Faltan tres semanas para las elecciones en Estados Unidos y esa es la única certeza que tenemos

La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. REUTERS/Leah Millis

Gail Collins: Bret, Kamala Harris parece orgullosa de poseer un arma, ¿no?

Bret Stephens: Piensa en Aretha Franklin cantando “G-L-O-C-K (E), descubre lo que significa para mí”.

Gail: No lo había pensado hasta que le dijo a Oprah Winfrey que si alguien entra en su casa, “le van a disparar”. ¿Qué opinas?

Bret: Bueno, Harris vive en el Observatorio Naval de Washington, que está muy vigilado, así que es de esperar que a los intrusos no les vaya bien. Pero suponiendo que ella tenga la intención de ser la que dispare, a mí me parece bien. Y envía una señal política inteligente de que no es una liberal que cree que las armas son intrínsecamente malas.

Gail: Supongo que esa era la idea.

Bret: También representa una tendencia reciente en la que las armas de fuego están empezando a volverse más populares entre los votantes de tendencia demócrata, incluidas las mujeres. ¿Ves esto como algo positivo?

Gail: Um, no. En un mundo perfecto, prohibiría las pistolas por completo. Las probabilidades de que una de ellas guardada en el hogar sea utilizada indebidamente, a menudo por niños con resultados fatales, son altas.

Bret: Una buena manera de abordar el uso indebido es exigir a los propietarios de armas que contraten un seguro de responsabilidad civil por armas. Al igual que con los automóviles, contribuye a la tenencia responsable. Perdón, ¿estaba diciendo?

Gail: Supongo que el entusiasmo de Harris por la Glock en su casa podría darle más credibilidad en lo que respecta a la prohibición de las armas de asalto y la exigencia de controles de antecedentes universales para la compra de armas, dos cosas que ella apoya.

Así que, políticamente, su historia probablemente sea un punto a favor. Personalmente, me da escalofríos.

Bret: Cambiando de tema: Gail, ¿alguna opinión sobre la gira mediática de Harris?

Gail: Pareció ir bastante bien. No hay señales de que vaya a ser una conversadora presidencial sensacional, pero parecía agradable, bien preparada y no loca, a diferencia de algunos candidatos que podría mencionar.

¿Qué te pareció?

Bret: Me alegro de que se haya presentado ante al menos un periodista de verdad, Bill Whitaker de “60 Minutes”, que no le hizo ninguna pregunta fácil ni la dejó salirse del paso cuando ella intentó evadir ciertas preguntas, como suele hacer.

Gail: Bueno, a veces sí.

Bret: Por otro lado, no puedo creer que no tuviera una respuesta real a una pregunta sobre qué haría de manera diferente del presidente Biden, cuando es uno de los titulares más impopulares de la historia reciente. Y, en general, da la impresión de alguien que está tratando de ocultar sus verdaderas opiniones o el hecho de que no las tiene.

Simplemente no es una gran candidata, que fue lo que me preocupó de ella todo el tiempo. Y tengo la sensación de que no está cerrando la venta. En este punto, deberíamos asumir que Donald Trump tiene una ventaja secreta de tres o incluso cuatro puntos porcentuales en los estados que las encuestas no incluyen, tal como sucedió cuando se presentó en 2016 y 2020.

Gail: Seguro que sabes arruinarle la semana a alguien.

Bret: Mi objetivo es desagradar.

Gail: Debo admitir que me preocupa la aparente falta de entusiasmo entre los hombres negros e hispanos. Barack Obama hizo un buen trabajo al abordar ese problema en un discurso reciente, pero necesitamos que muchos más políticos y celebridades se pronuncien. Con entusiasmo.

Bret: Tal vez Harris debería hacer más para ayudarse a sí misma. Tiene dos grandes problemas: muchos votantes, incluido yo, temen que no esté realmente a la altura del trabajo, lo que podría ser la razón por la que ha evitado en gran medida las entrevistas difíciles.

Gail: Bueno, está mejorando en eso.

Bret: Si tú lo dices. Tampoco ha articulado realmente por qué quiere el trabajo o qué piensa hacer como presidenta, más allá de ser una especie de buscadora de consenso. Mi consejo —y me doy cuenta de que no me está pidiendo consejo— es un evento en el ayuntamiento frente a una audiencia de votantes indecisos que disipe esta impresión y ofrezca su visión para el país. Ese sería un buen lugar para comenzar, suponiendo que la visión sea más que una lista de débiles puntos de conversación liberales y vagas referencias a “mi plan”.

Gail: A mí me parece bien, y creo que estaría a la altura de las circunstancias. Pero me preocupa que Harris no tenga el apoyo necesario para lograr un Senado controlado por los demócratas. O incluso un Senado controlado por los republicanos.

¿Hay alguna carrera que estés siguiendo en particular?

Bret: Realmente no quiero ver a Bernie Moreno como el próximo senador de Ohio.

Gail: Ah, sí, el empresario rico. El Partido Republicano tiene muchos de ellos. Estoy entusiasmado con el actual senador demócrata, Sherrod Brown.

Bret: Mi senador demócrata favorito a nivel puramente personal. Por otro lado, admiro a Dave McCormick, el candidato republicano excepcional en Pensilvania, que sería un orgullo para el Senado.

Gail: Vaya, McCormick, eso es Pensilvania otra vez. Piense en cuánto poder tendríamos si nos mudáramos a Filadelfia.

Bret: Esa carrera se está volviendo cada vez más reñida, y el titular, Bob Casey, parece no poder mantenerse por encima del 50 por ciento. Si Trump gana el estado, como estoy empezando a pensar que lo hará, ese escaño también puede cambiar de bando. Además, si nos mudamos a Filadelfia, tal vez tenga que repensar todo este asunto de “soy demasiado genial para votar” que tengo en mente.

¿Y tú? ¿Qué carreras al Senado estás considerando?

Gail: Estoy muy contenta de que Rubén Gallego, el candidato demócrata al Senado en Arizona, parezca tener una ventaja considerable en su carrera con respecto a la profundamente extraña Kari Lake, que todavía no reconoce que perdió la carrera a gobernadora hace dos años.

Bret: ¿Profundamente extraña o simplemente profundamente horrible? Supongo que podría ser ambas cosas, como Marjorie Taylor “Pueden controlar el clima” Greene.

Como ambos sabemos, controlar el clima es fácil cuando tienes los láseres espaciales Rothschild a mano.

Gail: Me preocupa mucho que Colin Allred esté teniendo dificultades en su carrera contra el senador Ted Cruz. ¡Texas, vamos!

Bret: Me gusta Gallego, un veterano de la guerra en Irak cuya política progresista está lejos de la mía, pero sería una voz inteligente, significativa e interesante en el Senado. En Texas, parece que Cruz va a ganar, lo cual es una pena porque sería perfecto como la nueva voz de Maxime Le Mal en la próxima entrega de “Mi villano favorito”.

Ah, y ya que estamos hablando del Senado, ¿qué piensas de deshacerte del obstruccionismo?

Gail: Bueno, como cínico, diría que depende de qué partido esté al mando. Si Trump —¡qué horror!— gana y los republicanos toman el control del Senado, sospecho que estaría feliz con cualquier cosa que ralentice la agenda. Pero a largo plazo, nunca he pensado que fuera realmente justo darle al partido que eligió a menos senadores el poder de simplemente cerrar todo.

¿Y tú?

Bret: Básicamente, has explicado por qué estoy en contra de la eliminación de la obstrucción: te guste o no, el partido al que no perteneces va a tener una mayoría, ahora o en algún momento en el futuro, y la obstrucción es un freno muy útil a su poder. También preserva el papel del Senado como un control de los impulsos mayoritarios, a menudo irreflexivos, de la Cámara.

Gail: Te entiendo, pero ¿no suena eso como intentar asegurarse de que la elección del pueblo no tenga el poder de hacer mucho?

Bret: Para mí, ese es el objetivo principal.

La otra gran idea en términos de arreglar nuestras instituciones es una Corte Suprema con mandatos limitados, a favor de la cual nuestro colega David French recientemente presentó un argumento poderoso, al tiempo que se oponía a la ampliación de la Corte. ¿Qué piensa al respecto?

Gail: Me gusta esa idea. La teoría es que la permanencia vitalicia ayuda a los jueces a estar por encima de la política partidista, pero en la mayoría de los casos eso simplemente no es cierto. Y un jurista que tiene un mandato fijo de 12 o 18 años no va a ser mucho más vulnerable a las presiones políticas que las personas que tenemos ahora, que no están preocupadas por conseguir nuevos trabajos pero que, en muchos casos, están muy interesadas en que las inviten a vacaciones realmente geniales, ayudar a sus familiares a ascender en el mundo, etc.

Supongo que no creo que la permanencia vitalicia sea buena para nada. Ni siquiera para el Papa. ¿Y tú?

Bret: Especialmente para el Papa.

Gail: Sí, es terrible que el Papa Francisco siga insistiendo en compartir la riqueza con los pobres.

Bret: O que se ponga del lado de Rusia en repetidas ocasiones contra Ucrania.

Volviendo a la política estadounidense, tampoco me opongo a limitar los mandatos judiciales, aunque creo que deberían ser largos, de unos 20 años. También creo que cualquier cambio en los mandatos judiciales debería ir acompañado de un requisito para el Senado de que cualquier vacante judicial se cubra en un plazo de 60 días, para evitar el tipo de problemas que vimos en torno a la nominación de Merrick Garland en 2016.

Gail: Sí, bajo el gobierno de Mitch McConnell, el Senado demostró cómo un líder de la mayoría que simplemente se niega a hacer algo puede darle a un solo político el poder de cambiar la composición de la corte.

Bret: Estoy completamente de acuerdo.

Y, antes de irnos, espero que los lectores dediquen un tiempo a leer el extenso y luminoso ensayo que nuestro colega Carlos Lozada publicó el domingo en The Times sobre lo que significa ser un inmigrante en la era de la demagogia antiinmigrante del Partido Republicano. Al igual que Carlos, que llegó con su familia a los Estados Unidos desde Perú, pasé mis primeros años viviendo entre dos países que nunca sentí del todo míos, en mi caso México y los Estados Unidos. Me gustaría pensar que al tener nuestros pies plantados en dos culturas, dos idiomas, dos tradiciones, hicimos más para enriquecer la vida estadounidense que para perjudicarla, tal como lo hacen todos los inmigrantes en los Estados Unidos, ya sean de Noruega o Nigeria, Holanda o Haití.

© The New York Times 2024.