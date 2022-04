El hundimiento del buque de guerra Moskva plantea tensas cuestiones en Rusia sobre la suerte de la tripulación

El destino del crucero de guerra Moskva, el orgullo de Rusia en el Mar Negro, parece sellado: comienza a hundirse luego de ser alcanzado por dos misiles Neptune disparados por Ucrania.

El hundimiento del buque de guerra ruso Moskva está provocando tensiones en su país , donde algunas familias denuncian que hay marineros muertos o desaparecidos, a pesar de que el Ministerio de Defensa afirma que toda la tripulación ha sido evacuada.

El buque insignia de la flota rusa del Mar Negro se hundió la semana pasada tras ser alcanzado por dos misiles ucranianos, asestando un importante golpe a la capacidad naval de Rusia, según dijeron funcionarios estadounidenses y ucranianos.

Rusia confirmó que el barco se hundió, pero sólo dijo que había sido dañado por “fuertes tormentas” y un incendio que provocó la detonación de la munición a bordo. El 14 de abril, el Ministerio de Defensa ruso dijo que todos los miembros de la tripulación habían sido evacuados. Las autoridades no han confirmado ningún muerto ni herido.

Pero varias familias están desmintiendo esta afirmación en los medios de comunicación rusos y en las redes sociales. Los grupos de redes sociales que reúnen a las madres de los soldados rusos actualmente desplegados en Ucrania se están llenando de fotos y peticiones de padres que buscan a sus hijos desaparecidos.

El lunes, al menos cuatro familias compartieron fotos de los marineros que, según las familias, sirvieron en el barco y de los que no se sabe nada desde el incidente.

“¡Por favor, únanse a nuestra búsqueda de los marineros del Moskva!”, reza un mensaje en un tablón de mensajes de Vkontakte. “Familiares, por favor, hablad con vuestros hijos, quizás alguien vio a los [demás] chicos en el momento de la evacuación, o estabais cerca en el propio crucero o estáis actualmente con ellos en un hospital...”.

La madre de un marinero dijo que su hijo, que sobrevivió, le contó que en el hundimiento murieron unas 40 personas y muchas resultaron heridas y desaparecidas. El periódico Novaya Gazeta Europe publicó el domingo las declaraciones de la mujer anónima, diciendo que había revisado los documentos que probaban que el hijo había servido en la marina, aunque no pruebas concretas de que hubiera estado a bordo del Moskva cuando se hundió.

Las familias de los conscriptos que estaban abordo del Moskva quieren respuestas de las autoridades ante la falta de información sobre el destino de los soldados que estaban en el crucero al momento de ser hundido en el Mar Negro (Reuters)

“Hay muertos, hay heridos, hay desaparecidos. Mi hijo me llamó cuando les dieron los teléfonos. Dejaron sus documentos y sus teléfonos [personales] en el [barco]. Me llamó y lloró por lo que vio. Fue aterrador. Está claro que no todos sobrevivieron”, dijo la madre, que habló bajo condición de anonimato por temor a su seguridad.

El medio de comunicación ruso Agentstvo dijo haber hablado con un miembro de la familia que confirmó la muerte de Vitaly Begersky a bordo del Moskva. El Ministerio de Defensa dio la noticia a la familia, según declaró al medio la prima del marinero, Anastasia Begerskaya. Begersky era un recluta de una pequeña ciudad cercana a la costa rusa del Pacífico, informó Agentstvo.

El Ministerio de Defensa publicó el fin de semana un vídeo que, según dijo, mostraba a miembros de la tripulación del barco. Se ve a unos 100 o más marineros. No estaba claro cuántos habían estado a bordo del barco en el momento del incidente, pero el tamaño de la tripulación varió a lo largo de los años entre 500 y 600 personas, según los informes de la agencia de noticias estatal rusa y los comunicados del Ministerio de Defensa.

El domingo, un usuario de la plataforma de medios sociales VKontakte dijo que los comandantes del barco le dijeron que su hijo Yegor, un recluta, estaba entre los desaparecidos en la tragedia. Anteriormente, Rusia “dijo que toda la tripulación había sido evacuada. Es una mentira. Una mentira descarada y cínica”. escribió Dmitry Shkrebets.

“Tras mis intentos de aclarar los detalles del incidente, el comandante del crucero y su adjunto dejaron de comunicarse conmigo”, escribió Shkrebets. “Pido a todos los que no tengan miedo y no sean indiferentes, que difundan este llamamiento mío allí donde tengan la oportunidad” para que no se silencie la tragedia.

En un post posterior, Shkrebets dijo que tres familias de diferentes partes de Rusia se pusieron en contacto con él para decir que sus hijos también habían desaparecido del barco.

Anna Syromyasova, madrastra de otro marinero, dijo que Nikita, de 20 años, llevaba varios días desaparecido. Los Syromyasov dijeron que también han tenido problemas para obtener información sobre el paradero de su hijo por parte de los militares.

“Syromyasov Nikita Alexeevich estaba en el barco Moskva la noche del 13 al 14 de abril”, escribió Syromyasova en su página de redes sociales el lunes por la mañana. “Ahora figura entre los [desaparecidos], a los padres no se les dice nada, bloquean nuestros contactos. [No tenemos ninguna información”.

El padre de Nikita dijo a The Washington Post que su hijo también es un soldado conscripto y que la familia aún no sabe nada sobre su destino: “Silencio... no dicen nada”.

En total, al menos siete marineros han sido identificados por su nombre y clasificados como desaparecidos, según el recuento de The Washington Post basado en los informes de los medios de comunicación locales y los relatos de los familiares. Al menos otros tres han sido declarados muertos.

Entre los muertos, al parecer, se encontraba Andrey Tsyvov, de 19 años, cuya madre declaró al servicio ruso de la BBC que también era un recluta.

“[El comisariado militar] dijo que no podía ser que los reclutas estuvieran en ese barco: ‘Probablemente sólo están desplegados en algún lugar, no te preocupes, él está en algún lugar de aquí, no puede estar navegando allí [hacia Ucrania]’”, se cita a Yulia Tsyvova. Más tarde declaró a The Guardian que recibió una llamada de un oficial militar informándole de que Andrey había muerto.

Rusia recluta a hombres de entre 18 y 27 años de edad para que presten un año de servicio militar . Vladimir Putin y el Ministerio de Defensa del país han prometido que los reclutas no participarían en las hostilidades ucranianas. Pero a principios de marzo, tras la aparición de vídeos que mostraban a reclutas capturados por las fuerzas ucranianas, los militares rusos reconocieron que algunos reclutas habían sido enviados a Ucrania por “error”.

La pérdida por parte de Rusia del Moskva, el buque insignia de la Flota del Mar Negro, provocó una rara nota de descontento con las autoridades en la televisión controlada por el Estado, y un presentador muy seguido dijo que estaba “furioso” por el hundimiento.

“¡Explíquenme cómo han conseguido perderlo! Explíquenme por qué demonios estaban en esta misma parte del Mar Negro en este mismo momento”, preguntó Vladimir Solovyov durante su programa de máxima audiencia el fin de semana. “¿Por qué no funcionó su sistema de extinción de incendios y el barco ardió prácticamente desde dentro?”.

(C) The Washington Post.-

