“Desde hace cuatro meses el banco no me aumenta el límite de mi tarjeta de crédito y como los precios parecen un cohete prácticamente ya no me sirve para nada: antes la utilizaba para hacer mercado, comprar ropa o pagar la mensualidad del colegio de mi hijo, ahora me alcanza para comprar un refresco de dos litros”, dice Gabriela Montilla, una bioanalista de cincuenta años.