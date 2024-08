El artículo de moda en los Juegos Olímpicos es una mantecada de chocolate

La Villa Olímpica de París se construyó teniendo en mente las tradiciones gastronómicas destacadas de Francia. Pero el éxito arrollador entre los atletas de élite del mundo no es un cruasán ni una baguette, sino algo que es más probable que se pase por alto en una cafetería estadounidense.

La mantecada de chocolate se ha convertido en el manjar preferido de los atletas olímpicos de este año.

"Están deliciosas y me encantan", reveló en una entrevista Henrik Christiansen, un nadador noruego que se ha convertido en el abanderado olímpico no oficial de las mantecadas en TikTok. "A algunos les parecerán demasiado fuertes, pero a mí me van como anillo al dedo".

Christiansen, de 27 años, se encontró con las mantecadas mientras hacía un video para reseñar los platillos de la Villa Olímpica. Fueron lo primero que probó. Estaban "tan increíblemente deliciosas" que Christiansen afirmó que había decidido ver si una serie de videos en los que destacaba su amor por los panecillos se viralizaba.

Una nariz embadurnada de chocolate por aquí, una canción de amor por allá Christiansen le apostó todo. Las cosas se pusieron un poco tensas cuando una mantecada lo secuestró en un video. Ahora se ha corrido la voz, inspirando otras reseñas (muy favorables), intentos de imitar recetas por parte de creadores de TikTok e incluso la propuesta de un diseñador gráfico de conceder una medalla de oro a estas delicias.

Puede que desayunar pan dulce no sea algo que se asocie con deportistas del calibre de Christiansen pero, como nadador de larga distancia tres veces olímpico, este atleta cuenta que siempre anda en busca de alimentos que lo ayuden a aumentar su ingesta diaria de calorías. Y resulta que también es goloso.

"Por supuesto, algunos deportistas practican deportes en los que su peso está muy controlado y es mucho más importante. En mis días de entrenamiento más intenso, puedo llegar a ingerir casi 7000 calorías", explicó.

"Es difícil ingerir esa cantidad de calorías solo con ensaladas", agregó.

Eso no quiere decir que no siga una dieta equilibrada que incluya verduras, frutas, carbohidratos y proteínas con cualquiera de las variantes de pizza, pasta, dumplings o cocina francesa que se sirven en la Villa Olímpica.

Pero mencionó que nunca se cansaría de las mantecadas "increíblemente esponjosas", con su centro líquido y trocitos de chocolate.

Las mantecadas de chocolate son uno de los más de 2000 panes dulces que se sirven todos los días en la panadería de la Villa Olímpica, operada por Sodexo Live, la empresa de servicios de alimentos a cargo de supervisar la preparación de alimentos para los Juegos Olímpicos.

Un vocero de la empresa dijo que los chefs no revelarían la receta, pero señaló que el 80 por ciento del suministro total de alimentos de los Juegos procedía de Francia y el 25 por ciento de granjas situadas a menos de 250 kilómetros de París, "por lo que, indudablemente, las mantecadas tienen el auténtico sabor francés".

La panadería también elabora baguettes en forma de aros olímpicos, cruasanes, pain au chocolat y focaccia.

Christiansen suele buscar alimentos dulces durante las competencias. Como nadador de tiempo completo del equipo nacional noruego está fuera de casa entre 150 y 200 días al año y siempre busca opciones de postre.

"Tengo la suerte de poder darme muchos más caprichos que quizá otras personas, porque necesito consumir mucho más calorías", explicó el atleta.

El lunes, Christiansen terminó en el 25.° puesto en los 800 metros estilo libre y competirá el sábado en la prueba de 1500 metros estilo libre antes de saltar al río Sena para la prueba de natación de diez kilómetros del maratón.

Sin embargo, los Juegos Olímpicos no siempre estuvieron en sus planes.

Christiansen creció en Lillestrom, Noruega, a unos 30 minutos de Oslo y siempre le gustó estar en el agua. Empezó a nadar para competir a los 6 años y a tomárselo en serio a los 13. Cuanto más mejoraba, más se divertía. Pero mientras se dedicaba a la natación, también participaba activamente en el teatro.

Cuando cumplió 14 años, tuvo que elegir: una competencia de natación importante tenía lugar el mismo fin de semana que debía actuar en una obra de teatro. Eligió la alberca, pero su experiencia como actor le ha servido a lo largo de su carrera deportiva y lo preparó para ser el centro de atención de los Juegos Olímpicos.

"Cuando compites aquí, en las Olimpiadas, hay miles de personas en las gradas viéndote, así que se parece mucho al teatro", comentó.

También le ha ayudado a dar vida a su lado más creativo en TikTok.

"Como deportistas, a menudo se nos presenta como máquinas que están ahí afuera: nadamos y eso es todo lo que hacemos", afirmó y añadió que los deportistas no suelen mostrar otras facetas. Las redes sociales han cambiado eso.

"Siento que puedo mostrar mi personalidad y hacer cosas que me gustan, como crear contenido divertido. Me gusta hacer reír a la gente", reveló.

No todo son mantecadas de chocolate en la vida. De hecho, algunos se han dado cuenta de que no siempre le es fiel a su pan favorito, pues solo las come cuando tiene una idea para un TikTok.

También le fascina el helado tal vez adivinen su sabor favorito.

"Cualquier helado es bueno", dijo. "Pero puede que el de chocolate sea mi favorito".

En una foto sin fecha, el nadador noruego Henrik Christiansen se toma una selfi con las mantecadas de chocolate en el comedor de la Villa Olímpica, en París. (Henrik Christiansen vía The New York Times).