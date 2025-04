Slot defiende a Alexander-Arnold: "Solo ha tenido un partido malo"

Londres, 10 ene (EFE).- Arne Slot, técnico del Liverpool, defendió a su jugador Trent Alexander-Arnold y aseguró que solo ha tenido un partido malo esta temporada, el que disputó contra el Manchester United, que terminó con empate a dos.

El lateral ha estado en el punto de mira por su relación con el Real Madrid y su, hasta el momento, negativa a renovar su contrato que acaba el próximo mes de junio.

"Veo un patrón en los goles que concedemos, pero no es por Trent. Para nada", dijo Slot antes del partido de FA Cup contra el Accrington Stanley.

"Trent ha tenido un partido malo para nosotros, y luego alguno que ha estado desde okay hasta bien. Mayormente ha tenido grandes partidos esta temporada. Sé que hay mucha atención sobre él en este momento, pero también me gustaría destacar lo bien que lo hizo en la media hora que jugó contra el Tottenham, el miércoles, y cómo nuestros aficionados reaccionaron, eso me alegró aún más durante el partido", añadió el holandés.

Pese a que Mohamed Salah y Virgil Van Dijk también terminan contrato este verano, la situación de Alexander-Arnold es más delicada al ser él de Liverpool, tener solo 26 años y ser de dominio público su posible fichaje por el Real Madrid, donde está su amigo Jude Bellingham. Esto ha provocado diferentes reacciones por parte de la afición y ha puesto en el foco mediático a un jugador que, si bien en ataque es de los mejores laterales del mundo, siempre ha tenido carencias atrás.

Cuando permitió que Lisandro Martínez anotara en el empate contra el Manchester United, el ruido en torno a él aumentó, y ahora le esperan semanas movidas hasta que decida irse de Liverpool o renovar su contrato. EFE