronería de Mannie Fresh.

Batiste escribió y planificó gran parte del proyecto junto con la compositora Autumn Rowe y el productor Kizzo en aproximadamente una semana desde su camerino en The Late Show with Stephen Colbert, donde es director musical y de orquesta.

WE ARE se grabó en Nueva York, Los Ángeles y en su Nueva Orleans natal, fusionando la inspiración de su nuevo hogar y de sus nuevos colaboradores con la de la dinastía musical de Batiste.

El álbum también se grabó entre las sesiones de la exitosa película “Soul”, de Disney/Pixar de 2020, que incluía la música (y las manos) de Batiste en la animación sobre un profesor que sueña con ser pianista de jazz.

Batiste presenta al mundo una experiencia musical cautivadora enraizada en la catarsis, la alegría, la libertad, la contemplación y la sensualidad. Se trata de una carta de amor a sus raíces sureñas y al legado de la Música Negra, con apariciones estelares de Mavis Staples, Quincy Jones, Zadie Smith, PJ Morton, Trombone Shorty, St Augustine Marching 100, su padre Michael Batiste y su abuelo David Gauthier, entre otros. Es una meditación impregnada de los sonidos del momento, con colaboradores como POMO (Anderson .Paak), Ricky Reed (Lizzo), Jahaan Sweet (Drake, Eminem) y otros.

“Ya soy conocido públicamente por algunas cosas”, afirma Batiste; y agrega: “Pero queda mucho más por saber de mí (...). Ahora es el momento de mostrar al mundo todo mi talento artístico”.

Respecto a su flamante álbum, agregó: “WE ARE es un mensaje de amor por la humanidad, de sutil reverencia a nuestro pasado y a un futuro esperanzador en el que nosotros somos (traducción al español de «We are») los que podemos salvarnos. El arte te revela sus motivos. Tú solo tienes que esperar a que el Alma te diga lo que quiere”.

Mavis Staples, Leon Bridges y Jon Batiste actuando en los Grammy (8 de febrero de 2019/REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre Jon Batiste

Batiste, uno de los músicos más conocidos de su generación, pianista virtuoso, cantante, director de orquesta, educador y personalidad de la televisión, dedicó su carrera a devolver esa música al lugar donde empezó, es decir, a las personas.

Desde sus días en la Juilliard, donde fundó su banda Stay Human con la que tocaba en el metro de Nueva York y en actuaciones callejeras que él llamaba “revueltas de amor”, hasta su trabajo desde 2015 como director de orquesta y musical en The Late Show With Stephen Colbert, el natural de Kenner, Luisiana, ha canalizado constantemente su magnífica habilidad técnica y su profundo conocimiento de la tradición del jazz hacia un propósito específico e intencional: hacer que la vida de las personas sea mejor y más brillante, un solo de melódica (mezcla de armónica y teclado) cada vez.

Nacido en el seno de la legendaria familia musical Batiste de Louisiana, Jon lleva actuando y grabando mucho desde su adolescencia; su álbum de 2013, Social Music, permaneció varias semanas en lo más alto de las listas de jazz de Billboard y iTunes. Batiste recurrió a T Bone Burnett para producir su debut en Verve, Hollywood Africans, que obtuvo grandes elogios cuando se publicó en 2018: el Wall Street Journal lo calificó como “una elegante meditación”. Su versión de “St. James Infirmary Blues” también le valió su primera nominación para los premios Grammy en 2019 en la categoría de Mejor Actuación de Raíces Americanas.

Su flexibilidad como artista y su fluidez en el jazz y en la música popular de cualquier tipo le ha permitido colaborar con leyendas como Wynton Marsalis, su mentor desde sus días en la Juilliard, o Prince, así como con muchos de los muy variados artistas que aparecen en el Late Show.

Las actuaciones de Batiste han sido de lo más variadas, desde los premios Grammy hasta los Kennedy Center Honors, pasando por el US Open y el All-Star Game de la NBA; en 2015, Batiste y la Stay Human Band se convirtieron en el primer grupo en tocar en el escenario principal de los festivales de jazz y folk de Newport.

Batiste se interpretó a sí mismo en la serie Treme de HBO y apareció en Red Hook Summer, del director Spike Lee; más recientemente, su música se ha incluido en la película “Soul” de Disney/Pixar de 2020. Ha sido galardonado con el American Jazz Museum Lifetime Achievement Award, el Harry Chapin ASCAP Humanitarian Award y apareció en la lista Forbes de 30 menores de 30 años. Batiste también es actualmente director musical de The Atlantic y codirector artístico del National Jazz Museum de Harlem.

El artista está comprometido con la educación de músicos jóvenes. Ha dirigido su propia residencia de música social y el programa de mentorías patrocinado por Chase, además de impartir clases magistrales en todo el mundo.

Además, dirigió varios intercambios culturales, desde 2006, cuando aún era un adolescente, con el Netherlands Trust, que traía estudiantes de EEUU y Holanda para actuar con él en el Royal Concertgebouw y en el Carnegie Hall.

