La grabación profesional móvil llega a España con el vivo X300 Ultra y su triple cámara ZEISS de hasta 200 MP y 4K

vivo ha lanzado en España su nuevo 'smartphone' X300 Ultra, diseñado para llevar la creación de vídeo móvil a un nivel profesional al combinar un sistema de cámaras ZEISS de triple lente con sensores de hasta 200 MP y capacidades avanzadas de grabación, como vídeo 4K multifocal a 120 fps, todo ello impulsado por la potencia de Snapdragon 8 Elite Gen5.

Por primera vez, la tecnológica china ha lanzado un nuevo integrante de la Serie X Ultra a nivel global, de manera que también será la primera vez que los usuarios puedan disfrutar del dispositivo más avanzado de la compañía en España, mostrando su compromiso de hacer crecer la marca en "un mercado estratégico clave".

Así, el nuevo buque insignia de la compañía sobresale por su sistema de cámaras, que se basa en una cámara de triple lente diseñada en colaboración con ZEISS para fotografía y, sobre todo, creación de video con calidad cinematográfica.

Concretamente, el conjunto de cámaras se compone de una lente principal de 200 MP con apertura f/1.85 y estabilización óptica de imagen (OIS). Este sensor es capaz de grabar vídeo hasta en resolución 8K, ofreciendo captura estable incluso en movimiento, como ha especificado vivo en un comunicado.

Junto a ello, también ofrece grabación 4K multifocal a 120 fps, permitiendo cambiar entre diferentes distancias focales durante la grabación, al tiempo que mantiene la fluidez del contenido. Esto se traduce en la creación de secuencias "más dinámicas y profesionales", utilizando exclusivamente el 'smartphone'.

Además, está equipado con grabación Log de 10 bits, una opción con la que amplía el rango dinámico y proporciona mayor control de los colores en la postproducción. Es decir, permite ajustar los tonos, la exposición y el contraste de las imágenes grabadas, "con precisión cinematográficas".

Junto a todo ello equipa una cámara super teleobjetivo ZEISS también de 200 MP, que alcanza un zoom digital de hasta 100x y también cuenta con estabilización OIS. Así, se trata un teleobjetivo capaz de alcanzar una calificación de estabilización CIPA 7, el mayor grado de estabilización profesional disponible actualmente en un 'smartphone'.

Finalmente, el conjunto de cámaras se completa con un sensor ultra gran angular ZEISS de 50 MP, con un campo de visión de 123,4 grados, permitiendo grabar desde planos amplios hasta tomas a larga distancia con "coherencia visual". Esta cámara gran angular cuenta con un nivel de estabilización CIPA 6. En comparación el vivo X300 Pro se situaba en un nivel CIPA 5,5.

En la parte frontal, la cámara del vivo X300 Ultra incluye una cámara gran angular de 50 MP, que también asegura grabación 4K, lo que lo hace útil a la hora de grabar 'vlogs' o contenido profesional "desde cualquier ángulo".

Sin embargo, este 'smartphone' alcanza todo su potencial profesional con el kit fotográfico, que incluye el extensor de teleobjetivos ZEISS Gen 2 Ultra, así como accesorios pensados para mejorar la experiencia de grabación y creación audiovisual, como la empuñadura Imaging Grip y el anillo adaptador para trípode.

POTENCIA SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 5 Y BATERÍA DE 6.600 MAH

Para potenciar todas las capacidades de 'hardware' de la cámara, el vivo X300 Ultra está equipado con el procesador de Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, con arquitectura de alto rendimiento y una frecuencia de hasta 4,6 GHz.

Estas características se acompañan de una configuración de memoria de 16GB de RAM LPDDR5X Ultra Pro más 16 GB de RAM extendida, junto a 1 TB de almacenamiento interno UFS 4.1. Con todo, vivo asegura que ofrece un alto rendimiento en fotografía computacional, 'gaming' y multitarea avanzada.

En lo relativo a su autonomía, integra una batería con capacidad de 6.000 mAh que permite su uso durante jornadas intensivas de uso, como ha aclarado vivo. Esto se acompaña de un sistema de carga FlashCharge de 100 W y un sistema de carga inalámbrica de 40 W.

Además, su conectividad ofrece WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 con DisplayPort y soporte Dual SIM 5G y eSIM. Con ello, está impulsado por Android 16 para las experiencias de optimización y funciones avanzadas de seguridad.

PANTALLA Y DISEÑO

En relación a su aspecto, el vivo X300 Ultra cuenta con un diseño delgados y ligero (9 mm y entre 233 y 240 gramos según el acabado), de bordes rectos y esquinas redondeadas, con un cuerpo metálico en los colores verde y negro, destacando en la parte trasera su módulo de cámaras de gran tamaño en forma circular.

La pantalla, por su parte, cuenta con una relación del 94,49 por ciento eliminando prácticamente los bordes para una experiencia más inmersiva. Así, es un panel AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución de 3168 x 1440 píxeles y densidad de 510 ppp, además alcanza hasta 144 Hz y un brillo máximo de hasta 4.500 nits.

Este dispositivo dispone igualmente de una certificación IP68 e IP69 frente a polvo y agua.

Con todo ello, el vivo X300 Ultra estará disponible a partir del 24 de abril de forma 'online' y a partir del 4 de mayo en tiendas, en un pack que incluye el cargador Flash Charger de 100W, una funda protectora, el cable USB, el extensor teleobjetivo ZEISS Gen 2 Ultra, el Kit de empuñadura Imaging Grip y el anillo adaptador para trípode.