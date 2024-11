Por qué la victoria de Trump está impulsando un frenesí bursátil

Trump, Donald JPresidential Election of 2024United States Politics and GovernmentStocks and BondsUnited States EconomyInternational Trade and World MarketPrices (Fares, Fees and Rates)Federal Reserve SystemProtectionism (Trade)Interest RatesImmigration and EmigrationCustoms (Tariff)internal-paywall-exempt-elections-app

Los inversionistas se han visto reconfortados por un resultado electoral claro y esperan recortes fiscales y desregulación en un segundo gobierno de Trump.

La victoria electoral de Donald Trump reverberó en los mercados financieros. Y una semana después, las apuestas sobre el rumbo de la economía y sobre los ganadores o perdedores empresariales --conocidas en Wall Street como el "comercio de Trump"-- están en pleno apogeo.

Los precios de las acciones de los supuestos ganadores han subido vertiginosamente: las valoraciones de los bancos se han disparado porque los inversionistas prevén una normativa más indulgente. Lo mismo puede decirse de muchas grandes empresas que pretenden consolidarse mediante fusiones y adquisiciones, que con frecuencia han sido bloqueadas o desalentadas bajo la presidencia de Joe Biden.

El precio de las acciones de Tesla, dirigida por Elon Musk, asesor de Trump y benefactor de su campaña, ha subido más de un 40 por ciento desde las elecciones de la semana pasada. Las criptomonedas, a las que Trump ha prometido prestar más apoyo, también se dispararon, y el bitcoin alcanzó máximos históricos.

Basándose en las promesas del presidente electo de aplicar de manera drástica las leyes de inmigración, lo que podría aumentar la demanda de servicios de detención, las acciones de los operadores de prisiones privadas también subieron con fuerza.

Los presuntos perdedores bajaron de precio, incluidas las empresas más pequeñas de energía verde que se benefician de los créditos fiscales de la era Biden. También han sufrido una serie de minoristas y fabricantes que dependen de los bienes importados, porque pueden verse expuestos negativamente a los aranceles que ha planteado Trump.

Sin embargo, el mercado bursátil en general ha alcanzado nuevos máximos, superando los récords que estableció a principios de año.

Aunque una economía relativamente fuerte dará la bienvenida al próximo gobierno de Trump, las propuestas del presidente electo sobre comercio, inmigración, política monetaria y demás tendrán efectos inciertos, lo que hace que algunos en Wall Street desconfíen de las perspectivas a largo plazo. Y muchos ciudadanos y grupos cívicos están nerviosos, preocupados por las promesas de Trump de ajustar cuentas y cambiar la política estadounidense.

Sin embargo, los inversionistas y los dirigentes empresariales siguen centrándose en gran medida en los fundamentos del mercado: el crecimiento de los beneficios.

Desde las elecciones, algunos analistas están mejorando las estimaciones de crecimiento, ya elevadas, de los beneficios para los próximos dos años. Más allá de la desregulación, es probable que el plan del equipo de Trump de reducir los impuestos de sociedades aumente los beneficios que retienen la mayoría de las empresas, que pueden utilizarse para financiar expansiones y aumentar los pagos a los accionistas mediante dividendos o recompras.

"Ya tenemos un buen telón de fondo de beneficios", dijo Joseph Quinlan, jefe de estrategia de mercado de Merrill y Bank of America Private Bank, "y acaba de mejorar".

Sin embargo, el repunte del mercado no está totalmente impulsado por la política, sino que, en algunos aspectos, es un reflejo del alivio de los inversores por la claridad de los resultados electorales, que evitaron una lucha prolongada.

El escenario de "guerra civil o grandes ciudades estallando en violencia" no se cumplió, dijo Adam Parker, fundador de Trivariate Research, que asesora a grandes empresas. "Y supimos inmediatamente quién ganó: eso aporta alivio, certidumbre".

La perspectiva de mayores aranceles enturbia las previsiones de beneficios

Sigue existiendo una vertiginosa incertidumbre a más de dos meses del regreso de Trump a la presidencia.

Los grupos industriales y la mayoría de los economistas han advertido que unos aranceles amplios podrían reavivar la inflación de los consumidores, perjudicar los beneficios de las empresas y provocar una desestabilizadora guerra comercial mundial.

"Los minoristas dependen en gran medida de productos y componentes de fabricación importados para poder ofrecer a sus clientes una variedad de productos a precios asequibles", dijo en un comunicado Jonathan Gold, vicepresidente de la cadena de suministro y política aduanera de la Federación Nacional de Minoristas, un día antes de las elecciones. "Un arancel es un impuesto que paga el importador estadounidense, no el país extranjero ni el exportador. Este impuesto sale en última instancia de los bolsillos de los consumidores a través de precios más altos".

Los aranceles podrían "acelerar la inversión en la deslocalización" de puestos de trabajo del extranjero, dijo Samuel Rines, economista y macroestratega de la firma financiera WisdomTree. Al mismo tiempo, dijo Rines, "no tenemos ni idea de lo que se va a aplicar, y por ello lo que se está viendo es el escenario menos malo".

Ese escenario implica aranceles "tácticos", destinados a extraer condiciones comerciales más ventajosas de las contrapartes mundiales. "Yo no diría que haya ningún tipo de garantía de que vayan a ser tácticos, pero la hipótesis del mercado es que así será", añadió.

La imposición de nuevos aranceles --que puede producirse durante un largo periodo sin la aprobación del Congreso-- podría aumentar los costos y estrechar los márgenes de ganancia. En general, las empresas pueden elegir su veneno: subir los precios para mantener sus márgenes mientras pagan los impuestos a la importación, dejar los precios sin cambios para evitar perder ventas al consumidor o fabricar sus productos en países con aranceles más bajos o sin aranceles.

Esa última maniobra puede llevar tiempo, aunque algunas empresas se están poniendo en marcha, como el fabricante de calzado Steven Madden, que la semana pasada comunicó a sus accionistas que reduciría casi la mitad de su producción en China durante el próximo año para evitar que los aranceles mermen sus ingresos. No está claro, sin embargo, que esta producción vaya a venir a Estados Unidos.

Algunas empresas ya están insinuando planes para subir los precios.

"Si nos imponen aranceles, repercutiremos esos costos arancelarios en el consumidor", dijo Philip Daniele, director ejecutivo del proveedor de piezas de recambio para vehículos AutoZone, a los analistas en una llamada reciente, añadiendo que la empresa subiría los precios "antes" de la imposición de aranceles, en lugar de esperar.

Las empresas tienen dudas sobre la inmigración, las represalias y la Reserva Federal

Neil Dutta, analista de Renaissance Macro Research, cree que la dinámica económica del país "ha perdido fuelle". Sin embargo, Trump vuelve a heredar una economía en bastante buena forma, según los estándares históricos.

Y muchos inversionistas parecen haber llegado a la conclusión de que estará motivado para preservarla. Este ímpetu, junto con la inclinación del presidente electo a atribuirse el mérito de las ganancias bursátiles, probablemente le disuadirá de hacer nada que desestabilice los mercados o la economía, según la opinión general.

Esto se complica por la promesa de Trump de empezar a deportar a millones de inmigrantes el "día 1" de su presidencia. Hacerlo supondría una amenaza para la mano de obra en varios sectores, así como para los ingresos de muchos hogares.

Puede que muchos líderes empresariales se alegren de que se marchen los reguladores del gobierno de Biden. Pero Brent Donnelly, presidente de Spectra Markets, una empresa de estudios de mercado, señala que los ejecutivos pueden estar cambiando un dolor de cabeza por otro: la ira de Trump, quien ha arremetido contra quienes considera enemigos de sus planes.

"Hay mucho miedo ahora en la América corporativa de que no se pueda decir nada negativo sobre el querido líder", dijo Donnelly.

Reaccionar públicamente contra Trump es "un riesgo para los titulares" que podría perjudicar a la cotización bursátil de una empresa, dijo, y añadió: "Solo hace falta un tuit".

El presidente electo también ha afirmado que debería tener más poder de decisión sobre las tasas de interés. Funcionarios actuales y anteriores de la Reserva Federal afirman que esto amenaza la independencia del banco central, que tiene el mandato de fijar las tasas para dirigir la economía hacia el máximo empleo y la estabilidad de precios a largo plazo.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, defendió la institución en una conferencia de prensa la semana pasada, respondiendo con un tajante "no" cuando se le preguntó si dimitiría si Trump se lo pidiera.

El multimillonario mercado de bonos --que tiende a reaccionar negativamente ante las noticias de que la inflación podría aumentar o de que la Reserva Federal podría no estar decidida a contenerla-- se calmó tras las declaraciones de Powell, pero siguió nervioso.

Aunque el resultado de las elecciones no afectaría a ninguna decisión política "a corto plazo", dijo Powell, los funcionarios de la Reserva Federal estaban preparados para reaccionar ante cualquier cambio de política que aumentara los riesgos de inflación, bajando las tasas de interés más lentamente, o no bajándolas en absoluto.

Como Trump ha prometido tasas de interés más bajas para los compradores de automóviles y viviendas, ya se respira cierta tensión en el ambiente.

Musk, hombre de confianza del presidente electo, también ha coincidido con declaraciones en internet de que se produciría una "grave reacción exagerada inicial en la economía" que causaría una desaceleración temporal si Trump promulga sus planes. Tales especulaciones enturbian aún más las perspectivas.

Sin embargo, por ahora los "espíritus animales" del mercado están eufóricos, dijo Quinlan, de Merrill y Bank of America.

"Si puede hacer que se produzcan transacciones que reduzcan los costos, impulsen la productividad y creen más previsibilidad", dijo sobre Trump, "todo eso será muy positivo para el crecimiento en la segunda mitad de la década. Así que somos optimistas".

