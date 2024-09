La respuesta para quien se pregunta si es mejor comprar o arrendar un auto es depende

(Your Money Adviser)

La mayoría de las personas tienen dos opciones cuando quieren un automóvil nuevo: comprarlo con un préstamo tradicional o arrendarlo.

Cualquiera de estas opciones puede ser la más lógica, dependiendo de tu situación personal.

Si buscas el menor costo en general en el largo plazo, comprar un auto con un préstamo y luego usarlo por un tiempo después de terminar de pagarlo y quedar libre de deudas por lo regular es la mejor opción.

Pero si tu prioridad es tener pagos mensuales bajos y un enganche más reducido, es posible que valga la pena considerar el arrendamiento. Y para quienes están dispuestos a probar un vehículo eléctrico o un híbrido enchufable, esa opción podría ser más asequible gracias a las exenciones de impuestos ofrecidas para modelos en arrendamiento. Casi la mitad de los vehículos eléctricos nuevos se adquirieron con arrendamientos en el segundo trimestre de este año, un alza con respecto a alrededor de un cuarto solo un año antes, según datos de Experian.

La decisión que tomó la Reserva Federal el miércoles de reducir medio punto su tasa de referencia afecta indirectamente las tasas de los préstamos automotrices, que también reciben influencia de factores como la capacidad crediticia del acreditado y el nivel de morosidad en el pago de préstamos. En agosto, la tasa de interés promedio de un crédito automotriz era del 7,1 por ciento para adquirir un auto nuevo, y del 11,3 por ciento para uno usado, según el sitio Edmunds, que compara precios de autos y permite calcular valuaciones. "Se requerirán varios recortes más a las tasas para que el efecto acumulativo sea importante para los compradores", opinó Greg McBride, analista financiero jefe de Bankrate.

Por supuesto, pagar tu auto en efectivo no genera intereses. Pero, aunque los precios de los automóviles han mejorado un poco, todavía son elevados. El precio promedio de las transacciones en julio fue de alrededor de 48.000 dólares por un auto nuevo y de aproximadamente 25.000 dólares por uno usado, según Kelly Blue Book, parte de Cox Automotive. La mayoría de las personas que compran un auto nuevo y muchos que compran uno usado obtienen algún tipo de financiamiento.

Con un préstamo tradicional, se paga un enganche y después se liquida la deuda mediante pagos mensuales fijos a cierto plazo (el plazo promedio de un préstamo para comprar un auto nuevo es de unos seis años). Una vez que liquida el préstamo, el comprador puede conservar el auto y conducirlo sin hacer ningún otro pago o entregarlo a cambio de un crédito por su valor para adquirir su siguiente automóvil.

Con el arrendamiento, lo que se paga, en esencia, es la depreciación del automóvil (la diferencia entre el valor del auto al principio y al final del arrendamiento). Por lo regular, el enganche y los pagos mensuales en un arrendamiento son menores, pero cuando concluye el contrato después de dos o tres años, no se ha generado ningún capital que contribuya a la compra del siguiente automóvil.

Ivan Drury, gerente sénior de percepciones en Edmunds.com, hizo un análisis para The New York Times que ilustra la diferencia entre el financiamiento tradicional y el arrendamiento para un modelo de auto popular.

Consideramos un sedán Camry SE Toyota 2025, con un precio de compra de alrededor de 40.910 dólares (incluyendo impuestos, comisiones y cargos adicionales, como garantía ampliada), con un enganche de 3365 dólares y un préstamo a través de la concesionaria de 37.545 a liquidar en 72 meses con una tasa de interés del 7,4 por ciento. El costo final para el comprador al liquidar el préstamo, según muestra el cálculo de Drury, sería de alrededor de 50.161 dólares. El valor calculado del auto después de seis años sería de alrededor de 14.623 dólares.

En general, el plazo de un arrendamiento es menor que el de los préstamos tradicionales. Así que, para hacer una comparación general a seis años, Drury realizó los cálculos del arrendamiento como si el comprador hubiera contratado dos arrendamientos consecutivos de 36 meses con las mismas condiciones, con un enganche de 1729 dólares y un financiamiento de 33.390 dólares (la cantidad aproximada que se espera que se deprecie el valor del auto, más impuestos, comisiones y cargos adicionales) a una tasa del 7,4 por ciento. El costo final en esta situación hipotética, que deja al conductor sin ningún capital derivado del auto tras seis años, sería de 5908 dólares más que con el financiamiento del préstamo tradicional después de considerar el capital que se gana con la opción del préstamo.

No obstante, los pagos mensuales del arrendamiento serían de 528 dólares, mientras que los del préstamo serían de 650 dólares. Ben Preston, escritor de temas automovilísticos que colabora con Consumer Reports, señaló que puede ser una diferencia importante para los compradores con un presupuesto estricto, como una pareja joven que necesita un auto más grande cuando crece su familia. Pero explicó que, si optas por un arrendamiento solo para tener un auto lujoso que no podrías costear de otra manera, sería bueno volver a pensarlo. "Tienes que sopesar lo que necesitas contra lo que quieres", indicó.

Comprar un Camry usado es la opción más barata en general, según el análisis de Drury. La tasa de interés de un préstamo para comprar un Camry 2021 es más alta, pero la cantidad financiada es más baja y se genera capital sobre el auto, así que el costo total es de menos de 32.000 dólares. ¿Cuáles son las desventajas? Podrías tener costos más altos de mantenimiento y reparaciones por un auto más viejo y tampoco tendrás las funciones de seguridad más actualizadas. Vale la pena considerar estos aspectos, particularmente si quien estará tras el volante es un adolescente que apenas comienza a conducir.

Además, los arrendamientos tienen requisitos que pueden elevar los costos si no se procede con cautela, aclaró Charlie Chesbrough, economista sénior de Cox Automotive. Por ejemplo, un arrendamiento quizá no sea ideal si conduces largas distancias, porque hay límites de kilometraje (digamos de unos 25.000 kilómetros al año). Si superas el límite, debes pagar entre 9 y 19 centavos por cada kilómetro adicional.

Añadió que también podrían cobrarte una tarifa por "uso y desgaste" excesivo, así que debes tener mucho cuidado con la forma en que usas el vehículo, en particular si es una camioneta pickup. Un par de marcas mínimas quizá no te cuesten. "Pero si parece que has cargado bloques de hormigón en la caja, es una situación muy distinta", explicó Chesbrough.

Si estás considerando la posibilidad de arrendar un vehículo eléctrico o un híbrido enchufable, podrías efectuar pagos más bajos gracias a una peculiaridad de las exenciones de impuestos por "vehículo limpio" creada por la Ley de Reducción de la Inflación. Esta ley creó un crédito fiscal de hasta 7500 dólares por la compra de un vehículo eléctrico nuevo, pero puede ser difícil calificar debido a los límites de ingresos y otros criterios complejos, incluido el lugar de fabricación del automóvil y la fuente de los componentes utilizados en la batería del auto. Sin embargo, Chesbrough señaló que los arrendamientos se consideran transacciones "mercantiles", así que la mayoría de esas restricciones no aplican. Las fabricantes de automóviles reciben el crédito de 7500 dólares y pueden trasladarles el ahorro a los compradores mediante un pago mensual de arrendamiento más bajo.

Comprar y conservar un auto mucho tiempo en general produce el menor costo total, pero el arrendamiento por lo regular ofrece pagos mensuales más bajos, y arrendar un vehículo eléctrico puede dar una exención de impuestos. (Till Lauer/The New York Times)