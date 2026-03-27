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La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,88 %

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Buenos Aires, 27 mar (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una bajada del 0,88 %, hasta las 2.793.846,44 unidades, respondiendo favorablemente al fallo de YPF a favor de Argentina en los tribunales estadounidenses.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 1,21 %, hasta los 116.676.533,45 puntos.

Entre las acciones líderes también se encuentran las de Sociedad Comercial del Plata (+6,38 %) y Tenium (+5,41 %).

Subieron también las acciones de YPF (5,38 %) tras conocerse la sentencia dictada este viernes por un tribunal de apelaciones en Nueva York que anuló un fallo previo que obligaba a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera.

En tanto, cerraron en terreno negativo las de Grupo Supervielle (-4,21 %), Grupo Financiera Galicia (-2,09 %) y Banco BBVA Argentina (-2,04 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron bajadas de hasta el 0,3 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 615 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió, a 1.450 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista incrementó 15 pesos, a 1.382,5 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 10 pesos, a 1.415 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,8 %, a 1.474,05 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) aumentó 2 %, a 1.429,73 pesos por unidad. EFE

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