La UE adopta la "bolsa de vacantes" para facilitar la contratación de migrantes antes de su llegada a la UE

La Unión Europea ha dado luz verde definitiva a la creación de una plataforma digital que sirva como "bolsa de vacantes" para facilitar la contratación de migrantes antes de su llegada a la Unión Europea y atraer talento a los sectores más demandantes y que, tras el visto bueno este lunes de los Veintisiete, deberá estar operativa el próximo año.

El objetivo es que la plataforma permita "emparejar" las candidaturas de migrantes en búsqueda de empleo desde sus países de origen con empresas europeas con vacantes en las que encaje su perfil.

Los negociadores del Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo definieron las claves de la nueva herramienta en un acuerdo político alcanzado el pasado noviembre, cuya adopción formal concluye ahora con el visto bueno de los colegisladores. El desarrollo de la plataforma queda ahora en manos de la Comisión Europea, que deberá asegurar que está "plenamente operativa en 2027".

La iniciativa está abierta a la participación voluntaria de los Estados miembro, cuyas autoridades podrán agilizar los trámites para la entrada en el país de candidatos que obtengan un trabajo a partir de esta plataforma.

Las vacantes se incluirán en una lista de ocupaciones con escasez de mano de obra en la UE, con la posibilidad de hacer "ajustes" en la lista a nivel nacional o regional, que puedan contribuir a la competitividad de la UE.

El proceso será gratuito tanto para quienes buscan empleo como para los empleadores. Los empleadores y entidades, incluidas las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) o los intermediarios del mercado laboral, deberán estar legalmente establecidos en la UE y cumplir la legislación nacional pertinente y la europea.

Los Estados miembro deberán garantizar que se ofrecen contratación justa, condiciones de trabajo adecuadas, no discriminatorias y que existe protección frente a abusos o trata de personas. Incumplir estas exigencias supondrá la suspensión o expulsión del empleador o intermediario.