“On the Mend”，戴夫·格罗尔在服药过量后陷入昏迷时献给泰勒·霍金斯的情感歌曲

有关泰勒·霍金斯之死的更多消息。3月25日晚，这位传奇的 Foo Fighter s鼓手在哥伦比亚波哥大的一家旅馆里被发现死气沉沉。这位 50 岁的音乐家在该国是预定的拉丁美洲巡回演出的一部分，乐队是该乐队的明星闭幕式阿根廷 Lollapalooza 音乐节。

他去世的消息震惊了全世界的歌迷，也震惊了几位为死者哀悼的国际艺术家 的泰勒·霍金斯通过社交网络。到目前为止，死亡原因尚未披露，但最初推测死亡将与使用麻醉物质有关。但是，已经给出了第二种理论：根据波哥大卫生部的说法，他会死于心脏病发作。

在调查过程中，Foo Fighter s的领导人和歌手在接受纪录片采访时讲的一则轶事在Twitter上风靡一时。在剪辑中，听到戴夫·格罗尔（Dave Grohl）在谈论他献给朋友的歌曲已有 25 年多了，当时他因昏迷而陷入昏迷海洛因过量。 我们的意思是 “正在修复”。

“我不知道泰勒是否知道，但是在原声专辑中有一首歌是给他的，叫做 “On the Mend”。我是在他因服药过量而昏迷时写的。这是关于泰勒的。我从来没告诉过他这是给他的。 这是一首情歌，讲述了一个垂死的朋友。我把它记录在案，我想你会注意到的，但我们从来没有谈过它。我也不想谈这个，” 他说。

泰勒·霍金斯与毒品的关系

Foo Fighters 的已故鼓手在 2001 年 29 岁的时候对死亡有所了解。当时，他服用了过量的海洛因，昏迷了两个星期。他几年前说，这种令人不安的经历使他摆脱了吸毒。

“曾经有一年的假期有点沉重。感谢上帝，在某种程度上，这个人有一天晚上给了我错误的电话或错误的东西，然后我醒来时想：“到底发生了什么事？他在2018年说：“这对我来说是一个真正的转折点。”

图中是 Foo Fighters 鼓手泰勒·霍金斯（Taylor Hawkins），他于 3 月 25 日星期五晚上在哥伦比亚波哥大的一家旅馆去世。照片：盖蒂图片社

在2021年的另一份报告中，这位音乐家分享了这种经历的令人心碎的细节。“ 有一天晚上我在伦敦参加派对，但错误地我做了一些事情，这改变了一切。我相信生活艰苦快速，年轻时快死去的该死生活的神话。 我不是来这里宣讲不吸毒的，因为我喜欢吸毒，但是我失去了一段时间的控制，这几乎让我失望了，” 他说。

根据泰勒的说法，从昏迷中醒来已成为一个事实，他的生活变得更好了。“我很高兴他当时打了我的头。我也不会从我所做的事情或经历过的事情中夺走任何东西，因为这都是旅程和旅程的一部分。我正在尽我所能地说实话。”

LETRA DE “ON THE MEND”

还有一天我活了下来

另一个晚上（Otra noche 独奏）还有一天我活了下来

再过一个晚上

别介意我做得很好

我自己呼吸

我在这里，我正在好转

我在这里，我正在好好我的朋友。

时刻到来时叫醒我

用我的名字叫醒我

下线某个地方见

我们又被束缚了

还有一天我活了下来

再过一个晚上

别介意我做得很好

我自己呼吸

我在这里，我正在好转

我在这里，我正在好好我的朋友。

时刻到来时叫醒我

用我的名字叫醒我

下线某个地方见

我们又被束缚了

我在这里，我正在好转

我在这里，我正在修补我的朋友 (x2)

是你吗？独自坐着，我们开始吧...

闭上眼睛待一会儿

带我去哪里

我们走过一英里的单个文件

谁在流浪回家

我在这里，我正在好转

我在这里，我正在修补我的朋友 (x2)

是你吗？独自坐着

我们开始吧...(x4)

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