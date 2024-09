El Senado mexicano vota a favor de dar a los militares el control de la Guardia Nacional

MexicoLopez Obrador, Andres ManuelSheinbaum, ClaudiaMorena (Mexican Political Party)Politics and GovernmentLaw and LegislationCorruption (Institutional)Defense and Military ForcesConstitutionsPolice

El partido gobernante en México afirma que la guardia sería más eficaz y menos corrupta como parte de las fuerzas armadas. Los críticos temen una mayor militarización de la vida civil y un aumento de los abusos contra los derechos.

El Senado de México aprobó el miércoles una enmienda constitucional que pondría a la Guardia Nacional del país, creada para combatir el crimen, bajo el control de los militares, profundizando la penetración de las fuerzas armadas en la vida civil.

La medida fue fácilmente aprobada en el Senado, donde el partido gobernante tiene una amplia mayoría. Los que votaron a favor argumentaron que la Guardia Nacional sería más eficaz y estaría menos sujeta a la corrupción bajo mando militar, dejando de lado los argumentos de los legisladores de la oposición de que la medida le daría demasiado poder a los militares.

La votación del Senado se produjo menos de dos semanas después de que se introdujera otro importante cambio en la Constitución de México para reestructurar el poder judicial mediante la elección de los jueces en lugar de su nombramiento. Los críticos afirman que ambas medidas son ejemplos de los esfuerzos del gobierno por concentrar el poder en sus manos.

Para el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuyo mandato termina la próxima semana, la votación del miércoles representó una gran victoria. Durante mucho tiempo ha abogado por que los militares se hagan cargo de la Guardia Nacional, algo que su sucesora, Claudia Sheinbaum, también ha apoyado.

"Si se convierte igual que el ejército, que la fuerza aérea, en una rama de la Secretaría de Defensa, tenemos la garantía de que va a permanecer y va a seguir actuando con rectitud", dijo López Obrador a los periodistas la semana pasada.

Pero la medida fue inmediatamente criticada por grupos de derechos humanos y expertos en seguridad, quienes dijeron que consolidaría en la Constitución el control de los militares sobre la policía y otros aspectos de la seguridad pública y la vida civil.

La enmienda ya fue aprobada por la Cámara Baja del Congreso mexicano la semana pasada. Ahora necesitará que la mayoría de las legislaturas estatales la aprueben para convertirse oficialmente en ley. El miércoles por la tarde, tres estados ya la habían aprobado y se esperaba que lo hicieran más.

Cuando López Obrador llegó al poder hace seis años, disolvió la Policía Federal para construir una fuerza denominada Guardia Nacional, dirigida por civiles --compuesta actualmente por alrededor de 130.000 miembros-- que sería, dijo, "incorruptible".

La idea era hacer frente a la delincuencia y, al mismo tiempo, permitir al gobierno retirar a los militares de las calles y devolver a sus miembros a los cuarteles.

Pero la medida de cambiar a quien supervisa la Guardia Nacional --que aún no ha provocado un descenso apreciable de la delincuencia o la violencia-- renovaría el papel del ejército como principal institución mexicana encargada de la seguridad pública.

Los críticos dicen que eso podría significar el regreso de un plan de 2006 que desplegó soldados para liderar la batalla contra los cárteles de México.

Esa estrategia, iniciada durante la presidencia de Felipe Calderón y que continuó con su sucesor hasta que López Obrador la terminó, no solo fracasó a la hora de eliminar el crimen organizado, sino que también dio lugar a violaciones de los derechos humanos. Y al fragmentar los cárteles en grupos más pequeños y violentos, desató una ola de derramamiento de sangre que México no ha podido detener desde entonces.

El cambio constitucional también autoriza al ejército a asumir oficialmente un número cada vez mayor de tareas civiles que le han sido asignadas en los últimos años. Entre ellas se incluyen desde la gestión de aeropuertos y aduanas hasta la protección de reservas naturales o la explotación de proyectos de infraestructura, incluido un ferrocarril de carga y pasajeros de costa a costa y una controvertida línea de tren que atraviesa la península de Yucatán.

"Tener al ejército en las calles, tener al ejército en las aduanas, son situaciones anormales. En cualquier otro lugar del mundo estaríamos hablando de un escenario de guerra", dijo Paula Sofía Vásquez, analista política que ha criticado la propuesta.

La medida aprobada por el Senado el miércoles levanta una prohibición constitucional que, al menos sobre el papel, había prohibido a los militares participar en tareas civiles.

Los críticos expresaron su preocupación de que las leyes que obligan a las instituciones civiles a rendir cuentas y a ser transparentes no se apliquen a las fuerzas armadas y que los soldados sigan las órdenes de sus superiores en lugar de la ley.

No es la primera vez que los legisladores intentan convertir la Guardia Nacional en una fuerza militar. En 2022, el Congreso mexicano aprobó cambios legales que otorgaban al ejército el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional.

Meses después, sin embargo, la Corte Suprema declaró inconstitucional la propuesta.

Enfadado por esta y otras decisiones judiciales que bloquearon algunas de sus propuestas más polémicas, como el debilitamiento del instituto de organización y vigilancia electoral de México, López Obrador pidió a sus seguidores que ayudaran a su partido Morena y a sus aliados a obtener amplias mayorías en el Congreso que les permitieran aprobar una serie de cambios constitucionales.

En junio, los votantes consolidaron el dominio del partido gobernante en ambas cámaras del Congreso, y los cambios constitucionales han seguido, incluyendo el rediseño total de la Corte Suprema y el resto del poder judicial que tendrá miles de jueces y magistrados elegidos por votación popular tan pronto como el próximo año.

López Obrador ha desestimado las preocupaciones de expertos, organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos de que la inclusión de los militares en la vida civil podría dar lugar a un aumento de los abusos arbitrarios. También ha dicho que un mando militar es la única manera de evitar que la Guardia Nacional se corrompa.

"Hay corrupción en todos lados. ¿Por qué pensamos que no lo va a haber en el ejército y por qué pensamos que darles más facultades, sin controles, sin transparencia, va a ser una buena fórmula para evitar corrupción? No tiene ningún sentido, honestamente", dijo Catalina Pérez Correa, experta en temas militares del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. "No tiene ningún sentido, sinceramente".

Además, según los analistas, revertir el papel de los militares en el futuro sería casi imposible.

"Es muy complicado quitarle a un grupo el poder que le hayas dado", dijo Vásquez. "Y adicionalmente que este grupo de poder sea quien detenta el uso de la fuerza legítima en el país pues lo hace todavía más complicado".

Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe. Más de Emiliano Rodríguez Mega.