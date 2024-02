Sólo Joe Biden y Mohammed bin Salman pueden reorientar el conflicto palestino-israelí

El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman recibe al presidente estadounidense Joe Biden en el Palacio Al Salman. Bandar Algaloud/Cortesía de la Corte Real Saudita/Folleto vía REUTERS

Uno de los acontecimientos más inesperados en la guerra entre Israel y Hamas es el surgimiento de una poderosa alineación de intereses e incentivos para que Israel, los palestinos, Estados Unidos y Arabia Saudita respalden un camino hacia un Estado palestino que pueda vivir en paz junto a Israel. .

Para empezar, avanzar hacia un Estado palestino -una vez que esta guerra termine- es la clave para que Israel se reconecte con importantes electores en todo el mundo, es la clave para una eventual salida segura de Gaza y es el cemento para la alianza regional que Israel necesita, protegerse.

Entiendo por qué muchos en una sociedad israelí todavía traumatizada por el ataque sorpresa de Hamas el 7 de octubre no quieren oír hablar de un Estado palestino, ni siquiera en una forma desmilitarizada. Pero para muchos israelíes eso fue así durante años antes de la guerra de Gaza. Seguir ignorando el tema ahora sería un grave error. Israel necesita darle forma, no ignorarlo.

Si Israel destruye a Hamas y luego decide ocupar permanentemente Gaza y Cisjordania, rechazando cualquier forma de Estado palestino, Israel se convertirá en un paria global para la próxima generación, y particularmente en el mundo árabe. Esto obligará a los aliados árabes de Israel a distanciarse del Estado judío.

Y si Israel sigue en conflicto perpetuo con los palestinos, toda la arquitectura de la estrategia de Estados Unidos en Oriente Medio (en particular los tratados de paz transversales que hemos forjado entre Israel y Egipto, Jordania y las naciones del Golfo) se verá bajo presión, complicando nuestra capacidad de operar en la región y abrirla a una influencia mucho mayor de Rusia y China. Dadas las muertes de tantos miles de civiles de Gaza, Estados Unidos ya está teniendo algunas dificultades para utilizar sus bases militares en los países árabes para contrarrestar la maligna red iraní de Hamas, Hezbollah, los hutíes y las milicias chiítas en Irak.

Y los sauditas necesitan un camino hacia un Estado palestino para normalizar los vínculos con Israel y así ganar apoyo en el Congreso de Estados Unidos para algún tipo de nuevo pacto de seguridad entre Estados Unidos y Arabia Saudita.

En resumen, más actores clave en Medio Oriente necesitan hoy un movimiento hacia un Estado palestino desmilitarizado que en cualquier otro momento que yo recuerde, sobre todo los palestinos, para quienes este momento ofrece una oportunidad única de hacer realidad su sueño de independencia en su patria. en un estado al lado de Israel. Decir que será increíblemente difícil de lograr no es empezar a abordar las complejidades, pero los palestinos también deben definirlo y construir mejores instituciones para lograrlo a través de una Autoridad Palestina mejorada en Ramallah, en Cisjordania, ahora, hoy. , con urgencia.

Pero no me hago ilusiones. Hay dos actores clave que no quieren que esto suceda, bajo ninguna condición, y son muy poderosos: Hamás, que se dedica a borrar a Israel del mapa, como lo demostró el 7 de octubre; y Benjamín Netanyahu y sus socios de coalición de extrema derecha, algunos de los cuales no sólo quieren destruir a Hamas sino también seguir ocupando Cisjordania y Gaza y expandir los asentamientos judíos en ambos.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Kobi Gideon/GPO/dpa

Por desgracia, si algo he aprendido desde que comencé esta columna en 1995 es que ni Hamás ni Netanyahu podrían jamás ser socios de ningún tipo de Estado palestino al lado de Israel, a pesar de que podría servir a los intereses de los pueblos israelí y palestino ahora más. que nunca. Permítanme explicar mi evaluación de Hamas y Netanyahu con un par de escenas de la historia reciente.

La primera es de 2002. Esta semana hace veintidós años, cuando el 11 de septiembre todavía proyectaba una larga sombra sobre el mundo, fui a Arabia Saudita y entrevisté al príncipe heredero Abdullah bin Abdul Aziz. Antes de ir, escribí una columna en voz del presidente George W. Bush pidiendo a los líderes árabes que establecieran una iniciativa de paz constructiva: ofrecer a Israel plena paz y normalización a cambio de una retirada total de Israel de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental para las líneas de 1967.

Después de una semana de gira por Arabia Saudita, Abdullah me invitó a su granja de caballos en las afueras de Riad, junto con mi anfitrión, Adel al-Jubeir, entonces portavoz de la embajada saudí en Washington y más tarde ministro de Asuntos Exteriores. Después de una cena buffet repleta de platos árabes y a la que asistieron muchos príncipes y hombres de negocios, alrededor de la medianoche, Abdullah nos invitó a Adel y a mí a regresar a su estudio.

Comencé instando a Abdullah a considerar la idea entonces radical de mi columna, de lograr que toda la Liga Árabe ofreciera a Israel plena paz para una retirada total para comenzar a recuperarse después del 11 de septiembre. Me miró con fingido asombro y dijo: “¿Has irrumpido en mi escritorio?”

“No”, dije, preguntándome de qué estaba hablando.

“La razón por la que pregunto”, explicó, “es que ésta es exactamente la idea que tenía en mente: la retirada total de todos los territorios ocupados, de acuerdo con las resoluciones de la ONU, incluida la de Jerusalén, para la normalización total de las relaciones. He redactado un discurso en ese sentido. Mi idea era presentarlo antes de la cumbre árabe e intentar movilizar a todo el mundo árabe detrás de él. El discurso está escrito y está en mi escritorio. Pero cambié de opinión acerca de cumplirlo” después de una reciente represión israelí en Cisjordania por parte del Primer Ministro Ariel Sharon.

Hablamos de esta idea hasta las 3 a. m., cuando me levanté y dije algo como: “Su Alteza, debe sacar esta idea de su escritorio y compartirla públicamente”.

“Les digo”, dijo el príncipe heredero, “si levantara el teléfono ahora y le pidiera a alguien que le leyera el discurso, lo encontraría prácticamente idéntico a lo que está hablando. Quería encontrar una manera de dejar claro al pueblo israelí que los árabes no los rechazan ni los desprecian. Pero el pueblo árabe rechaza lo que sus dirigentes están haciendo ahora con los palestinos, que es inhumano y opresivo. Y pensé en esto como una posible señal para el pueblo israelí”.

Concluyó: “Déjenme decirles que el discurso está escrito y todavía está en mi cajón”.

Luego respondí con esta idea: “Déjame redactar tu propuesta como una entrevista oficial”.

Mientras Adel traducía, Abdullah respondió: “No, usted simplemente dice que esto es algo en lo que estoy pensando”.

El presidente estadounidense Joe Biden toca el hombro del rey Abdullah de Jordania, mientras asisten a una conferencia de prensa, después de su reunión, en la Casa Blanca en Washington, EE.UU. REUTERS/Kevin Lamarque

Le dije: “No, creo que deberías decirlo”.

Él dijo: “No, deberías decirlo”.

Le dije: “No, deberías decirlo”.

Finalmente, accedió a dormir sobre ello.

A media mañana del día siguiente, Adel llamó para decir: “Continúe”.

Sabía que esto se hacía en parte para distraer la atención del 11 de septiembre, en el que 15 de los 19 secuestradores eran sauditas. Pero pensé que realmente podría mover la aguja. Ese domingo publicamos las palabras de Abdullah en una columna titulada “Una señal intrigante del príncipe heredero saudita”.

Después de que se supo, se desató el infierno en el mundo árabe e Israel, y los líderes árabes rápidamente decidieron que este sería el tema de la próxima cumbre de la Liga Árabe en Beirut.

Los días 27 y 28 de marzo prácticamente todos los líderes árabes se reunieron en la capital libanesa. Partiendo de la propuesta básica de Abdullah, agregaron varias otras condiciones al derecho de retorno de los refugiados, y el 28 de marzo aprobaron lo que se conoció como la Iniciativa de Paz Árabe, que ofrecía “relaciones normales” entre los estados árabes e Israel a cambio de la retirada israelí de todos los territorios de vuelta a las líneas del 4 de junio de 1967.

Fue la primera, y sigue siendo la única, propuesta de paz árabe integral hacia Israel aprobada por la Liga Árabe, incluida incluso Siria.

Sinceramente pensé que este podría ser el principio del fin del conflicto. Pero nunca llegó a ninguna parte. Ni los israelíes ni la administración Bush aprovecharon realmente el momento. ¿Cómo es posible que Israel no se hubiera lanzado a ello?

Bueno, mucho tuvo que ver con lo que ocurrió en Israel la noche del 27 de marzo, justo después de que se inaugurara la cumbre de la Liga Árabe. Dejaré que CNN les cuente las noticias de esa noche:

Netanya, Israel – Un atacante suicida mató al menos a 19 personas e hirió a 172 en un popular hotel costero el miércoles, inicio de la festividad religiosa judía de Pesaj. Al menos 48 de los heridos fueron descritos como “gravemente heridos”. El atentado se produjo en un comedor abarrotado del Park Hotel, un centro turístico costero, durante la comida tradicional que marca el inicio de la Pascua. … El grupo palestino Hamas, un grupo fundamentalista islámico calificado de organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se atribuyó la responsabilidad del ataque.

Sí, así es como Hamás acogió con agrado la primera iniciativa de paz panárabe que pedía la retirada total de Israel a las líneas de 1967 y la creación de un Estado palestino junto a Israel. Israel respondió al ataque terrorista de Hamás asediando a Yasir Arafat en su oficina en Ramallah y a partir de ahí todo fue cuesta abajo.

Hamás es un viejo enemigo de la reconciliación, lo que lo convierte, en mi opinión, en un enemigo tanto del pueblo palestino como de Israel. El ataque que Hamás lanzó contra Israel el 7 de octubre no fue un grito de paz de una organización que no tenía otras opciones. Fue un pago inicial brutal por la destrucción de Israel.

Una de las razones por las que Hamas es tan fuerte hoy es que Netanyahu ha hecho todo lo que pudo durante la última década y media para socavar a la Autoridad Palestina, que fue creada como parte de los acuerdos de Oslo, gobierna las áreas pobladas por palestinos en Cisjordania y coopera con los servicios de seguridad israelíes. Al mismo tiempo, en los últimos años, Netanyahu fortaleció deliberadamente a Hamás, que ha controlado Gaza desde que derrocó a la Autoridad Palestina en 2007. Esto se debe a que él y Hamás comparten el mismo objetivo: debilitar a la Autoridad Palestina e impedir una solución de dos Estados.

Aluf Benn, editor de Haaretz, cuenta toda la historia en dos párrafos de un ensayo reciente en Foreign Affairs: Desde que Netanyahu regresó al poder en 2009, su estrategia ha sido argumentar que Israel “podría prosperar como un país al estilo occidental, y incluso llegar al mundo árabe en general, mientras deja de lado a los palestinos. La clave era dividir y conquistar. En Cisjordania, Netanyahu mantuvo la cooperación en materia de seguridad con la Autoridad Palestina, que se convirtió en el subcontratista de facto de servicios sociales y policiales de Israel, y alentó a Qatar a financiar al gobierno de Hamas en Gaza”.

Benn luego nos recuerda otra escena clave, en la que Netanyahu dijo al grupo parlamentario de su partido en 2019 que se trataba de una estrategia deliberada: “Quien se oponga a un Estado palestino”, dijo Netanyahu, “debe apoyar la entrega de fondos a Gaza porque mantener la separación entre la Autoridad Palestina y la Autoridad Palestina deben apoyar la entrega de fondos a Gaza. en Cisjordania y Hamás en Gaza impedirán el establecimiento de un Estado palestino”.

Así que perdónenme si tengo una visión muy sombría de las intenciones de Netanyahu también en lo que respecta a dos Estados.

Lamentablemente, cuanto más dura la guerra en Gaza, más están infectando las opiniones de Hamas y Netanyahu a sociedades enteras. Cada vez más palestinos y sus partidarios en Occidente están adoptando la opinión de que todo Israel es una empresa de colonos coloniales que debe ser destruida desde el río hasta el mar, y cada vez más israelíes se niegan siquiera a contemplar la posibilidad de cualquier Estado palestino en sus fronteras.

Por eso no me sorprendió escuchar el otro día al presidente Biden lamentarse desde la Casa Blanca de que la conducta de Israel en la Franja de Gaza “ha sido exagerada” y que “tiene que terminar”. Sin embargo, mientras escuchaba a Biden, me llamó la atención que sonaba más como un columnista que como un presidente: un observador, no alguien con el poder de cambiar las cosas.

No podemos permitir que esa actitud arraigue. Y sólo hay dos líderes con el poder de reorientar completamente esta historia en este momento: el presidente Biden y el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman (M.B.S.).

El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool vía REUTERS

A ambos les digo: terminen el trabajo que comenzaron sus predecesores.

M.B.S., si quieres derrotar tanto a Netanyahu como a Hamas, tienes que continuar donde lo dejó tu tío Abdullah. Deben declarar que están listos para ir a Jerusalén, rezar primero en la mezquita de Al Aqsa y luego hablar con el pueblo israelí desde el podio de la Knesset para decirles directamente: si se embarcan en un camino de dos estados para dos pueblos, Arabia Saudita normalizará las relaciones con Israel y reconocerá a Jerusalén Occidental como su capital, siempre y cuando Israel reconozca a la Jerusalén Oriental árabe como la capital de Palestina. También puede prometer que Arabia Saudita apoyará la reconstrucción de Gaza.

En 1979, el presidente Anwar el-Sadat de Egipto tomó una medida similar, que consagró su lugar en la historia como uno de los líderes más importantes del siglo XX. M.B.S., si te atreves a ir a Jerusalén, la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Arabia Saudita debería pasar fácilmente por el Congreso y convertirse en la piedra angular de una alianza regional contra Irán y su eje de estados fallidos y representantes que están chupando la vida de Yemen, Siria e Irak. y Líbano.

Y Joe Biden necesita continuar donde lo dejó Bill Clinton.

El 23 de diciembre de 2000, el presidente Clinton presentó una serie de ideas llamadas “parámetros Clinton”, que detallan cómo poner fin al conflicto palestino-israelí. Se basan en el principio de dos Estados-nación para dos pueblos. Lamentablemente, Clinton no lo hizo. no llegar a ver el trabajo terminado, y añadió en ese momento: “He llevado esto tan lejos como puedo”.

Tu trabajo ahora, Joe, es llevar adelante esas ideas para forjar dos estados para dos pueblos en una sola tierra. Este es el momento de tomar medidas audaces que indiquen a israelíes y palestinos, a Medio Oriente y al mundo: Estados Unidos se toma en serio la solución de dos Estados. Dado que Netanyahu no negociará un Estado palestino, se puede reconocer a la Autoridad Palestina como Estado unilateralmente.

Como acaba de escribir en The Times of Israel el veterano del proceso de paz israelí Gidi Grinstein, coautor de “(In)Sights: Peace Making in the Oslo Process Thirty Years and Counting”: “Upgrading the P.A. convertirse en un Estado podría convertir la ruptura de las relaciones palestino-israelíes en un avance hacia la coexistencia pacífica”.

Así que permítanme terminar donde comencé: entiendo perfectamente por qué los israelíes, que cada día reciben ataques de Hamas, Hezbollah y los hutíes, no quieren discutir una solución de dos Estados con los palestinos en este momento. Pero imaginar ese futuro, si se puede hacer bien, no es una recompensa por lo que Hamás hizo el 7 de octubre. Es una manera –tal vez la única– de garantizar de manera sostenible que esto nunca vuelva a suceder.

Y con Gaza sumida en el conflicto y Cisjordania en ebullición, me doy cuenta de que los palestinos no pueden convocar una convención constitucional. Pero en la medida en que la Autoridad Palestina en Ramallah pueda emprender reformas que mejoren visiblemente su eficacia y credibilidad como socio de paz, la recompensa podría ser enorme. Una vez que las armas se callen en Gaza, es posible que estemos ante la mejor oportunidad para una solución de dos Estados desde el colapso de Oslo.

También podría ser el último.

© The New York Times 2024