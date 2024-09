Un ataque israrelí mata a 18 personas en Gaza, según las autoridades

Israel-Gaza War (2023- )IsraelDefense and Military ForcesGaza StripPalestiniansDeaths (Fatalities)Civilian CasualtiesRefugees and Displaced PersonsWest BankEygi, Aysenur Ezgi (1998-2024)Nuseirat (Gaza Strip)Tulkarm (West Bank)HamasTerrorismUnited Nations Relief and Works Agency

Al reanudar su ofensiva contra los militantes en Cisjordania, Israel siguió bombardeando la Franja de Gaza y afectó una escuela utilizada como refugio para desplazados. Entre los fallecidos había 6 trabajadores de la ONU.

Un ataque aéreo israelí mató el miércoles al menos a 18 personas, según funcionarios palestinos, en una escuela convertida en refugio en la Franja de Gaza que, según Israel, Hamás utilizaba como puesto de mando; una agencia de Naciones Unidas dijo que seis de los fallecidos eran empleados suyos.

El ataque a Nuseirat, en el centro de Gaza, se produjo mientras el ejército israelí reanudaba la ofensiva en otro frente, lanzando una nueva ronda de incursiones mortales en la Cisjordania ocupada.

La principal agencia de ayuda de la ONU para los palestinos, conocida como UNRWA, dijo que el ataque contra el edificio de la Escuela Jaouni en Nuseirat era el incidente individual más mortífero para su personal en los 11 meses de una guerra en la que han muerto más de 200 de sus trabajadores.

Los servicios de emergencia de la Defensa Civil de Gaza dijeron que entre los muertos había mujeres y niños y que, además de los 18 muertos confirmados, había un número similar de heridos, algunos de ellos de gravedad. Indicó que el ataque era la quinta vez que la escuela, que albergaba a personas desplazadas, había sido alcanzada durante la guerra.

En las escuelas de Gaza no se imparten clases desde que comenzaron los combates en octubre, y muchos edificios escolares se han convertido en refugios para personas obligadas a huir de sus hogares. Cada vez más, Israel ha convertido en blancos a esas escuelas, y los analistas afirman que el ejército israelí ha destruido gran parte de la red de túneles de Hamás, lo que ha obligado a más combatientes a salir a la superficie.

Desde que invadieron Gaza tras el ataque dirigido por Hamás contra Israel el 7 de octubre, las fuerzas israelíes también han aumentado considerablemente la frecuencia y la intensidad de las incursiones en Cisjordania, afirmando que allí igualmente están erradicando a los militantes armados.

El ejército llevó a cabo incursiones y al menos un ataque aéreo durante la noche y el miércoles en las ciudades de Tulkarem y Tubas, en el norte de Cisjordania, y en otras localidades cercanas, matando a varias personas a las que calificó de terroristas. Las acciones se produjeron tras una tregua de unos días, después de prolongadas y destructivas incursiones en la misma región.

El ejército israelí dijo que sus fuerzas estaban llevando a cabo una operación contra militantes, y que a primera hora del miércoles sus aviones atacaron en Tubas "y eliminaron una célula terrorista formada por cinco terroristas armados con explosivos que suponían una amenaza" para las fuerzas israelíes. Funcionarios palestinos también dijeron que cinco personas habían muerto, y Wafa, la agencia de noticias de la Autoridad Palestina, informó de que los muertos eran hombres jóvenes cerca de una mezquita.

Wafa también dijo que otras tres personas murieron en otro ataque aéreo, contra un automóvil en Tulkarem. El ejército israelí no confirmó ese ataque, pero dijo que en Tulkarem había matado al menos a una persona y "localizado y desmantelado un laboratorio de explosivos".

Desde el comienzo de la guerra, soldados y colonos israelíes han matado a más de 650 personas en Cisjordania, incluidos civiles, según Naciones Unidas. En ese tiempo, Israel ha llevado a cabo 55 ataques aéreos en Cisjordania, que antes eran bastante infrecuentes, dijo Naciones Unidas.

El miércoles, tanto el presidente Joe Biden como la vicepresidenta Kamala Harris emitieron sus primeras declaraciones extensas sobre el asesinato de la semana pasada de una mujer estadounidense, Aysenur Eygi, de 26 años, quien se encontraba en Cisjordania para protestar contra los asentamientos israelíes. El ejército israelí ha reconocido que lo más probable es que uno de sus soldados efectuara el disparo mortal durante un enfrentamiento con manifestantes que arrojaban piedras. Otros manifestantes afirman que Eygi nunca participó en la violencia y que los disparos se produjeron una vez finalizado el enfrentamiento.

Biden dijo estar "indignado y profundamente entristecido" por el asesinato de Eygi y exigió a Israel "plena rendición de cuentas" por su muerte. Harris dijo que el tiroteo "plantea cuestiones legítimas" sobre la conducta de las fuerzas militares israelíes en Cisjordania.

Las nuevas incursiones en Tulkarem, en la frontera con Israel, y Tubas, a unos 30 kilómetros al este, siguieron a una serie de incursiones destructivas y prolongadas, una campaña especialmente intensa de 10 días en la que murieron al menos 39 personas, según las autoridades palestinas, que no separan a los civiles de los combatientes en su recuento de bajas.

Muchos palestinos, especialmente en Tulkarem y en la ciudad de Yenín, al norte, quedaron atrapados en sus casas durante días mientras las excavadoras destrozaban las calles en lo que el ejército israelí dijo que era un esfuerzo por desenterrar explosivos improvisados colocados por grupos armados.

El miércoles, en Tubas, Harith al-Hasani, residente de 33 años, dijo que las fuerzas israelíes habían irrumpido en la ciudad durante la madrugada antes de que "estallaran los enfrentamientos y empezáramos a oír explosiones". Aviones y drones israelíes zumbaban en los cielos de la ciudad, y también había soldados "paseando a pie", dijo Al-Hasani.

"Normalmente se desplazan en sus vehículos", dijo.

Al-Hasani dijo que las fuerzas israelíes habían cerrado carreteras con barreras de tierra y estaban interrogando a jóvenes en las calles y asaltando las casas de la gente.

La agencia de noticias Wafa dijo que las fuerzas israelíes habían cerrado todas las entradas a Tubas y estaban inspeccionando las ambulancias antes de permitirles entrar en un hospital local.

El ejército israelí dijo que no podía comentar inmediatamente los informes, pero más tarde dijo que sus soldados habían intercambiado disparos con militantes en Tubas, detenido a algunos de ellos y desmantelado un coche bomba.

Desde el 7 de octubre, las redadas han sido una realidad casi diaria para los casi tres millones de palestinos que viven bajo la ocupación israelí en Cisjordania. Las autoridades israelíes han descrito las redadas como necesarias para combatir el aumento de la militancia palestina, en particular una serie de intentos de atentado con bomba en las últimas semanas. Las autoridades israelíes han dicho que el año pasado se produjeron más de 150 atentados contra israelíes en las zonas de Yenín y Tulkarem.

Liam Stack y Thomas Fuller colaboraron con reportería.