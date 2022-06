Las dos vidas de la ultramaratonista vegana: ostenta 4 récords mundiales y dirige un santuario animal

El documental Running for Good: The Fiona Oakes Documentary (2017) registró su pasó por el Marathon des Sables, una competencia que es legendaria por su dificultad (Crédito: Fiona Oakes)

Los ultramaratonistas son una especie aparte, incluso en el mundo de los runners. Su capacidad física y mental se combina con una psicología muy particular. Pasar días enteros dentro de las competencias, realizar entrenamientos de varias horas, todo eso requiere una personalidad muy particular. Fiona Oakes, la ultramaratonista británica dueña de cuatro récords mundiales , no es la excepción, más bien es la confirmación.

Fiona Oakes es una corredora británica nacida en 1969. Atravesó diferentes problemas físicos en su vida y tuvo que entrar al quirófano en repetidas ocasiones. A los 17 años le quitaron una rótula y sin embargo eso no la detuvo. Adaptó su forma de correr y se transformó en una de las grandes personalidades del mundo de los ultramaratones.

Sus desafíos, varios de ellos casi imposibles, le dieron reconocimiento internacional, algo que ella ha usado para su otra gran motivación: la protección de los animales. Vegana desde la infancia, Fiona es algo más que una persona con una idea, ella dedica su vida a promover su mirada sobre el veganismo y los animales, incluso mucho antes de que fuera algo más conocido en el mundo.

La corredora publicó en el año 2020 un libro autobiográfico: Running for Good: The Fiona Oakes Story

Fiona Oakes es, a primera vista, una típica mujer de la campiña inglesa dedicada a su santuario de animales . El trabajo de arduo, como se podrá imaginar, cualquiera quedaría agotado. Lo diferente es que, además de realizar esa tarea física, Fiona corre decenas de kilómetros diarios como entrenamiento. Es notable la resistencia física que necesita para cualquiera de esas dos tareas por separado es intensa, juntas hablan de una fortaleza poco común. Pero además de una genética privilegiada y poco común, el secreto es la convicción con la cual realiza ambas cosas. Sus dos pasiones ocupan su vida.

Esta es solo su presentación, porque además es una atleta con varios récords. El más notable es el de ser la mujer más rápida en correr un maratón en cada uno de los continentes, con un tiempo sumado de 23:27:40. Ha ganado también en los maratones en el Polo Norte y en el Polo Sur. Ha participado de las más desafiantes ultramaratones y un documental registró su pasó por el Marathon des Sables, una competencia que es legendaria por su dificultad. Running for Good: The Fiona Oakes Documentary (2017) sigue sus pasos por este ultramaratón africano.

Tanto para conocerla como para entender esta carrera, vale la pena verlo. Por supuesto que pasa muy por encima del resto de los logros de Fiona, pero en su precisa descripción de la carrera ayuda a entender la fortaleza de esta mujer prodigio. La carrera es demoledora. Para Fiona es una excelente oportunidad para reflexionar, describir su modo de vida y demostrar que su dieta no entra en contradicción con sus proezas físicas.

A partir de todo esto, la corredora publicó en el año 2020 un libro autobiográfico: Running for Good: The Fiona Oakes Story. De la notable humedad y el inagotable verde de su santuario al abrumador desierto donde corrió su carrera más difícil, un contraste que muestra la capacidad humana en su máximo esplendor. Recordemos que el Marathon des Sables son siete días de carrera y 250 kilómetros por el desierto, en Marruecos. No solo se necesita una preparación fuera de serie, también es importante no tener mala suerte. Cualquier cosa puede pasar.

Pero a medida que Fiona Oakes va logrando sus objetivos también va ayudando a tomar conciencia de los temas que le preocupan . Podrán los demás estar de acuerdo con ella, pero sus ideas son firmes y están respaldadas por años de convicciones y los resultados que acá relatamos. Para ella, como vegana, correr una carrera como el Marathon des Sables tenía un significado extra.

Además del santuario mencionado, ella es embajadora de The Vegan Society y patrocinadora de Captive Animals Protection Society. Recauda dinero para la protección de animales con cada nueva competencia en la que participa.

Es también directora de la carrera Running for Good Ultra, que se realiza en octubre en el desierto de Zagora, en Marruecos. Una competencia pensada para tomar conciencia acerca del cambio climático y el cuidado del medio ambiente.

En cada proyecto que emprende, Fiona Oakes está comprometida con sus causas. Al mismo tiempo, es una ferviente defensora del running como una forma de vida y su capacidad para cambiar la existencia de cualquier persona. Una mujer definida por sus convicciones que nunca bajó los brazos ni se dejó vencer por los desafíos que tenía enfrente.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

