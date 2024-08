Estos son los precios de 2026 para los medicamentos negociados por Medicare

Drugs (Pharmaceuticals)Prices (Fares, Fees and Rates)Health Insurance and Managed CareUnited States Politics and GovernmentBiden, Joseph R Jr

Los precios fueron posibles gracias a la Ley de Reducción de la Inflación, que otorgó al secretario de Salud la autoridad para negociar en nombre de Medicare.

El gobierno de Joe Biden anunció el jueves los resultados de las negociaciones entre Medicare y las compañías farmacéuticas sobre los precios de 10 medicamentos costosos o comunes. Los nuevos precios, que entrarán en vigor en 2026, son el tope que pagarán los planes y los pacientes en la Parte D de Medicare por el suministro para un mes.

Es imposible saber cuánto ahorrará Medicare con los nuevos precios de cada medicamento. El gobierno federal de EE. UU. no da a conocer los precios netos que paga por los medicamentos, que tienen en cuenta los miles de millones de dólares en descuentos que reducen el gasto de Medicare.

1. Eliquis, para prevenir derrames cerebrales y coágulos sanguíneos, de Bristol Myers Squibb y Pfizer: 231 dólares.

2. Jardiance, para la diabetes, la insuficiencia cardiaca y la enfermedad renal crónica, de Boehringer Ingelheim y Eli Lilly: 197 dólares.

3. Xarelto, para prevenir derrames cerebrales y coágulos sanguíneos, de Johnson & Johnson: 197 dólares.

4. Januvia, para la diabetes, de Merck: 113 dólares.

5. Farxiga, para la diabetes, la insuficiencia cardiaca y la enfermedad renal crónica, de AstraZeneca:, 178 dólares.

6. Entresto, para la insuficiencia cardiaca, de Novartis: 295 dólares.

7. Enbrel, para enfermedades autoinmunes, de Amgen: 2355 dólares.

8. Imbruvica, para el cáncer de la sangre, de AbbVie y Johnson & Johnson: 9319 dólares.

9. Stelara, para enfermedades autoinmunes, de Johnson & Johnson: 4695 dólares.

10. Productos de insulina Fiasp y NovoLog, para la diabetes, de Novo Nordisk: 119 dólares.

Noah Weiland escribe sobre el cuidado de la salud para el Times. Más de Noah Weiland

Rebecca Robbins es una reportera que cubre la industria farmacéutica. Desde 2015 investiga temas de salud y medicina. Más de Rebecca Robbins