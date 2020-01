Lo interrogo tratando de determinar si no teme a las consecuencias al cumplir órdenes arbitrarias como esas de atacar a un parlamentario. “Claro, algunos se resisten, pero todos saben que el poder de Diosdado asegura cargos, ascensos y protección. No importa lo que hagas, porque él se las arregla para que no tenga consecuencias. Con él uno va más seguro que incluso con el ministro o el comandante Estratégico. Así también puede hacer daño”.