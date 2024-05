Gustavo Petro anunció que vendrían nuevos despidos por el escándalo de los carrotanques

El presidente anticipó que podría haber nuevos despidos por el escándalo de corrupción - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El presidente de la República se refirió al escándalo por corrupción relacionado con los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por el que ya se han registrado algunos despidos.

A través de sus redes sociales el alto mandatario entregó algunos detalles acerca de esta polémica que tiene a varios funcionarios de su administración bajo la lupa de los organismos de control.

Aunque anteriormente se había referido al tema de una manera más general, en la nueva publicación que hizo Gustavo Petro acerca del escándalo de los carrotanques mencionó nombres propios y anticipó algunas medidas que se tomarían en este caso de corrupción.

Inicialmente el alto mandatario habló sobre los señalamientos que se han hecho recientemente, específicamente los que salpican a Iván Name, presidente del Senado de la República.

Cabe recordar que en los últimos días Sneyder Pinilla, ex subdirector de la Ungrd, aseguró que los recursos provenientes de los sobrecostos en el caso de los carrotanques fueron dirigido a coimas para los presidentes del Congreso, con el objetivo de asegurar el trámite de las reformas sociales.

Sobre ese punto, el presidente Gustavo Petro recordó que Iván Name no fue elegido por él como presidente de la República; por el contrario, la decisión la tomó la oposición. Así mismo, indicó que el funcionario no ha apoyado los proyectos de ley propuestos por el Gobierno nacional.

“Ni el gobierno ayudó a elegir al senador Name como presidente del Congreso, lo hizo la oposición; ni el senador Name ha apoyado nuestros proyectos de ley; ni en la época de las transferencias del dinero de la que habla Sneider, estaban los carrotanques; pero lo que si estaban eran las elecciones”, resaltó el presidente Petro.

Petro se responsabilizó por el nombramiento de Olmedo López, exdirector de la Ungrd

Sin embargo, mencionó a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a quien sí nombró en ese cargo, pero que salió precisamente por el escándalo de corrupción al interior de la entidad.

Sobre los ocurrido durante la gestión de López en la Ungrd, el presidente dijo que hubo una transferencia ilegal de recursos.

“Soy responsable del nombramiento de Olmedo, en el que creí como dirigente de izquierda antioqueña, lo que veo es una transferencia ilegal de dinero que iba a las víctimas de tragedias hacia campañas electorales adversas a mi gobierno”, añadió.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro anticipó que podrían registrarse nuevos despidos de funcionarios salpicados por este entramado de corrupción que, además, tiene los ojos de la opinión pública y los organismos de control sobre su administración.

“El dinero público no es para financiar campañas electorales ni proclives ni adversas. Todo funcionario que se haya vinculado a este hecho atroz será desvinculado de la administración”, puntualizó el jefe de Estado.

El partido Alianza Verde se tambalea por las denuncias

Tras las denuncias en las que se menciona a Name, resurgieron los choques por su elección como presidente del Senado pues una parte de esa colectividad esperaba que la elegida para ese cargo fuera Angélica Lozano; sin embargo, la oposición con un empujón de algunos verdes logró poner en el puesto al hoy señalado por presunta corrupción.

Según información que dio a conocer el diario El Tiempo, los choques internos estarían siendo tan fuertes que es probable una división en el futuro.

Con la Alianza Verde partida en dos, quedaría un sector en cabeza de Carlos Ramón González, uno de los fundadores de la colectividad y quien es cercano al presidente de la República. Del otro lado estaría como líder la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.