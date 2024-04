Millonarios vs. Tolima: la final del primer semestre de la Liga BetPlay 2024, según las probabilidades

Deportes Tolima mantendría su tendencia como favorito tras ser cabeza de grupo, mientras que Millonarios avanzaría a la final tras sumar 18 puntos de 18 posibles en los últimos seis partidos - crédito Colprensa

La Liga BetPlay 1-2024 se prepara para iniciar sus cuadrangulares semifinales, tras definir a los ocho clasificados en una jornada final llena de sorpresas. Equipos históricos como Atlético Nacional, América de Cali, y Deportivo Cali quedaron fuera de competición, mientras que clubes como Atlético Bucaramanga y La Equidad aseguraron su lugar, desafiando las expectativas previas.

La Dimayor realizó el sorteo de los grupos, asignando a los Pijaos y los Leopardos como cabezas de cada grupo, al ser los clubes que más puntos sumaron en la fase de todos contra todos.

El sorteo, efectuado por la Dimayor en las instalaciones del canal Win Sports, determinó los enfrentamientos para la fase de cuadrangulares, otorgando a los líderes de grupo una ‘ventaja deportiva’ en caso de empates. Esta fase del torneo atrae la atención no solo por la competencia en sí, sino también por su coincidencia con eventos internacionales de fútbol, planteando un reto logístico para los equipos involucrados.

Los grupos quedaron distribuidos de la siguiente manera: Grupo A incluye a Pereira, Bucaramanga, Junior y Millonarios, mientras que el Grupo B está conformado por Santa Fe, Tolima, Once Caldas y La Equidad. Esta etapa promete emociones fuertes y duelos intensos en busca de los finalistas.

El portal de probabilidades Matics Fútbol dio a conocer los dos equipos por grupo que son llamados a avanzar a la gran final de la Liga BetPlay I-2024. El proceso evaluativo tiene en cuenta el rendimiento histórico en casa y como visitante, recientes partidos en condición de local y visitante, punto invisible y diferencia de goles probables. Estas son las probabilidades de cada equipo de terminar en el primer puesto de su respectivo grupo.

Grupo A

Fotografía de archivo en la que se registró una de las celebraciones del delantero argentino Santiago Giordana con el club Millonarios y quien fue el autor del segundo de los tres goles con los que su equipo se impuso 3-0 a Boyacá Chicó en el cierre de la fase regular del fútbol en Colombia - crédito EFE/Mauricio Dueñas

En este grupo resalta la poca probabilidad que tiene el Junior de terminar en el primer puesto, pese a que ante Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga en el primer semestre no obtuvo resultados adversos (3-3 vs. Deportivo Pereira y 2-0 vs. Atlético Bucaramanga):

Millonarios: 44.4%

Deportivo Pereira: 29.4%

Atlético Bucaramanga: 21.8%

Junior FC: 4.4%

Puntos más probables para clasificar a la final en el Grupo A:

13pts, 22.3%

12pts, 16.4%

11pts, 15.3%

14pts, 14%

otros, 32%

Grupo B

Deportes Tolima ha tenido un pobre acompañamiento de su hinchada a lo largo del primer semestre del 2024, pese a ser líder en la fase todos contra todos - crédito Deportes Tolima

En el grupo B se destaca el evidente favoritismo de Deportes Tolima, que zanja una larga brecha entre ellos y el segundo favorito, el Club Deportivo La Equidad. En el caso de la Tribu, es curioso que ante ninguno de sus próximos rivales logró sumar de a tres puntos, incluso ante Once Caldas perdió en condición de visitante 2-1.

Deportes Tolima: 67.9%

La Equidad: 17.2%

Santa Fe: 9.2%

Once Caldas: 5.7%

Estas son las fechas en las que se jugarán los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay I-2024

Fecha 1: miércoles 1 y jueves 2 de mayo

Fecha 2: sábado 4 y domingo 5 de mayo

Fecha 3: sábado 11 y domingo 12 de mayo

Fecha 4: sábado 18 y domingo 19 de mayo

Fecha 5: miércoles 22 y jueves 23 de mayo

Fecha 6: sábado 25 y domingo 26 de mayo

La División Mayor del Fútbol Colombia también anunció oficialmente las fechas para los encuentros finales de la Liga BetPlay I-2024, los cuales están programados para junio. La final ida se realizará el 2 de junio, seguido de la final vuelta el 9 de junio, donde se coronará al primer campeón del año.

Esto con el objetivo de terminar la primera parte del calendario deportivo, asegurándole a los clubes el tiempo de descanso suficiente y al los aficionados la ventana para disfrutar sin inconveniente alguno de la Copa América y los Juegos Olímpicos 2024.