¿Los gatos pueden contraer gripe aviar? La amenaza crece

Gatos en diferentes regiones de Polonia han sido afectados por el virus H5N1, lo que complica la búsqueda de la fuente del brote (Gettyimages)

El brote mundial de gripe aviar H5N1, que ya está devastando a aves silvestres y aves de corral, sigue propagándose a los mamíferos, acercándolo un paso más a un posible brote en humanos.

Te puede interesar: Un beso forzado y el momento del #SeAcabó para el sexismo en España

Por supuesto, dado que la pandemia de coronavirus nos enseñó la importancia de responder temprana y agresivamente a los brotes... Lo siento, estoy bromeando, no parece que hayamos aprendido mucho del brote de COVID y esto no tiene gracia.

No se ha hecho lo suficiente respecto de un brote fuera de control de H5N1 en granjas peleteras de Finlandia o de un brote misterioso entre gatos domésticos en Polonia.

Te puede interesar: Para escapar del calor en Dubái, dirígete a la playa a medianoche

Finlandia, uno de los mayores productores de pieles de Europa, está luchando contra brotes entre sus visones, zorros y perros mapaches en cautiverio, especies que, según advierten los científicos, han sido identificadas como más propensas a desarrollar una variante que puede infectar a las personas, lo que lleva a un brote humano.

La pandemia de COVID-19 demostró que los virus no conocen fronteras, por eso la vigilancia epidemiológica para averiguar el origen de los brotes es clave (Gettyimages)

Incluso la Autoridad Alimentaria de Finlandia, en su anuncio sobre el sacrificio de animales, señaló que los visones son susceptibles a la gripe humana y aviar. Si un animal es infectado por ambos, los virus pueden mezclar genes y dar lugar a una gripe aviar que puede infectar a los humanos. Sin embargo, las granjas peleteras en Finlandia no se cierran. En cambio, la Agencia Finlandesa de Vida Silvestre permitió a los criadores de pieles matar aves silvestres en grandes cantidades cerca de sus granjas. La agencia dijo que las matanzas fueron autorizadas “para prevenir contactos entre aves infectadas y animales en granjas peleteras”, pero los científicos señalan que este es un enfoque equivocado y probablemente inútil, y desde entonces más granjas peleteras en Finlandia han anunciado nuevos brotes.

Te puede interesar: La MDMA es una de las drogas ilegales más seguras, pero tiene sus riesgos

Mientras tanto, las autoridades dijeron que un brote considerable de gripe H5N1 entre gatos domésticos en Polonia este verano mató al menos a 29 animales, aunque los dueños de gatos han compilado listas con hasta 89 animales enfermos. El brote tiene muchas características inusuales que lo hacen especialmente preocupante y, sin embargo, todavía no ha habido una explicación de cómo ocurrió exactamente ni una investigación enérgica.

Los gatos afectados vivían en diferentes zonas de Polonia, pero sus virus tenían secuencias genéticas casi idénticas. Obviamente no podrían haberse infectado entre sí. Es poco probable que las aves silvestres sean la fuente, especialmente porque algunos de los gatos nunca salieron y el brote no se detectó en los vecinos de Polonia. Parece claro que el brote tuvo su origen en Polonia.

Los científicos y los dueños de gatos sospechan de la comida para gatos.

Finlandia, uno de los mayores productores de pieles de Europa, está luchando contra brotes entre sus visones, zorros y perros mapaches en cautiverio (Gettyimages)

En un giro adicional, el virus de todos los gatos enfermos en Polonia tenía dos mutaciones genéticas específicas que se encuentran casi exclusivamente entre los mamíferos, por lo que o todos los gatos estaban infectados y luego sus virus desarrollaron estas mutaciones de forma independiente, o las dos mutaciones ya estaban presentes en lo que los infectó.

Tom Peacock, que estudia la gripe aviar en el Imperial College de Gran Bretaña, me explicó que los escenarios más probables eran que los gatos hubieran comido carne de animales mamíferos enfermos o carne de aves en las que el virus de alguna manera había desarrollado estas mutaciones que normalmente se asocian con la adaptación de los mamíferos.

Cualquiera de estas opciones es alarmante y todavía nos faltan respuestas sobre cómo todos estos gatos geográficamente separados se infectaron con el H5N1.

Los científicos en Polonia solo pudieron analizar cinco muestras de alimentos, y una sola muestra (carne de pollo destinada al consumo humano que también se estaba alimentando al gato) resultó ser positiva para H5N1. Sin embargo, como señala el informe científico, se trata sólo de una muestra que podría haber sido contaminada después de que el animal enfermara en la casa.

El H5N1 también se detectó recientemente en dos refugios para gatos en Seúl, Corea del Sur. Las autoridades sospecharon que la fuente era comida para gatos y retiraron del mercado dos variedades de una marca. Si bien la investigación allí puede arrojar algunas respuestas, la situación difiere de la de Polonia, ya que los gatos coreanos vivían en el mismo lugar.

Tras el brote de gripe aviar en gatos polacos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una advertencia sobre el brote más grande de gripe aviar en felinos domésticos jamás registrado a nivel mundial (Gettyimages)

Es necesario realizar pruebas exhaustivas a lo largo de la cadena alimentaria para identificar la fuente real. Sin embargo, si se está llevando a cabo una investigación de este tipo en Polonia, las autoridades no han proporcionado información al público.

Polonia es el mayor exportador de aves de corral de la Unión Europea (UE), por lo que cualquier cosa que implique a la cadena alimentaria avícola sería económicamente preocupante. Polonia es también el mayor operador de granjas de visones de la UE. Una preocupación obvia es si los visones se están enfermando con H5N1 y si la carne de visón de alguna manera contamina la cadena alimentaria y eventualmente llega a los gatos.

Desafortunadamente, sin embargo, las granjas de visones en Polonia se han visto envueltas en las guerras culturales del país. Un intento anterior de prohibir las granjas de visones en 2020 casi derribó al gobierno, a pesar del apoyo generalizado a la prohibición. La extrema derecha se movilizó especialmente contra ello. Un miembro de la familia que controla la gran mayoría de las granjas de visones en Polonia dijo que la prohibición propuesta fue apoyada por las mismas personas “que promueven LGBT, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, la eutanasia, etc.”. El gobierno conservador dio marcha atrás.

Esta miopía no es monopolio de la extrema derecha. En Estados Unidos, una disposición promulgada por la Cámara que prohibía la cría de visones, fue eliminada en el Senado en un esfuerzo bipartidista: muchos senadores demócratas se unieron al republicano Ron Johnson de Wisconsin, donde todavía operan muchas granjas de visones, para eliminar la prohibición de la legislación.

¿Qué está pasando en las granjas de visones de Polonia?

No se ha hecho lo suficiente respecto de un brote fuera de control de H5N1 en granjas peleteras de Finlandia o de un brote misterioso entre gatos domésticos en Polonia (REUTERS)

Quizás Polonia esté haciendo un trabajo excepcional y evitando brotes de visones. Pero tal vez ni siquiera los note, lo cual es posible incluso simplemente sin mirar lo suficiente. Un brote de visones en España el año pasado demostró que el H5N1 no es tan mortal para los visones como lo es para las aves de corral (donde puede matar entre el 80% y el 90% de los animales infectados), por lo que un brote podría pasar desapercibido a menos que existiera una adecuada esfuerzo de vigilancia. Existe el peligro de que brotes tan leves desencadenen una pandemia, ya que las primeras etapas pueden ser más difíciles de detectar.

Los animales con pelaje como los visones y los zorros son mamíferos carnívoros que normalmente cazan en soledad. Enjaularlos juntos en espacios reducidos no sólo facilita las epidemias, sino que es especialmente cruel.

Estas especies peleteras son muy susceptibles a muchas enfermedades respiratorias humanas, y no sólo al H5N1. A finales de 2020, Dinamarca (entonces el mayor criador de visones del mundo) no pudo contener los brotes de COVID en sus granjas a pesar de muchos esfuerzos y descubrió que los visones estaban generando nuevas variantes que estaban infectando a los humanos. Alarmada, Dinamarca suspendió sus granjas de visones, pero ahora les permite comenzar a operar nuevamente.

El hacinamiento en las granjas de visones y zorros aumenta el riesgo de transmisión de los virus (Europa Press)

Deberíamos prohibir las granjas peleteras, que son crueles, peligrosas e innecesarias, y aumentar los requisitos de vigilancia y notificación de los brotes de H5N1 en mamíferos.

Pagar a los productores de pieles en Europa y Estados Unidos podría ser más barato que lidiar con un brote humano, especialmente porque la industria ya se está contrayendo naturalmente. Challis Hobbs, director ejecutivo de Fur Commission USA, una asociación que representa a los criadores de visones, dijo a Roll Call que alrededor de 100 granjas están en funcionamiento, frente a 257, a medida que los consumidores se alejan de las pieles. China también opera granjas peleteras, pero se podría buscar un acuerdo internacional para aumentar la vigilancia y, con suerte, incluso una prohibición global.

Además, una situación como la del misterioso gato en Polonia no debería pasar sin una investigación exhaustiva y transparente.

Como lamentablemente hemos descubierto, las fronteras y jurisdicciones son sutilezas que a los virus no les importan, pero las lecciones siguen sin tenerse en cuenta a nivel mundial.

* Este artículo apareció originalmente en The New York Times

* Zeynep Tufekci es profesora de sociología y asuntos públicos en la Universidad de Princeton, autora de “Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest” y columnista de opinión del New York Times

Seguir leyendo: