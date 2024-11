JD Vance le dice a Joe Rogan que los adolescentes se hacen trans para entrar en la Ivy League

AbortionPresidential Election of 2024Social MediaPodcastsTransgenderTestosteroneRogan, JoeVance, J DTrump, Donald J

En su aparición en el pódcast de Joe Rogan, el senador JD Vance también dijo que las mujeres liberales celebran sus abortos y que Donald Trump ganaría el 'voto de los gays normales'.

El senador por Ohio, JD Vance, criticó lo que denominó "locura de la transición de género", habló despectivamente de las mujeres que, según él, "celebran" sus abortos y dijo que los estudios "relacionan los niveles de testosterona en los hombres jóvenes con la política conservadora" durante un episodio de tres horas de The Joe Rogan Experience que se publicó el jueves.

Vance criticó ampliamente a las personas transgénero y no binarias durante la conversación, diciendo que no le sorprendería que él y su compañero de fórmula, el expresidente Donald Trump, ganaran lo que llamó "el voto de los gays normales". Y sugirió que los hijos de las familias blancas de clase media alta veían el convertirse en trans como una forma de mejorar sus probabilidades de entrar en las universidades de la Ivy League.

"Si eres un padre blanco de clase media o media-alta, y lo único que te importa es si tu hijo va a Harvard o a Yale, obviamente, ese camino se ha vuelto mucho más difícil para muchos chicos de clase media-alta", dijo Vance a Rogan. "Pero la única forma que tienen esas personas de participar en la burocracia de DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) en este país es ser trans".

Vance abordó una serie de puntos álgidos de la guerra cultural y agravios culturales conservadores mientras habló durante más de tres horas en el inmensamente popular pódcast de Rogan, la última de una serie de entrevistas que él y Trump han hecho en pódcast dirigidos a hombres jóvenes. Es probable que el programa de Rogan sea una de las apariciones más vistas de Vance en la campaña: Rogan tiene 14,5 millones de seguidores en Spotify y 17,6 millones en YouTube, muchos de ellos hombres jóvenes.

En un momento dado, Vance sugirió que las mujeres liberales celebraban públicamente sus abortos, "haciendo tortas de cumpleaños y publicándolo" en las redes sociales, una idea que Rogan rechazó.

"Creo que son muy pocas las que lo celebran", dijo Rogan.

Rogan cuestionó a Vance sobre el derecho al aborto.

"Para mucha gente, uno de los problemas es que los hombres deciden lo que las mujeres pueden o no pueden hacer", dijo. "Y uno de los aspectos más preocupantes es que, por ejemplo, si vives en un estado como Texas, donde hay un límite para abortar --creo que son seis semanas--, mucha gente piensa que en ese momento ni siquiera puedes saber si estás o no embarazada, lo que pone a muchas mujeres en una situación muy vulnerable. Y luego está la idea de que pueden ir a otro estado donde sea legal y abortar, pero podrían ser procesadas por ello en su estado. Eso me preocupa".

Vance dijo que no había oído que detuvieran a ninguna mujer por viajar para abortar. "No me gusta la idea, para ser claro, de que se detenga a la gente por desplazarse libremente por el país", dijo.

En otro momento, Vance se burló de los liberales tachándolos de poco saludables y con sobrepeso.

"¿Has visto todos esos estudios que básicamente relacionan los niveles de testosterona en los hombres jóvenes con la política conservadora?", preguntó Vance a Rogan. "Quizá es por eso por lo que los demócratas quieren que todos tengamos, ya sabes, mala salud y sobrepeso, porque significa que vamos a ser más liberales, ¿no? Si haces que la gente esté menos sana, aparentemente se vuelven más liberales políticamente".

Rogan y Vance se movieron entre una amplia gama de temas durante el pódcast, tocando a veces las teorías de la conspiración. En varios momentos, hablaron de la afirmación desacreditada de que los aerogeneradores han provocado un aumento de muertes en las ballenas, de teorías sobre el origen del coronavirus, de historias de censura de las grandes tecnológicas y de manipulación de las grandes farmacéuticas, y de los motivos del tirador que estuvo a punto de matar a Trump en Butler, Pensilvania, en julio.

La campaña de Harris se esforzó por destacar las declaraciones más incendiarias de Vance, amplificando sus comentarios sobre el aborto y el "voto de los gays normales", así como un inciso en el que Vance habló de haber experimentado efectos secundarios --que describió como "los más graves que he estado en los últimos 15 años"-- tras vacunarse contra el coronavirus. (En 2022, Rogan fue criticado por difundir información errónea sobre el coronavirus; artistas como Neil Young y Joni Mitchell retiraron su música de Spotify en protesta por el apoyo de la plataforma a Rogan).

En ocasiones, Vance abordó temas más suaves. Habló de la crianza de sus tres hijos, de sus intentos fallidos de cocinar para su mujer, Usha, vegetariana, al principio de su relación, y de su camino hasta convertirse en compañero de fórmula de Trump.

También dijo que Boyz n the Hood, un drama policíaco de 1991 centrado en la cultura de las bandas de Los Ángeles, había influido mucho en su visión del mundo al enseñarle la importancia de la paternidad.

Y habló de ver Netflix después de la Convención Nacional Republicana. Estábamos sentados viendo una serie estúpida: "Emily en París en Netflix o algo así", dijo, antes de corregirse.

"Lo siento, no quería decir que fuera una serie estúpida. De hecho, creo que Emily en París es una obra maestra", dijo Vance, provocando la risa de Rogan.

Chris Cameron cubre temas políticos para el Times, con enfoque en las noticias de última hora y en la campaña de 2024. Más de Chris Cameron

Simon J. Levien es un reportero de política del Times que cubre las elecciones de 2024 y forma parte de la generación 2024-25 de Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras. Más de Simon J. Levien

Neil Vigdor cubre temas políticos para el Times, con un enfoque en cuestiones relacionadas con el derecho al voto y la desinformación electoral. Más de Neil Vigdor