Dominique Pelicot, acusado de violar y drogar a su esposa en Francia, está en el hospital

La abogada de Pelicot insistió en que su cliente tenía previsto subir al estrado y declarar ante su esposa y sus tres hijos, quienes no se han comunicado con él desde su detención en 2020.

La abogada de un hombre francés que confesó haber drogado a su mujer durante años y llevar a decenas de hombres a su casa para que lo acompañaran y la violaran, dijo que su cliente fue trasladado al hospital el martes, horas antes de que declarara en el juicio.

El estado de salud del hombre, Dominique Pelicot, de 71 años, cuyo juicio en Aviñón, Francia, ha conmocionado al país llenando dos juzgados con periodistas de todo el mundo, no quedó claro de inmediato.

Su abogada, Béatrice Zavarro, declaró a la prensa que estaba en el tribunal que Pelicot sufría dolores abdominales y molestias al orinar desde el viernes, por lo que había sido excusado de asistir al tribunal el lunes.

El martes, el presidente del tribunal, Roger Arata, ordenó que Pelicot se sometiera a un examen médico y dijo que si era ingresado en el hospital se suspendería el juicio hasta que mejorara su estado de salud.

Zavarro insistió en que Pelicot, quien había pedido testificar, aún tenía previsto subir al estrado ante su esposa y sus tres hijos, quienes han estado en el juzgado desde que comenzó el juicio la semana pasada y no se han comunicado con él desde su detención a finales de 2020.

"Esta mañana escuché cosas en el juzgado que sugerían que obviamente su ausencia sería a propósito, pero de ninguna manera", dijo Zavarro. "Seamos muy claros, Pelicot no ha rehuido, Pelicot no rehuirá, Pelicot estará allí, y responderá a todas las preguntas. Pero existe este problema médico que no estaba previsto".

Declarar, añadió, era "esencial para él".

Pelicot se ha declarado culpable de todos los cargos que se le imputan. Su abogada ha dicho que espera aprovechar el juicio para darles explicaciones a Gisèle Pelicot, quien fue su esposa durante 50 años, y a sus hijos.

