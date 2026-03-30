Agencias

La UE adopta la "bolsa de vacantes" para facilitar la contratación de migrantes antes de su llegada a la UE

Guardar
Imagen FBZEI5OE6RFK7K2JHCPWY5F75E

La Unión Europea ha dado luz verde definitiva a la creación de una plataforma digital que sirva como "bolsa de vacantes" para facilitar la contratación de migrantes antes de su llegada a la Unión Europea y atraer talento a los sectores más demandantes y que, tras el visto bueno este lunes de los Veintisiete, deberá estar operativa el próximo año.

El objetivo es que la plataforma permita "emparejar" las candidaturas de migrantes en búsqueda de empleo desde sus países de origen con empresas europeas con vacantes en las que encaje su perfil.

Los negociadores del Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo definieron las claves de la nueva herramienta en un acuerdo político alcanzado el pasado noviembre, cuya adopción formal concluye ahora con el visto bueno de los colegisladores. El desarrollo de la plataforma queda ahora en manos de la Comisión Europea, que deberá asegurar que está "plenamente operativa en 2027".

La iniciativa está abierta a la participación voluntaria de los Estados miembro, cuyas autoridades podrán agilizar los trámites para la entrada en el país de candidatos que obtengan un trabajo a partir de esta plataforma.

Las vacantes se incluirán en una lista de ocupaciones con escasez de mano de obra en la UE, con la posibilidad de hacer "ajustes" en la lista a nivel nacional o regional, que puedan contribuir a la competitividad de la UE.

El proceso será gratuito tanto para quienes buscan empleo como para los empleadores. Los empleadores y entidades, incluidas las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) o los intermediarios del mercado laboral, deberán estar legalmente establecidos en la UE y cumplir la legislación nacional pertinente y la europea.

Los Estados miembro deberán garantizar que se ofrecen contratación justa, condiciones de trabajo adecuadas, no discriminatorias y que existe protección frente a abusos o trata de personas. Incumplir estas exigencias supondrá la suspensión o expulsión del empleador o intermediario.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vidrala cierra la adquisición del 100% del productor chileno de envases de vidrio Cristalerías Toro por 75 millones

La integración de la firma chilena marca el inicio de una fase de expansión para el grupo vasco, que afianza su presencia en Sudamérica y ofrecerá soluciones innovadoras en alimentación y bebidas con una estructura financiera sólida y diversificación estratégica

Vidrala cierra la adquisición del 100% del productor chileno de envases de vidrio Cristalerías Toro por 75 millones

Arabia Saudí ejecuta a 3 personas tras moratoria por Ramadán y suma 42 ejecuciones en 2026

Infobae

La Comisión Europea sufrió un ciberataque que sustrajo información de webs públicas

Infobae

Agricultura convoca ayudas de 1,9 millones para programas plurirregionales de formación para 2026

El Ministerio ha abierto el periodo para solicitar fondos destinados a proyectos educativos en el entorno rural, con el objetivo de impulsar la capacitación y adaptación al desarrollo sostenible, priorizando la innovación y la inclusión laboral en ámbitos agroganaderos y forestales

Agricultura convoca ayudas de 1,9 millones para programas plurirregionales de formación para 2026

La grabación profesional móvil llega a España con el vivo X300 Ultra y su triple cámara ZEISS de hasta 200 MP y 4K

Infobae