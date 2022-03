Cansado de no recibir respuesta, Rod Stewart arregla un camino con sus propias manos

El artista en plena tarea de reparar los pozos de una ruta en Essex

Los lomos de burro, los reductores de velocidad o los badenes, son elementos que parecen artilugios de países del tercer mundo, donde como las personas no respetan las velocidades máximas, hay que detenerlos de algún modo. En países desarrollados esas formas de controlar la velocidad no se utilizan porque dañan los neumáticos, las suspensiones e incluso otras partes mecánicas como extremos de dirección de los autos, que no están diseñados para golpear constantemente con desniveles repentinos o angulosos.

Algo similar ocurre con el mantenimiento de los caminos, las calles o las rutas. Los pozos son armas letales para las partes de un vehículo que entran en contacto directo o indirecto con una irregularidad profunda, poniendo en riesgo la seguridad general. Por esa razón, es normal que en Europa, EE.UU. Japón o Australia, el mantenimiento de la superficie de los caminos sea periódica, sin esperar a que se produzca un pozo, simplemente se reasfalta una vez por año como norma.

¿Quién hubiera imaginado entonces que a solo 30 millas al norte de Londres, en Harlow, Essex, podría haber un camino que estuviera tan lleno de pozos que no se pueda transitar? Sin embargo ocurre, y el mundo se ha enterado porque quién promovió su difusión fue nada menos que una estrella de la música, Rod Stewart.

El músico británico de 77 años publicó un video de Instagram en el que él mismo está paleando piedras junto a un grupo de personas , para rellenar un camino lleno de pozos. Según Stewart, “este es el estado de la ruta cerca de donde vivo en Harlow y ha estado así durante mucho tiempo. La gente está golpeando sus autos. El otro día, había una ambulancia con un neumático reventado. Mi Ferrari no puede pasar por aquí, así que los chicos y yo pensamos en venir y hacerlo nosotros mismos”.

Rod Stewart ha tenido muchos autos Ferrari a lo largo de su vida

Stewart ha sido dueño de una gran cantidad y variedad de modelos de Ferrari a lo largo de los años, entre ellos un Testarrosa, un F40 y un Enzo, que vendió en 2013. Ahora, tal como se lo ha visto en enero pasado, parece haber dejado las Ferrari rojas por una impresionante Ferrari F8 Tributo de color blanco, y naturalmente, le debe parecer un crimen llevarla por un camino en ese pésimo estado de conservación.

El posteo del artista ha logrado una repercusión inmediata, por lo que rápidamente llegó a oídos del gobierno local , que se comprometió con la BBC a tener a alguien trabajando en el tema lo antes posible.

La Ferrari F8 tributo de Rod Stewart, el auto que utiliza para pasear en Essex desde enero de este año

“Esto me llamó la atención esta mañana, y pedí un informe oficial lo más rápido posible”, comentó Lee Scott, miembro del gabinete del Consejo del Condado de Essex para el mantenimiento de carreteras. “Me esforzaré por rectificarlo lo antes posible”, sostuvo el funcionario.

Sin dudas, el uso de las redes sociales y el poder de convocatoria de una personalidad, han vuelto a visibilizar un problema que de otro modo no hubiera tenido solución. Más allá de cuidar su automóvil, lo interesante del gesto de Stewart fue que tomó él mismo una pala, siendo que perfectamente podría haber solo retratado lo que hacían los vecinos y darle difusión sin tener que hacer el trabajo.

