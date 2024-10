Una mujer que dejó a su novio encerrado en una maleta es condenada por asesinato

Murders, Attempted Murders and HomicidesDomestic ViolenceOrange County (Fla)Sarah BooneLuggage and PackingJorge Torres Jr.Decisions and Verdicts

La mujer, Sarah Boone, dijo que se estaba defendiendo de abusos pasados y que no había tenido intención de matarlo, pero las pruebas de video contradijeron su declaración.

Una mujer de Florida que dejó que su novio muriera asfixiado en una maleta tras cerrarla fue declarada culpable de asesinato en segundo grado el viernes, según la fiscalía.

La mujer, Sarah Boone, de 47 años, declaró a los fiscales que estaba bebiendo vino con su novio, Jorge Torres Jr. de 42 años, en su casa de Winter Park en febrero de 2020, cuando él se metió voluntariamente dentro de la maleta azul con ruedas durante un juego de escondidas.

Posteriormente se asfixió y murió en la maleta, según la fiscalía.

Después de cerrarla, Boone grabó dos videos de Torres en la maleta mientras él decía repetidamente que no podía respirar y pedía que lo dejara salir, según una declaración jurada de detención.

Durante el juicio, Boone dijo que no había tenido la intención de matar a Torres, sino que su novio había abusado de ella en el pasado y se estaba defendiendo. Los fiscales dijeron que sus afirmaciones se contradecían con las pruebas de video que la mostraban burlándose de la víctima cuando le pedía que lo dejara salir de la maleta.

Según los documentos judiciales, ella respondió a sus súplicas con: "Es tu culpa", y en otra ocasión: "Sí, eso es lo que haces cuando me estrangulas".

Boone dijo que pensó que Torres sería capaz de salir por sí mismo de la maleta, así que lo dejó allí, subió las escaleras y se quedó dormida, según los documentos judiciales.

Cuando se despertó a la mañana siguiente, Boone encontró a su novio inconsciente en la maleta y llamó a la policía.

La autopsia reveló que su cuerpo presentaba otras lesiones en la espalda, la cabeza y la cara. Boone negó que ambos hubieran tenido un altercado físico, según los documentos judiciales.

James Owens, abogado de Boone, la describió como conmocionada, según informó la cadena de televisión WESH tras el veredicto del viernes. "Sintió que tenía una defensa", dijo. Owens no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el domingo.

La audiencia previa a la sentencia de Boone se celebrará en diciembre. Se enfrenta a cadena perpetua.

Sara Ruberg cubre noticias de último momento y forma parte de la generación 2024-25 de Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras. Más de Sara Ruberg