Un Youtuber resolvió la misteriosa desaparición de dos adolescentes hace 21 años y lo que descubrió apuntó contra todo un pueblo

Jeremy Bechtel y Erin Foster (Oficina del Sheriff de White County)

Ronnie Bechtel escuchó la voz de su hijo por última vez alrededor de las 9 de la noche del 3 de abril de 2000. Jeremy llamó para pedirle a su padre que lo buscara, pero cuando Ronnie llegó, Jeremy no estaba en ninguna parte.

La amiga de Jeremy, Erin Foster, también había desaparecido. Su hermano, Will, fue probablemente una de las últimas personas que la vio. Erin, de 18 años, y Jeremy, de 17, recogieron a Will de un salón recreativo esa noche y lo dejaron en su casa antes de volver a una fiesta. Erin nunca regresó.

Durante las dos décadas siguientes, las familias Bechtel y Foster revivieron esos últimos días en bucle, tratando de reconstruir lo que pudo ocurrir aquella noche y manteniendo la esperanza de que los dos amigos volvieran algún día a casa. Mientras intentaban hacer frente al persistente misterio, sus vecinos de Sparta, una pequeña ciudad del centro de Tennessee, susurraban rumores y orientaban a los investigadores en direcciones equivocadas.

“Fueron asesinados”, decían algunos.

“No, huyeron a Florida”.

“He oído que estaban involucrados en una operación de drogas que salió mal”.

Las teorías fueron finalmente acalladas a principios de este mes cuando Jeremy Sides, un YouTuber buceador que resuelve casos sin resolver, llamó al sheriff del condado de White, Steve Page, para informar de que, tras bucear en un río de la zona, había encontrado el coche de Erin con restos humanos en su interior.

(Oficina del Sheriff de White County)

“Tenía dudas hasta que llegué allí y comprobé las matrículas”, dijo Page, que asumió el cargo en 2018, en una entrevista con The Washington Post. “Le prometí a la familia [Foster] que mientras fuera sheriff buscaría a estos dos niños. Y lo he hecho. Lo he hecho”.

Ahora, las dos familias están lidiando con el dolor y el cierre: ¿cómo replantear las narrativas que corrieron por sus mentes durante tantos años? Jeremy y Erin no fueron brutalmente asesinados. No huyeron. Probablemente fue un accidente extraño.

“Es como perderlo de nuevo”, dijo Ronnie, el padre de Jeremy, a The Post. “Me ha vuelto a destrozar el corazón. Siempre pensamos a lo largo de los años que algo había pasado, pero no sabía qué”.

Sides, residente en Acworth (Georgia), un suburbio del noroeste de Atlanta, nunca pensó que haría videos sobre la resolución de casos sin resolver o la búsqueda de objetos perdidos. Empezó a jugar con un detector de metales como pasatiempo mientras dirigía su negocio de automóviles. Pero tenía un don para encontrar objetos perdidos o robados, así que se volvió más ambicioso, aprendiendo a bucear y finalmente buceando en busca de coches y luego de personas desaparecidas.

“Pensé: ‘Me pregunto si puedo encontrar la manera de... ganarme la vida haciéndolo’”, dijo Sides, de 42 años, al Post.

Comenzó a documentar sus aventuras en YouTube en 2016 en su canal “Explorando con Nug”, un apodo que le pusieron sus compañeros de trabajo porque detectaba metales en busca de pepitas de oro. Con el tiempo, ganó suficiente dinero con los vídeos para ceder su negocio a un amigo y centrarse en las búsquedas a tiempo completo. Sides, que ahora cuenta con más de 120.000 suscriptores, encuentra sus objetivos en un sitio web que enumera los casos sin resolver, y señala que busca casos “incómodos”, en concreto los de “personas que desaparecieron del planeta y se esfumaron en sus coches”.

“Los coches no desaparecen sin más”, dijo Sides. “Nueve de cada diez veces están en el agua”.

Encontró el caso de Erin y Jeremy hace apenas unas semanas. Hacia finales de noviembre, se “coló” en Sparta sin decirle a nadie sus objetivos: no quería ilusionar a nadie. Sides inspeccionó los ríos y lagos de la ciudad y sus alrededores mediante un sonar de barrido lateral.

El sheriff Page se enteró de la búsqueda de Sides después de que un miembro de la familia Foster le preguntara en la iglesia un domingo por la noche si había visto el vídeo sobre Erin y Jeremy. Sides dijo que no había tenido éxito, pero señaló que volvería a Sparta en unas semanas para intentarlo de nuevo.

Después de ver el video, el sheriff se dio cuenta de que Sides estaba utilizando tecnología a la que el departamento no tenía acceso, así que se puso en contacto con él y le ofreció trabajar con el investigador aficionado. Page sugirió a Sides que buscara en el río Calfkiller, que discurre a lo largo de la carretera 84 de la ciudad. El sheriff dijo que recientemente encontró un informe de persona desaparecida del año 2000 que había sido archivado erróneamente. Este informe arroja más luz sobre el paradero de los adolescentes esa noche e indica que condujeron por esa carretera.

Sides volvió a la zona el 30 de noviembre y pronto vio un coche en el río. Volvió al día siguiente para la inmersión, confirmando que se trataba de un Pontiac Grand Am y desprendiendo la matrícula para llevarla a la superficie. Los números y las letras coincidían con los del coche de los adolescentes desaparecidos.

“No tengo una forma fácil de decirlo”, dijo Sides a Page en su vídeo de YouTube tras la inmersión, “pero los encontré”.

Durante las siguientes horas, la oficina del sheriff trabajó para extraer los restos y el coche del río, por el que Page ha pasado en innumerables ocasiones. Sospechan que los adolescentes perdieron el control del Pontiac y cayeron al agua. En el año 2000 no había barandilla a lo largo de la carretera.

“Hemos entrado en pozos, hemos excavado zonas, hemos utilizado equipos de penetración del terreno en busca de cadáveres”, dijo Page. “[Pero] todo el tiempo estaba delante de nuestras narices. . . . Es desgarrador saber que era así de sencillo, y que se hizo así de difícil debido a todos los rumores e historias de terror a lo largo de los años.”

La oficina del médico forense aún no ha confirmado que los restos pertenezcan a Erin y Jeremy, pero Page confía en que los resultados demuestren que estaban en el coche.

La noche del 3 de abril de 2000, Jeremy fue con Erin a una fiesta en una zona rural de la ciudad, dijo Page. Sus padres sospecharon que algo andaba mal cuando los dos no estaban en casa a la mañana siguiente. Cecil, el padre de Erin, estaba fuera de la ciudad por motivos de trabajo esa noche, pero aseguró a su mujer, Leigh Ann, que Erin probablemente volvería en unos días.

Al cabo de una semana, la familia Foster llamó a la policía. Desde el principio, las fuerzas del orden hicieron una investigación torpe, coincidieron Page y las familias. Nunca registraron las habitaciones de Erin o Jeremy y no llevaron a sus amigos de la fiesta a la comisaría para interrogarlos, dijo Ronnie, de 57 años.

Pero los rumores se extendieron rápidamente por la ciudad, tan rápido que las fuerzas del orden se desviaron, siguiendo pistas que no tenían sentido para las familias. Algunas personas afirmaban haber visto a los adolescentes, mientras que otras decían que habían sido asesinados y vistos “en la parte trasera de un camión con sangre saliendo por la parte trasera”, dijo Cecil. Pero las familias nunca creyeron que los adolescentes hubieran huido. Tenían una buena relación con sus padres y no tenían motivos para huir de la ciudad. No tenían dinero; Erin “ni siquiera se llevó un cepillo de dientes”, dijo Cecil, de 65 años, en una entrevista con The Post.

“La gente podía ser cruel a veces”, añadió.

Leigh Ann, de 62 años, dejó su trabajo porque la gente hablaba constantemente del caso, dijo Cecil. La pareja, que lleva 42 años casada, se ha mantenido al margen durante las dos últimas décadas y lo ha afrontado de diferentes maneras. Cecil dijo que tomaba medicamentos para calmar sus nervios y recurría a la bebida “para alejar los problemas”.

Ambas familias se acostumbraron a tener esperanzas en las pistas, para luego decepcionarse. Ronnie dijo que creía que el estrés y la preocupación habían hecho mella en la madre de Jeremy. Ella murió hace cuatro años de cáncer.

Por eso, cuando Sides entró en escena, no podían creer que la pesadilla que habían vivido durante 21 años llegara por fin a su fin.

“Ahora tenemos que lidiar con la pérdida de este rayo de esperanza que teníamos de que pudieran estar vivos en algún lugar, Ahora, estamos seguros de que no lo están”, dijo Cecil. “Así que es un dolor diferente... hay algo diferente en ello. No puedo explicarlo”.

Sides dejó la ciudad antes de que las familias pudieran darle las gracias en persona. Cecil y Ronnie dijeron que esperan hablar con él pronto.

“Me sentí muy bien al poder ayudar”, dijo Sides. “Me gustaría pensar que la policía hizo lo que pudo. Pero éste se escapó de las manos”.

Como agradecimiento al sheriff, Cecil y Leigh Ann dieron la matrícula de Erin a Page.

“Creyeron en mí que nunca me rendiría, y no lo hice, y funcionó”, dijo Page. “Significó mucho para ellos y para mí. Esta es mi gente”.

Las familias planean tener funerales separados pero un servicio conmemorativo conjunto para celebrar las cortas vidas de Jeremy y Erin. Se ha creado una página de GoFundMe para ayudar con los costes.

Ronnie está agradecido por una “sensación de cierre”.

“Puedo enterrar a mi hijo”, dijo. “He rezado para que, si no está en esta tierra, esté con Jesús y con mamá, y no hay duda de que todos lo han visto ya y saben lo que ha pasado”.

(c) 2021, The Washington Post - Jaclyn Peiser

