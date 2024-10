Deberíamos querer que Israel gane

Tanques israelíes se dirigen hacia la frontera con la Franja de Gaza, en el sur de Israel. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

El mundo debería tener más esperanzas de que Israel gane sus guerras contra Hamas, Hezbollah, los hutíes y sus amos en Teherán. Por “ganar” quiero decir que Israel inflija tales costos a la capacidad de sus enemigos para librar guerras que éstos acepten que sus intereses, independientemente de sus deseos, ya no se ven favorecidos por la lucha.

Quienes esperan un Estado palestino independiente, libre y pacífico deberían tener más esperanzas de que Israel gane.

Un Israel que permita que Hamas permanezca en el poder en Gaza nunca va a renunciar a Cisjordania en aras de la soberanía palestina, no sea que Hamas tome el control allí también y repita su estrategia de cohetes y túneles a mayor escala. El líder de Hamas, Yahya Sinwar, o sus herederos continuarían su bien documentado reinado de vigilancia al estilo de la Stasi sobre aquellos a quienes gobiernan, en particular brutalizando a los palestinos que se atreven a oponérseles. Y la débil pero autoritaria Autoridad Palestina seguiría siendo irreformable si Hamas, en lugar de grupos palestinos más moderados, sigue siendo su principal competencia política.

Quienes esperan un Estado libanés independiente, libre y pacífico deberían confiar en que Israel gane.

A Hezbollah le gusta presentarse como una fuerza de resistencia libanesa, pero en realidad es una fuerza de ocupación iraní. Ha impuesto su voluntad repetida y a menudo de manera violenta a los dirigentes electos del país. Ha estado implicado en el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. Ha arrastrado al país a guerras ruinosas con Israel. Ha convertido a los civiles libaneses en escudos humanos al instalarse en densos barrios de Beirut. Ha aprovechado la debilidad del país para establecer lucrativos negocios secundarios en el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el blanqueo de dinero.

La mayoría de los libaneses detesta, si no odia, a Hezbollah, pero nunca se librarán de su tiranía si no hay nadie que destruya su capacidad de dominar violentamente el panorama político. Si un mundo que dice preocuparse por los intereses del Líbano no quiere que Israel lo haga, tal vez alguien más debería ofrecerse voluntario. ¿Y qué pasa con los franceses?

Los que quieren un gobierno israelí más moderado deberían tener esperanzas de que gane.

Imaginemos que Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, aceptara mañana un alto el fuego, que Kamala Harris ha dicho que es su máxima prioridad en lo que respecta al conflicto. Imaginemos (no es que sea remotamente probable) que Netanyahu también anunciara que está dispuesto a mantener conversaciones que conduzcan a la creación de un Estado palestino, independientemente de si Hamas sigue siendo una fuerza potente en la política palestina. ¿Quién, entre las facciones políticas de Israel, sería el principal beneficiario político de esas decisiones?

Respuesta: No los laicos acomodaticios de Tel Aviv, encabezados por el ex ministro de Asuntos Exteriores Yair Lapid. Serían figuras como el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y sus electores de ultraderecha, quienes acusarían al gobierno de capitular ante los izquierdistas occidentales justo en el momento en que Israel finalmente había cambiado el rumbo de la guerra. Nadie debería sorprenderse, entonces, si el próximo gobierno israelí hace que el actual parezca más moderado en comparación.

Los responsables políticos estadounidenses deberían esperar que Israel gane.

Un acuerdo de paz entre Jerusalén y Riad —una de las grandes ambiciones geopolíticas de la administración Biden— no se concretará si el Estado judío emerge de la guerra como un perdedor ante los gobernantes de mirada fría de Arabia Saudita. Peor aún, la coalición de moderados y modernizadores de Oriente Medio que se estaba uniendo tras los Acuerdos de Abraham de 2020 —y que ofrecía el mejor contrapeso regional al Eje de Agresión liderado desde Teherán— se desmoronará tras una derrota israelí, mientras los nerviosos Estados árabes recalibran su enfoque hacia un Irán ascendente.

El pueblo estadounidense debería esperar que Israel gane.

Desde que llegó al poder en 1979, el régimen islamista de Irán se ha declarado en guerra con dos Satanás: el pequeño, Israel; el grande, nosotros. Esto ha significado sufrimiento para miles de estadounidenses: los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán; los diplomáticos y los marines en Beirut; las tropas en Bagdad y Basora, asesinadas por municiones fabricadas en Irán y suministradas a sus aliados en Irak; los ciudadanos estadounidenses que rutinariamente son tomados como prisioneros en Irán; los SEAL de la Marina que perecieron en enero tratando de impedir que Irán suministrara a los hutíes armas utilizadas contra el transporte marítimo comercial.

La guerra que libran ahora los israelíes -la que los medios de comunicación a menudo etiquetan erróneamente como la “guerra de Gaza”, pero que en realidad es entre Israel e Irán- es fundamentalmente también una guerra de Estados Unidos: una guerra contra un enemigo compartido; un enemigo que hace causa común con nuestros adversarios totalitarios en Moscú y Beijing; un enemigo que nos ha estado atacando durante 45 años. Los estadounidenses deberíamos considerarnos afortunados de que Israel esté soportando la peor parte de la lucha; lo menos que podemos hacer es apoyarlo.

Quienes se preocupan por el futuro de la libertad deberían tener esperanzas de que Israel gane.

Vivimos en un mundo que se parece cada vez más al de los años 30, cuando dictaduras astutas y agresivas se unían contra democracias debilitadas, introspectivas y reacias al riesgo. Las dictaduras de hoy también saben cómo oler la debilidad. Todos estaríamos más seguros si, en Oriente Medio, finalmente conocieran el sabor de la derrota.

© The New York Times 2024.