Cómo saber si un contacto está activo en WhatsApp

Foto de archivo ilustrativa del logo de WhatsApp en un smartphone Sep 15, 2017. REUTERS/Dado Ruvic/

La aplicación de WhatsApp permite a los usuarios saber cuando algunos de sus contactos se encuentran en línea dentro de la plataforma. Sin embargo, deben coincidir dos elementos: que esa persona permita que otros vean su estado de conexión y que el usuario tenga abierta la conversación en ese instante.

Sin embargo, existe un método más sencillo para saber si un contacto está en línea en ese momento en WhatsApp. Una extensión de Google Chrome, llamada “WA Web Plus for WhatsApp” tiene la capacidad de brindar esa información por medio de una notificación en la versión web de la aplicación.

Para poder utilizar esta funcionalidad, lo primero que el usuario necesita es descargar la extensión que puede encontrarse en la tienda de Chrome Web Store. Una vez instalada, las personas que deseen usarla tendrán que ingresar a las configuraciones para establecer lo que quieren que la extensión haga en su navegador.

Extensión de Google Chrome para WhatsApp (Captura)

Se tendrá que hacer clic en el icono instalado en la esquina superior derecha, al lado de la barra de navegación de Google Chrome, para poder acceder a la lista de funcionalidades de las que se puede disponer.

Estas están divididas en cuatro pestañas: Mejoras, herramientas de negocio, exportar y estadística. Sin embargo, para acceder a las notificaciones solo se tendrá que ingresar a la de Mejoras y hacer clic en la casilla de la opción “Notificar sobre contactos en línea”.

Una vez activada la función, solo se deberá actualizar la pestaña de WhatsApp y con ello, empezarán a aparecer pequeñas notificaciones en la esquina inferior izquierda de la pantalla de la aplicación. Estas solo serán visibles cuando el usuario se encuentre dentro de la pestaña de WhatsApp.

Extensión de Google Chrome para WhatsApp (Captura)

De igual forma, debido a que esta extensión no espía a los contactos de los usuarios, aquellas personas que no permiten que otros vean su estado de conexión pues así lo han configurado dentro de la aplicación, no emitirán notificación alguna sobre su estado dentro de la plataforma.

Otras funciones de la extensión

Por lo mencionado antes y las opciones variadas de personalización, el generar notificaciones no es la única característica de esta extensión, que además tiene un amplio y diverso apartado de privacidad que permite desenfocar mensajes, nombres de contactos.

Además, la extensión permite reproducir estados sin notificar a otros usuarios, un modo invisible para ocultar el estado de conexión a todos los usuarios por un breve periodo de tiempo, y la restauración de mensajes eliminados.

Además, para añadir un nivel adicional de privacidad, los usuarios podrán activar una opción de pantalla de bloqueo y configurar una contraseña especial que solo funcionará para la pestaña en la que se está trabajando con WhatsApp.

Extensión de Google Chrome para WhatsApp (Captura)

Una vez establecida, se añadirá un icono adicional con forma de candado a la derecha de la foto de perfil del usuario. Para activar la pantalla de bloqueo de WhatsApp los usuarios tienen dos opciones. La primera es hacer clic en el nuevo botón de bloqueo y la segunda es haciendo clic en el icono de la extensión, que también abre la ventana de opciones.

Otras funciones adicionales que añaden más características de personalización son la capacidad de iniciar conversaciones con números de teléfono que no han sido agregados a la lista de contactos, y reacciones automáticas a los mensajes recibidos al estilo de Facebook, aunque estas se envían en forma de mensajes.

SEGUIR LEYENDO: