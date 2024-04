La Dimayor está en el ojo del huracán por demoras con el sorteo de cuadrangulares: “Seguro estaban arreglando algo”

Win Spors también fue uno de los señalados por poner contenido de "relleno" en la agenda del sorteo - crédito Win Sports

La realización del sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2024 se vio envuelta en polémica tras sufrir un retraso sustancial que provocó un torrente de críticas hacia la Dimayor y Win Sports, el canal encargado de la transmisión.

Originalmente programado para las 7:30 p.m., el evento no comenzó hasta casi una hora después, generando insatisfacción y comentarios adversos entre los aficionados y profesionales del sector. Este retraso, según informes, afectó negativamente la agenda de los espectadores, puesto que un sorteo, esperado en ejecutarse en 30 minutos o menos, terminó consumiéndole el doble de tiempo a los que lo esperaban.

Previo al sorteo, el canal televisivo llenó el espacio previo al evento con recapitulaciones de jugadas destacadas de la temporada regular, tales como atajadas y goles; sin embargo, fueron varios los aficionados los que vieron esto como un “relleno” para aprovecharse del rating que tenía en el momento el canal deportivo.

A pesar de que estas presentaciones pretendían mantener el interés y la expectativa, la respuesta de la audiencia no fue la esperada. Las críticas apuntaron no solo al manejo del tiempo, sino también a la decisión de extender un procedimiento que tradicionalmente no excede los quince minutos, incluyendo además el sorteo de la fase 3 de la Copa BetPlay.

Por medio de duras críticas y comentarios, los seguidores del fútbol colombiano atizaron duramente en contra de los protocolos establecidos por la Dimayor al no cumplir con lo establecido inicialmente con el horario de realización del sorteo:

“En el sorteo quedó claro que Win y la Dimayor basura. Ya viene sorteo, pero primero los mejores saques de banda del torneo. Ya viene sorteo, pero primero los 5 jugadores con más pecueca en la liga colombiana. Solo faltó el cantante del gol diciendo nombres de equipos que no estaban en los ocho”. -@DimayorAzul

“Qué sorteo más enredado el que hizo Win Sports. Estaba más asustado el de la Dimayor que infiel cuando lo descubren. Si Millonarios tenía que jugar de visitante, ¿por qué sacan balota? Si el sorteo ya tenía la primera fecha definida ¿Por qué hacen sorteo?”. -@JuanDaMo2023

“No sé si fue Dimayor o Win Sports, pero anuncian un sorteo y lo hacen UNA HORA DESPUÉS, atentan con trabajo de SUS COLEGAS Quedarse en el estadio, esperando el sorteo, para preguntar por cuadrangulares y que los protagonistas se vayan mientras pasaban resúmenes, no es serio”. -@MigueRuiZ

Esta situación puso en relieve la problemática que ha venido aumentando con los años entre la Dimayor, Win Sports y los aficionados del FPC, quienes han constantemente argumentado que la relación entre ambos le hace más daño que bien al desarrollo del balompié nacional.

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2024

Grupo A Atlético Bucaramanga Deportivo Pereira Millonarios Junior

Grupo B Deportes Tolima Independiente Santa Fe La Equidad Once Caldas



Según el calendario, en la primera fecha de los cuadrangulares, Junior se enfrentará a Millonarios en el Estadio Metropolitano, mientras que Deportivo Pereira competirá contra Atlético Bucaramanga en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Por otro lado, en el grupo B, Independiente Santa Fe recibirá a Deportes Tolima en El Campín, y Once Caldas se enfrentará a La Equidad en el estadio Palogrande.

