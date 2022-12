Cómo ver el resumen del año en Spotify con listas personalizadas de música y podcast

La plataforma ya permite ver el resumen anual de lo más escuchado por cada usuario y compartirlo.

Spotify ya tiene disponible Wrapped 2022, el resumen anual con lo más escuchado de cada usuario tanto en música como en podcast. Este año se muestran las tradicionales listas y se agrega una opción llamada ‘personalidad musical’ que se basa en el estudio de los gustos y hábitos de reproducción.

Así es Wrapped 2022 de Spotify

La personalidad musical es el apartado diferencial de este año porque mostrará un perfil del usuario, según el uso de la aplicación. Hay 16 categorías que pueden ser The Adventurer (El aventurero), The Early Adopter (El adoptador temprano), The Connoisseur (El conocedor), The Time Traveler (El viajero en el tiempo), entre otros.

Además, los usuarios encontrarán información con las listas de canciones, podcast y géneros musicales más escuchados, algo que se podrá compartir en las historias de redes sociales.

Te puede interesar:

La plataforma ya permite ver el resumen anual de lo más escuchado por cada usuario y compartirlo.

Cómo ver Wrapped 2022

Esta información está disponible para todos los que usan la aplicación, ya sea en dispositivos Android o iOS. Para verla es necesario tener la plataforma actualizada en su versión más reciente, algo que se puede verificar en App Store o Google Play Store.

Con la actualización lista, el usuario solamente debe abrir la app donde le saldrá un banner para acceder a todos sus datos, ver los listados y compartir las imágenes que desee en redes sociales.

Para el caso de la ‘personalidad musical’ en la página web de Spotify habrá información complementaria para ampliar el perfil que se asignó.

Te puede interesar:

La plataforma ya permite ver el resumen anual de lo más escuchado por cada usuario y compartirlo.

Lo más escuchado en Spotify

El resumen personal es una de las opciones que entrega Wrapped 2022, porque la aplicación también muestra información de cómo fue el comportamiento de los usuarios a nivel global.

Bad Bunny fue el artista más escuchado de toda la plataforma, por tercer año consecutivo, algo que ningún artista había logrado. En segundo lugar quedó Taylor Swift, quien lidera los listados en Australia y Reino Unido, además de ser la cantante más viral del año, es decir, la que mayor número de veces fue compartida en otras apps.

Mientras que Harry Styles tuvo la canción con mayor número de reproducciones con As it Was y Bad Bunny con el álbum más oído, con su producción Un verano sin ti.

Finalmente, The Joe Rogan Experience fue el podcast más escuchado a nivel mundial, a pesar de las polémicas que generó a inicio de año por las declaraciones de Joe Rogan y la divulgación de informaciones falsas sobre la COVID-19.

Aquí los listados completos:

Artistas con más reproducciones

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS

Álbumes con más reproducciones

1. Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

2. Harry’s House - Harry Styles

3. SOUR - Olivia Rodrigo

4. = - Ed Sheeran

5. Planet Her - Doja Cat

Canciones más oídas

1. “As It Was” - Harry Styles

2. “Heat Waves” - Glass Animals

3. “STAY (with Justin Bieber)” - The Kid LAROI

4. “Me Porto Bonito” - Bad Bunny feat. Chencho Corleon

5. “Tití Me Preguntó” - Bad Bunny

Seguir leyendo: