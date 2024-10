Trump mantiene ventaja en Arizona y Harris en Pensilvania, según una encuesta

New York Times/Siena College PollPolls and Public OpinionPresidential Election of 2024Gallego, Ruben (1979- )Harris, Kamala DLake, Kari ATrump, Donald JArizonaPennsylvaniainternal-open-access

Las últimas encuestas del Times/Inquirer/Siena sitúan a Donald Trump con seis puntos de ventaja en Arizona y a Kamala Harris con cuatro puntos en Pensilvania.

Dos de los estados más disputados del país --Pennsylvania y Arizona-- ilustran las dificultades a las que se enfrentan ambas campañas para obtener una clara ventaja en la recta final de la contienda para 2024, en la que Kamala Harris mantiene una estrecha ventaja en Pensilvania, pero Donald Trump sigue manteniendo una ventaja en Arizona, según un nuevo par de encuestas del New York Times/Philadelphia Inquirer/Siena College.

Las encuestas, realizadas en dos estados separados por más de 3000 kilómetros, muestran el reto al que se enfrentan ambos partidos al intentar cerrar sus campañas ante un conjunto diverso de votantes que, en ocasiones, tienen prioridades contrapuestas.

Tanto en Arizona como en Pensilvania, Harris ha consolidado el apoyo entre los demócratas desde que sustituyó al presidente Biden como candidata del partido. Pero la fuerza de Trump sigue siendo la economía, el tema principal responsable de su potencia política en Arizona y otros estados disputados este año.

En Pensilvania, la ventaja de Harris en las encuestas ha sido constante, aunque el estado sigue siendo reñido. Su ventaja, 50 por ciento a 47 por ciento, entra dentro del margen de error. Pero esta es la tercera encuesta Times/Siena en dos meses que muestra el apoyo a Harris de al menos la mitad del estado. (Su ventaja en la encuesta fue de cuatro puntos porcentuales si se calculan sin redondear las cifras).

Lo que impulsa a Harris en el estado es su ventaja de casi 20 puntos porcentuales en lo que se refiere al aborto, su mejor tema en los estados disputados y la segunda preocupación más importante para los votantes de Pensilvania.

Ambas campañas consideran que Pensilvania es el campo de batalla más importante de estas elecciones, y están invirtiendo en él más dinero, tiempo y energía que en ningún otro sitio, incluidos 350 millones de dólares en anuncios televisivos de Harris, Trump y sus aliados.

Un cambio reciente fue visible en la brecha educativa, que las encuestas mostraron que se ha reducido para ambos candidatos. Harris recuperó terreno el mes pasado entre los ciudadanos de Pensilvania sin título universitario, mientras que Trump recortó su ventaja entre los votantes con más estudios.

El punto fuerte de Trump en Pensilvania sigue siendo la economía. Tenía una ventaja de 11 puntos sobre Harris en este tema, frente a una diferencia de 4 puntos en septiembre.

En Arizona, Trump estaba por delante, 51 por ciento a 46 por ciento, o seis puntos porcentuales cuando se calculan utilizando cifras no redondeadas, casi sin cambios desde septiembre, cuando la encuesta mostró al expresidente a la cabeza, 50 por ciento a 45 por ciento.

La victoria no está ni mucho menos asegurada para ninguno de los candidatos en ninguno de los dos estados. Otras encuestas realizadas por encuestadoras de gran calidad han mostrado resultados más ajustados en ambos estados. Según los promedios de las encuestas del New York Times, Trump está por delante por solo dos puntos porcentuales en Arizona, y Harris está por delante por solo un punto en Pensilvania.

Una vez más, la economía ha reforzado la ventaja de Trump en Arizona. Más personas de dicho estado dijeron que lo preferían por sobre Harris en ese tema, 56 por ciento a 41 por ciento. Más esperan que Trump sea mejor ayudando a la gente como ellos, y tiene una ligera ventaja en la pregunta de quién sería mejor para ayudar a la clase trabajadora. Esto contrasta con Pensilvania, donde los votantes dan a Harris ventajas igualmente estrechas en las mismas preguntas.

Los votantes de Arizona también se mostraron más inclinados que sus homólogos de Pensilvania a decir en términos más generales que Trump sería mejor en la gestión de cualquier asunto que considerasen más importante. Trump tiene una ventaja de nueve puntos en esa pregunta en Arizona, mientras que Harris y él están empatados en Pensilvania.

Tanto en Arizona como en Pensilvania, las elecciones al Senado están muy reñidas. Según los nuevos sondeos, el candidato demócrata tiene una clara ventaja en ambos casos.

Si los demócratas mantienen el control de la Casa Blanca, los republicanos necesitarán dos escaños en el Senado para recuperar el poder, pero solo uno si Trump gana la presidencia. Ya se espera que los republicanos ganen un escaño en Virginia Occidental con la retirada del senador Joe Manchin III, un independiente de Virginia Occidental que se alinea con los demócratas.

En Pensilvania, el senador demócrata Bob Casey mantiene una ligera ventaja sobre el empresario republicano David McCormick, 48 por ciento a 44 por ciento. El déficit de cuatro puntos de McCormick es inferior a los nueve puntos del mes pasado, y el 8 por ciento de los votantes dijeron que seguían indecisos.

En la contienda por el Senado en Arizona, el representante Rubén Gallego, el candidato demócrata, mantuvo su ventaja sobre Kari Lake, una ex presentadora de televisión y abierta aliada de Trump, 48 por ciento a 41 por ciento. Pero un porcentaje bastante grande de votantes, el 10 por ciento, dijo que seguía indeciso.

Los votantes más contrariados en la contienda al Senado por Arizona parecen ser los partidarios de Trump. Menos del 80 por ciento de los votantes del expresidente dijeron que planeaban respaldar a Lake, a quien Trump respaldó públicamente en esta contienda y en su fallida candidatura a gobernadora en 2022.

En Arizona, los votantes que más dividirían su voto fueron sobre todo los más jóvenes y desproporcionadamente los latinos, y entre ellos había más mujeres que hombres.

Una mención en la boleta electoral de Arizona que codificaría "el derecho fundamental al aborto" siguió recibiendo el apoyo de más de la mitad de los votantes, aunque el apoyo se ha reducido desde el mes pasado.

Christine Zhang colaboró con la reportería.

Estos son los datos clave que hay que saber sobre estas encuestas de The New York Times, The Philadelphia Inquirer y Siena College

Los entrevistadores hablaron con 808 votantes en Arizona del 7 al 10 de octubre y con 857 votantes en Pensilvania del 7 al 10 de octubre. Las encuestas de Times/Siena se realizan por teléfono, con entrevistadores en directo, tanto en inglés como en español. En general, más del 95 por ciento de los encuestados fueron contactados en un teléfono móvil para estas encuestas. Puede ver las preguntas exactas que se hicieron y el orden en que se hicieron aquí. Los votantes se seleccionan para la encuesta a partir de una lista de votantes registrados. La lista contiene información sobre las características demográficas de cada votante registrado, lo que nos permite asegurarnos de llegar al número adecuado de votantes de cada partido, raza y región. Para estas encuestas, los entrevistadores realizaron más de 180.000 llamadas a casi 60.000 votantes. Para asegurarnos aún más de que los resultados reflejan a toda la población votante, no solo a quienes están dispuestos a responder a una encuesta, damos más peso a los encuestados de grupos demográficos que están infrarrepresentados entre los encuestados, como las personas sin titulación universitaria. Puedes ver más información sobre las características de los encuestados y la muestra ponderada al final de la página de resultados y metodología, en "Composición de la muestra". El margen de error de muestreo entre los votantes probables es de aproximadamente más o menos cuatro puntos porcentuales. En teoría, esto significa que los resultados deberían reflejar las opiniones de la población en general la mayor parte del tiempo, aunque muchos otros retos crean fuentes adicionales de error. Cuando se computa la diferencia entre dos valores --como la ventaja de un candidato en una contienda-- el margen de error es el doble. Puedes consultar los resultados completos y una metodología detallada aquí. Si deseas saber más sobre cómo y por qué realizamos nuestras encuestas, puedes consultar las respuestas a las preguntas más frecuentes y enviar sus propias preguntas aquí. Michael C. Bender es corresponsal político del Times. Cubre a Donald Trump, el movimiento "Make America Great Again" y otras elecciones federales y estatales. Más de Michael C. Bender Ruth Igielnik es editora de encuestas del Times. Lleva a cabo encuestas y analiza y reporta sobre los resultados.Más de Ruth Igielnik Christine Zhang colaboró con la reportería. (Doug Mills/The New York Times) (Adriana Zehbrauskas/The New York Times)