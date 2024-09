Nicaragua libera a 135 presos políticos por razones humanitarias

Amnesties, Commutations and PardonsPolitics and GovernmentPolitical PrisonersEvangelical MovementFreedom of ReligionAderholt, Robert BNicaragua

El acuerdo, negociado por el gobierno de EE. UU., incluye a 13 personas afiliadas a la iglesia evangélica estadounidense Mountain Gateway.

Nicaragua liberó el jueves a 135 presos políticos --entre ellos 13 personas afiliadas a una iglesia evangélica estadounidense-- por razones humanitarias en virtud de un acuerdo negociado por el gobierno de EE. UU., anunció la Casa Blanca.

Las personas liberadas fueron enviadas a Guatemala, donde serán procesados como refugiados.

La liberación de prisioneros incluyó a 11 pastores del ministerio Puerta de la Montaña, o Mountain Gateway, una iglesia misionera evangélica con sede en Texas a la que el gobierno nicaragüense había acusado de utilizar su condición de organización sin ánimo de lucro como fachada para adquirir bienes de lujo, propiedades y terrenos.

El grupo también incluía a laicos católicos, estudiantes y otras personas que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, consideraban una amenaza para su régimen autoritario, comentó en un comunicado Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de EE. UU.

"Estados Unidos hace un nuevo llamamiento al gobierno de Nicaragua para que ponga fin inmediatamente a los arrestos y detenciones arbitrarias de sus ciudadanos por el mero hecho de ejercer sus libertades fundamentales", añadió Sullivan.

Una vez en Guatemala, se ofrecerá a las personas liberadas la oportunidad de solicitar vías legales para rehacer sus vidas en Estados Unidos o en otros países, dijo Sullivan. El gobierno de Joe Biden expresó su agradecimiento al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, por la cooperación de su gobierno en el acuerdo y por "defender la libertad democrática".

Los pastores de Mountain Gateway fueron detenidos en diciembre tras finalizar una cruzada evangélica por ocho ciudades que costó 4 millones de dólares y a la que asistieron casi un millón de personas. Los pastores fueron condenados a entre 12 y 15 años de prisión y multados por un total de casi 1000 millones de dólares.

Dos abogados que los representaban también fueron condenados y encarcelados.

"Este es el día por el que hemos estado orando y creyendo en Dios", dijo Jon Britton Hancock, fundador y presidente de Mountain Gateway. "Integrantes del Congreso, del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Nacional trabajaron incansablemente para lograr su liberación de un injusto encarcelamiento".

Hancock, quien fue acusado pero nunca detenido, consiguió que miembros del Congreso estadounidense, en particular el representante Robert Aderholt, republicano por Alabama, instaran a la liberación de los ministros religiosos.

Ryan Fayhee, socio del bufete de abogados Akin Gump Strauss Hauer and Feld, quien representó a los pastores, dijo: "Esto parece formar parte de una tendencia: expulsar a personas religiosas y a los líderes de las iglesias".

Refiriéndose a Nicaragua, añadió: "Tengo la esperanza de que sea un lugar más seguro en el futuro, donde la gente pueda elegir ejercer los derechos humanos fundamentales, como ejercer la elección de religión y reunirse".

Marisela Mejía, de 34 años, ministra y administradora de Puerta de la Montaña, acababa de dar a luz cuando fue detenida. Ella y su marido, Walner O. Blandón, pastor principal de la misión, fueron condenados a 15 años de cárcel y a una multa de 80 millones de dólares cada uno. Sus dos hijos, ambos nacidos en Estados Unidos, se quedaron con familiares en Nicaragua durante el encarcelamiento de sus padres y se les permitió reunirse con ellos en Guatemala.

Desde que cientos de miles de personas salieron a las calles en 2018 para derrocar al gobierno, Ortega ha presidido una dura represión de la libertad de expresión y otros derechos. Consideró el levantamiento popular como un intento de golpe de Estado, y penalizó a activistas, periodistas, políticos y otras personas, con acusaciones de terrorismo y otros cargos.

En un principio, la represión se dirigió principalmente contra los disidentes, pero luego se amplió hasta incluir el cierre de organizaciones, como Puerta de la Montaña, que nunca se habían manifestado en contra del gobierno.

En enero, el gobierno liberó al obispo Rolando Álvarez, quien había estado detenido durante más de un año; a otro obispo católico; a dos seminaristas; y a 15 sacerdotes. Fueron enviados al Vaticano.

En febrero de 2023, Estados Unidos recibió a 222 presos políticos, entre ellos un excanciller, líderes estudiantiles y candidatos presidenciales.

El jueves por la mañana no estaba claro quién más figuraba en la lista de presos recién liberados.

Organizaciones de libertad religiosa y activistas de derechos humanos afirman que el gobierno nicaragüense ha estado utilizando leyes contra el lavado de dinero para cerrar organizaciones de la sociedad civil e iglesias. Antes de la liberación del jueves, un total de 36 personas estaban detenidas o encarceladas en Nicaragua por motivos religiosos, según la Comisión de EE. UU. para la Libertad Religiosa Internacional.

Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región. Más de Frances Robles.