Lo que ocurrió cuando un barbero le contó a Trump de su recibo de electricidad de 15.000 dólares

El comentario del barbero, editado y tergiversado en internet, culminó con una visita del expresidente a la barbería del Bronx y un segmento en 'Fox & Friends'.

La semana pasada, en medio de una sesión fotográfica de Donald Trump en una barbería del Bronx, una verdad a medias surgió de la confusión y cobró fuerza en los días posteriores de implacable cobertura de la campaña.

Pero la declaración en este caso no procedía de Trump. Fue un barbero cuyas palabras, editadas y condensadas para la televisión, desencadenaron un frenesí en las redes sociales.

El barbero, Javiel Rodriguez, Jr., dijo a Trump que le preocupaba el aumento del costo de la electricidad. El recibo de los servicios públicos de su negocio, Knockout Barbershop, había aumentado de 2100 a 15.000 dólares en los últimos siete meses, dijo.

Trump apenas podía creerlo. Parpadeó con fuerza, se inclinó hacia delante y soltó: "¿Qué?".

El intercambio, que formó parte de un evento público emitido el lunes en el programa Fox & Friends, se hizo viral cuando uno de los partidarios de Trump publicó un video.

La gente especuló en X e Instagram sobre la causa del aumento. ¿El barbero podría haber estado minando bitcoines? ¿Podría estar cultivando marihuana? ¿Le estaba robando la energía un vecino? ¿Rodriguez estaba exagerando la verdad?

La verdad resultó ser más mundana: el recibo era un error de la empresa de energía Con Edison relacionado con el cambio a un medidor inteligente en su tienda. Pero Rodriguez, de 33 años, se vio envuelto en una vorágine política.

Trump visitó la barbería el jueves pasado, horas antes de su aparición en una cena benéfica en Manhattan, donde él y la vicepresidenta Kamala Harris pronunciaron sendos discursos.

Su visita se editó en un segmento de 15 minutos que se emitió el lunes en Fox & Friends, en el que se mostraba a Trump sentado en la barbería junto al copresentador de la serie, Lawrence Jones, y escuchando las preocupaciones de un público reducido pero acogedor. Casi todos los participantes eran hombres, desde los barberos que llevaban camisetas en las que se leía "Make Barbers Great Again" (Hagamos a los barberos grandes de nuevo) hasta los clientes con capas protectoras.

Trump prometió abolir el impuesto federal sobre la renta y reducir sus recibos de electricidad. Mientras tanto, firmó gorras rojas bordadas con su lema característico, "Make America Great Again".

Rodriguez, barbero de tercera generación, estaba orgulloso de haber atraído a su negocio a un candidato presidencial para abordar las preocupaciones de su comunidad. Dijo en una entrevista que esperaba que la visita creara controversia porque su comunidad, mayoritariamente latina, estaba dividida sobre a quién apoyar en las elecciones presidenciales. Pero no esperaba que se volviera "feroz", dijo.

Cuando el video se publicó en internet, algunos usuarios de las redes sociales denigraron a Rodriguez, llamándolo mentiroso y acusándolo de engañar a la gente, todo ello para culpar a Harris y apoyar a Trump. Él se defendió al día siguiente en Instagram, publicando capturas de pantalla de sus recibos anteriores y un aviso de corte del servicio.

En realidad, dijo, sus comentarios se sacaron de contexto. "Esto no tiene nada que ver con Biden y Harris", dijo en la entrevista. Nunca los mencionó, dijo, y le había dicho a Trump que estaba en disputa con Con Edison por su recibo. Ese comentario no pasó el corte final en Fox, aunque él compartió su propia grabación, más completa, en Instagram.

Dijo que quería oír la respuesta de Trump: "¿Qué vas a hacer para ayudarme a arreglar la situación?".

Rodriguez dijo que al principio se sintió frustrado por la atención negativa. Pero más tarde dijo que estaba agradecido porque había hecho que Con Edison se ocupara de su recibo con premura. Aun así, la situación no se había resuelto por completo hasta el miércoles.

Los documentos de facturación que compartió mostraban que el error era recurrente. Su problema empezó cuando Con Ed sustituyó su medidor por un medidor inteligente en diciembre, dijo. El medidor funcionaba mal, pero él no se dio cuenta hasta mayo, cuando sus recibos empezaron a ser desorbitados. Su recibo alcanzó los 13.099,31 dólares en agosto, periodo en el que se le cobró casi 14 veces la cantidad de electricidad que había consumido realmente.

En un comunicado, Con Edison dijo que era consciente del problema de facturación y que llevaba trabajando desde agosto para resolverlo. "No hemos cobrado ni cobraremos hasta que se haya corregido el error", dijo la empresa.

Fox News desconocía el error de facturación antes de emitir el segmento, dijo Jessica Ketner, portavoz de la cadena. "Nos alegramos de que el segmento pusiera de relieve este problema", añadió, lo que permitió a Rodriguez buscar una solución.

