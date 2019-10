La gente sigue preguntándome qué me gustaría decir a continuación, y durante mucho tiempo he tenido miedo de decir algo inadecuado. No me sorprende que me hayan abucheado por evidenciar a un hombre acusado de violación, pues esa respuesta es aterradoramente familiar tanto para mí como para la mayoría de los sobrevivientes de abuso. Si mis colegas no me defendieron cuando alcé la voz, ¿por qué no habría de escuchar abucheos de extraños en un bar neoyorquino?