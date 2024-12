Una moción de censura por el proyecto de ley presupuestaria podría derrocar al gobierno francés

Budgets and BudgetingNational Rally (France)New Popular Front (French Political Party)Bardella, Jordan (1995- )Barnier, MichelLe Pen, MarineMacron, Emmanuel (1977- )

El destino del primer ministro Michel Barnier y de su gabinete, ambos nombrados por el presidente Emmanuel Macron hace apenas tres meses, está en juego.

El lunes, el primer ministro francés, Michel Barnier, logró que la cámara baja del Parlamento aprobara un proyecto de ley presupuestaria sin someterlo a votación, una arriesgada maniobra que prepara el terreno para una moción de censura esta semana que podría derrocar al gobierno.

La perspectiva de un colapso del gobierno --y del fracaso de aprobar un presupuesto-- ha sacudido los mercados financieros, ha aumentado drásticamente los costos de endeudamiento de Francia y ha ahondado aún más la incertidumbre que se ha apoderado del país desde que las elecciones anticipadas del verano pasado no dieron lugar a una mayoría parlamentaria clara.

La decisión de Barnier expone a su gobierno a mociones de censura, que tanto los partidos de izquierda franceses como el partido de extrema derecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen dijeron rápidamente que presentarían, y se espera una votación el miércoles.

El destino de Barnier y de su gabinete, ambos nombrados por el presidente Emmanuel Macron hace apenas tres meses, está ahora en sus manos.

Al explicar su decisión, Barnier dijo a los legisladores: "No creo que los franceses nos perdonen que antepongamos los intereses individuales al futuro de la nación".

Macron seguirá siendo presidente aunque Barnier y su gabinete caigan. Pero Macron tendrá que nombrar a un nuevo primer ministro.

Le Pen y Barnier, un veterano político de centro-derecha, se han retado mutuamente durante la última semana. Le Pen amenazó cada vez más abiertamente con una moción de censura si Barnier no accedía a sus exigencias sobre el presupuesto. Barnier advirtió de "graves turbulencias en los mercados financieros" y de los problemas que se avecinan si el país llega al nuevo año sin presupuesto, advertencias que Le Pen ha tachado de alarmismo y "noticias falsas".

Barnier hizo algunas concesiones, anunciando que desechaba una subida de los impuestos sobre la electricidad y reducía la cobertura sanitaria para los indocumentados. El lunes, horas antes de una posible votación, Barnier hizo otro gesto a Le Pen al prometer que el gobierno no reduciría los reembolsos de medicamentos.

Mathilde Panot, una de las principales legisladoras del partido de izquierda Francia Insumisa, dijo a los periodistas en la cámara baja que Barnier "intentó escapar a la censura revolcándose en el deshonor con el Frente Nacional", en referencia al término francés para referirse a una moción de censura.

"Este miércoles", añadió, "tendrá tanto deshonor como censura".

Le Pen confirmó que su partido planeaba votar contra el gobierno, después de que Barnier no hubiera respondido lo suficiente a las exigencias de su partido. "Barnier no ha querido responder a nuestros 11 millones de votantes. Así que cada uno debe asumir sus responsabilidades", declaró a los periodistas el miércoles por la tarde.

Toda esta incertidumbre ha provocado una ansiedad generalizada.

"No tendremos presupuesto, no tendremos gobierno: no hay percepción del día después", dijo Nicole Bacharan, politóloga en París. "No tenemos ni idea de lo que ocurrirá".

Muchos creían que este era el resultado inevitable de las elecciones anticipadas del verano pasado, que dieron lugar a una Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés, amargamente fragmentada. Ningún partido o bloque estuvo siquiera cerca de tener mayoría. En su lugar, la cámara está dividida en tres bloques principales: la antiinmigración y nacionalista Agrupación Nacional y sus aliados; la alianza de cuatro partidos de izquierda llamada Nuevo Frente Popular; y una tenue coalición de centristas y conservadores que apoyan a Barnier.

Barnier fue nombrado por Macron en un intento de desbloquear la cámara baja desde las elecciones anticipadas. Pero la medida enfureció al Nuevo Frente Popular, que cuenta con el mayor número de escaños y se opone firmemente a las políticas económicas del gobierno.

La izquierda ha prometido derrocar al gobierno de Barnier, pero para ello necesita los votos de la extrema derecha.

Sin votos suficientes para aprobar proyectos de ley por sí solo, el gobierno de Barnier se ha visto obligado a contar con el apoyo tácito de la extrema derecha. Pero tampoco ha querido ceder demasiado, ya que muchos miembros del gobierno fueron elegidos para bloquear la llegada al poder de la extrema derecha, dijo Benjamin Morel, profesor de derecho público en la Universidad Panthéon-Assas de París.

"Este bloqueo no tiene tanto que ver con las medidas, que se esperaban, sobre todo en materia de electricidad. Se trata realmente de simbolismo", dijo Morel. "Pero ese simbolismo tiene repercusiones electorales profundamente importantes".

El presupuesto era la primera gran prueba del gobierno. Para aumentar la presión, Francia ya tiene una de las mayores proporciones de deuda en relación con la producción económica de la zona euro, así como un déficit en espiral que ha provocado una reprimenda de la Unión Europea. En respuesta, se encargó a Barnier que recortara el presupuesto en 60.000 millones de euros (63.000 millones de dólares), mediante una combinación de recortes del gasto público y subida de impuestos, ambas medidas muy impopulares en Francia.

Según sondeos recientes, la mayoría de la opinión pública francesa se opone a la aprobación de un presupuesto de austeridad que requiere recortes del gasto y aumento de los impuestos, y una pequeña mayoría desea la caída del gobierno de Barnier.

Barnier podría haber dejado que el proyecto de ley del lunes se sometiera a votación, y habría continuado el proceso legislativo. Pero el gobierno se enfrenta a un plazo constitucional para finalizar el presupuesto a finales de año, y no se espera que el bloqueo político en la cámara baja termine pronto, lo que significa que tiene pocas opciones más que forzar su aprobación.

Para ello, Barnier invocó el artículo 49.3 de la Constitución francesa para hacer aprobar la legislación, un proyecto de ley de gastos de seguridad social.

Era el primero de los tres proyectos de ley presupuestaria que podrían provocar la caída del gobierno. Se espera que a finales de esta semana se vote un segundo proyecto de ley, más pequeño, para ajustar las finanzas de 2024. Por último, se espera que el presupuesto principal del gobierno para 2025 se someta a votación en torno al 20 de diciembre.

En cada caso, el arraigado bloqueo político en la Asamblea Nacional plantea el mismo peligroso espectro: el uso repetido del Artículo 49.3, creando un crescendo de votaciones de censura al gobierno en las próximas semanas.

El uso del artículo 49.3 da a los legisladores de la oposición 24 horas para presentar una moción de censura contra el gobierno. Después, la moción se sometería a votación en unos días. Si una mayoría absoluta de legisladores de la cámara baja apoya la moción, Barnier y su gabinete tendrían que dimitir, y Macron tendría que nombrar un nuevo primer ministro.

Según la Constitución, Macron, cuyo mandato se extiende hasta mediados de 2027, no puede disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones legislativas antes de julio de 2025.

​​ Aurelien Breeden es reportero del Times en París, desde donde cubre noticias de Francia. Más de Aurelien Breeden

Catherine Porter es reportera internacional del Times y cubre Francia. Está radicada en París. Más de Catherine Porter