Amor, escândalos e o fim do casamento de 30 anos de Billy Ray e Tish Cyrus

“O casamento é um trabalho duro”, disse Tish Cyrus em maio de 2017, quando falou para o podcast The Daily Dish sobre como era difícil manter um relacionamento forte - como o que ele tinha até então com Billy Ray Cyrus - no meio dos olhos do público. “Muitas pessoas, quando passam por lutas e tempos difíceis, jogam a toalha com muita facilidade”, acrescentou ela, sem saber que cinco anos depois decidiria terminar sua história de amor de quase três décadas com Billy Ray.

“Qualquer relacionamento, seja casamento ou família, não importa, você realmente tem que cuidar dele, nutri-lo e realmente trabalhar duro. E isso nem sempre é fácil, especialmente no negócio em que estamos”, explicou a mãe de Miley Cyrus sobre como ela tinha sido capaz de lidar com o relacionamento deles, não sem altos e baixos.

E é que antes do recente anúncio de que Tish pediu o divórcio de Billy Ray, o casal já havia atingido o fundo do poço em algumas ocasiões. Primeiro foi Billy quem pediu a separação em 2010 por causa de “diferenças irreconciliáveis”, mas um ano depois ele desistiu. No entanto, três anos depois, a própria Tish entrou com uma ação legal pelo mesmo motivo.

No entanto, os dois declararam algum tempo depois que simplesmente acordaram e perceberam que ainda se amavam, então decidiram se esforçar e ir ao aconselhamento de casais para continuar a história que parecia um conto de fadas, um daqueles que Hollywood ama.

Tish apareció en el video "Achy Breaky Heart" que catapultó a la fama a Billy Ray, su disquera no quería que anunciara su relación con ella para no espantar a las fans pero el amor hizo que lo gritara a los cuatros vientos cuando ambos esperaba a su primer hija juntos: Miley Cyrus Fotos: Captura de pantalla video Achy Breaky Heart

E como uma boa história de amor, o romance deles começou não sem certas dificuldades pelas quais eles conseguiram superar. Eles se conheceram no início dos anos 90, a atração foi imediata, mas havia uma pequena desvantagem (na verdade, duas): o músico tinha um relacionamento intermitente com Kristin Luckey, que trabalhava como garçonete em um hotel da Carolina do Sul. Além disso, ele ainda não havia terminado legalmente seu casamento com Cindy Smith, com quem se casou em 1986.

Embora a relação entre Kristin e Billy, que até então tinha uma certa reputação, não fosse totalmente formal, eles conceberam um filho. Quando Kristin deu à luz o menino que ela chamou de Christopher, ela e Billy Ray já haviam se separado. Kristin deu à luz em 8 de abril de 1992, quando a cantora não só já estava namorando Tish, mas eles estavam esperando sua primeira filha, Miley.

Miley Cyrus y su mamá Tish (Instagram: mileycyrus)

Naquela época, Tish também tinha sua própria história. Aos 19 anos, ela se casou com um baterista de Ashland, Kentucky chamado Baxter Neal Helson. Durante este casamento, a atriz procriou seus dois primeiros filhos, Brandi e Trace, que Billy mais tarde adotou.

Pouco depois do início do romance entre Billy e Tish, a atriz americana anunciou sua gravidez com Miley Cyrus (nascido em novembro de 1992) que ele mais tarde se tornaria o membro mais popular da família. Então, com toda a felicidade que este novo capítulo lhes trouxe em suas vidas, eles decidiram selar seu noivado com um casamento em 28 de dezembro de 1993, na sala de estar de sua casa em Franklin, Tennessee.

Muitos rumores se Billy andava com as duas mulheres ao mesmo tempo, já que Christopher e Miley nasceram com apenas oito meses de diferença, no entanto, o cantor não disse nada sobre isso.

Christhoper, el primer hijo de Billy Ray con Kristin Luckey, se lleva ocho meses con Miley Cyrus, es decir que él había nacido cuando el cantante de country ya había iniciado su relación con Tish, madre de la actriz protagonista de "Hanna Montana" Fotos: Instagram/@chriscodycyrus Gettyimages

Billy Ray confessou anos depois que sua gravadora não aceitou seu caso com Tish. Mas ele ignorou e seguiu o chamado de seu coração, até Tish apareceu como figurante nas filmagens do videoclipe Achy Breaky Heart, single lançado pelo músico em 1992. Nesse material, ela destacou sua beleza com seus longos cabelos loiros encaracolados, um top glamour de strass coloridos, enquanto em outra muda de roupa preta ela destacou seus grandes e lindos olhos azul-acinzentados.

Após o grande casamento, o casal concebeu e deu as boas-vindas a Braison e Noah Cyrus, que seriam os irmãos do famoso cantor Miley, também a mais nova da família. ele também seguiu os passos de seu pai e irmã enquanto se aventurava na indústria da música.

La familia Cyrus ha sido polémica (Foto de Kevin Mazur / The Recording Academy / AFP) KEVIN MAZUR

Christopher tem hoje a mesma idade de Miley, no entanto, ele está totalmente fora do show business, embora os fãs da família indiquem diariamente o quão bonito é o primeiro filho de Billy Ray, que se formou em Direito na Universidade do Texas.

Depois de 17 anos juntos, o casal testemunhou vários altos e baixos em seu casamento, então em 2010 Billy Ray pediu o divórcio, o que surpreendeu todos os meios de comunicação. No entanto, nenhum dos envolvidos deu qualquer declaração sobre os motivos dessa separação.

No entanto, cinco meses depois, o artista retirou seu pedido, como ele declarou em uma entrevista para o The View seu desejo de continuar com seu casamento.

El cantante Billy Ray solicitó el divorcio a Tish Cyrus por situaciones aún inexplicables. Lil Nas X. REUTERS/Charles Pulliam REUTERS

“Eu descartei o divórcio. Quero reunir minha família novamente”, disse o músico em uma entrevista na época. “As coisas estão melhores do que nunca”, disse ela quando seus filhos eram jovens e eram o centro de sua vida.

Por sua vez, o cantor ganhou as manchetes na época, como ele disse à revista GQ, antes de sua suposta separação, que a Disney transmitiu o programa infantil Hannah Montana, que estrelou Miley Cyrus, destruiu sua família e acusou a série de ter sua filha fora de controle.

Três anos depois, a situação do casal ficou tensa novamente, já que Tish foi agora quem pediu a separação por causa de um suposto “assunto pessoal”, como ele confirmou na revista People a razão pela qual o relacionamento se desfez a ponto de pensar mais uma vez sobre o divórcio.

“Este é um assunto pessoal e estamos trabalhando para encontrar uma solução que seja melhor para nossa família. Peço que respeitem nossa privacidade neste momento”, disse.

Além disso, o casal confirmou mais tarde que eles salvaram o casamento através de um tratamento de terapia de casal.

“Nós dois acordamos e percebemos que nos amávamos e decidimos que queríamos ficar juntos”, disseram eles em um comunicado em julho de 2013. “Nós dois fomos ao aconselhamento de casais, algo que não fazíamos há 22 anos juntos, e isso nos aproximou e realmente abriu nossa comunicação de maneiras incríveis.”

La pareja tomó terapia por lo que anularon su segundo intento de divorcio. (Gettyimages)

Em 2016, Billy Ray Cyrus disse à imprensa que, embora ele e Tish tenham experimentado vários obstáculos ao longo dos anos, já que eles se concentraram em levar as coisas “passo a passo”.

“É como tudo na vida”, e acrescentou: “Você dá um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Acho que uma das coisas mais importantes na vida e em um relacionamento é fazer ajustes”.

Após essas declarações, o casal foi visto pela última vez com Miley Cyrus em 2019, no tapete vermelho do famoso Grammy Awards, porque dentro do evento eles posaram juntos, de mãos dadas e até foram vistos carinhosos um com o outro.

Em 6 de abril deste ano de 2022, Tish Cyrus anunciou pela terceira vez seu divórcio com Billy Ray, após 30 anos de casamento.

O produtor pediu a separação legalmente no condado de Williamson, Tennessee, onde estipulou nos documentos de divórcio obtidos pelo TMZ que o casal não vive junto há mais de 2 anos e listou “diferenças irreconciliáveis” como o motivo da separação. Então ele pediu ao tribunal para distribuir equitativamente todos os bens conjugais.

Los tres artistas posaron cariñosamente por última vez en la alfombra roja de los Grammy 2019. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson TPX IMAGES OF THE DAY) REUTERS

Além disso, o agora ex-casal divulgou um comunicado no qual acrescentou como foi a decisão de encerrar o casamento:

“Depois de 30 anos, cinco filhos maravilhosos e uma vida inteira de memórias, decidimos seguir caminhos separados, não com tristeza, mas com amor em nossos corações.”

Eles destacaram as conquistas que tiveram como família ao longo de seu relacionamento: “Crescemos juntos, formamos uma família da qual podemos nos orgulhar e agora é hora de criar nossos próprios caminhos”, acrescentaram.

“Sempre seremos uma família e esperamos uma experiência compartilhada, contínua e amorosa como amigos e pais. Não tomamos essa decisão leve ou rapidamente, mas com tanta coisa acontecendo no mundo, queríamos fornecer alguma clareza e fechamento para que possamos manter o foco no que é importante”, escreveram as celebridades.

Los famosos han estado envueltos múltiples controversias (Foto: Gettyimages)

“Com amor e esperança... Tish e Billy Ray Cyrus”, fechou a mensagem do agora ex-casal.

Até o momento, nenhuma das cinco crianças fez uma declaração a esta notícia sobre o divórcio de seus pais, no entanto, vários internautas compararam o relacionamento de Tish e Billy com o de sua filha Miley Cyrus e Liam Hemsworth nas redes sociais, já que ambos os casais experimentaram separações diferentes durante todo o relacionamento e eles até se casaram no mesmo lugar.

Tish Cyrus se desenvolveu como atriz americana e produtora de televisão e vídeo, ela tem atualmente 54 anos. Ele trabalhou na produção de filmes como o filme The Last Song, estrelado por sua filha e Liam Hemsworth, em que os dois protagonistas perfuraram seu amor pela tela.

Miley Cyrus y su mamá Tish (Instagram: mileycyrus)

Billy Ray Cyrus

O ator, cantor e compositor americano de música country tem atualmente 60 anos e seus álbuns acumularam nove classificações multi-platina. Ela compartilhou suas habilidades de atuação junto com a artista Party in the U.S.A. na famosa série Hanna Montana de 2006 a 2011.

El artista Billy Ray Cyrus llega para la 31ª Gala anual MusiCares Person of the Year en honor a Joni Mitchell en las Vegas, Nevada, Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus REUTERS

Embora o amor tenha forçado os dois a voltar, só o tempo dirá se essa separação é a final ou se ambos estão firmes no desenvolvimento de suas vidas sozinhos.

CONTINUE LENDO:

O tributo emocional de Miley Cyrus a Taylor Hawkins, à beira das lágrimas: “É assim que sempre me lembrarei de você”