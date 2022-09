Los memes más divertidos que dejó la presentación del nuevo iPhone 14

Internautas reaccionaron con memes a la presentación del iPhone 14 y los nuevos productos de Apple (Foto: Captura de pantalla Twitter)

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, lo que desde hace un par de semanas se venía anunciando este miércoles 07 de septiembre se hizo realidad: Apple presentó el tan esperado iPhone 14.

Fue durante el evento Far Out realizado en el Teatro Steve Jobs en Cupertino, California, Estados Unidos, que la aclamada compañía de la manzanita por fin presentó algunos de sus productos más esperados de este 2022. Si bien el iPhone 14 figuraba como el lanzamiento más esperado de este año, Apple también sorprendió con nuevas e innovadoras actualizaciones en sus sistema.

Y es que con el paso de los años, la exitosa compañía fundada por Steve Jobs se ha consolidado como un titán de la tecnología, alcanzando un alto grado de popularidad alrededor del mundo, factor que ha influido considerablemente en que esta mañana el nombre de su nuevo producto se mantenga en tendencias de redes sociales.

No obstante y pese a que las opiniones respecto a su diseño e innovación se mantienen divididas, de la tan esperada presentación no podía quedarse fuera el sentido del humor y, de este modo, los divertidos y siempre confiables memes comenzaron a inundar dichas plataformas digitales.

Internautas reaccionaron con memes a la presentación del iPhone 14 y los nuevos productos de Apple (Foto: Captura de pantalla Twitter)

En el evento, altos directivos de la compañía de la manzanita mencionaron que actualmente Apple se encuentra trabajando en reducir el impacto ambiental que sus productos generan, así como que ahora contarán con un algoritmo personalizado para optimizar la conexión satelital.

Respecto a sus dispositivos móviles, señalaron que los modelos del mercado estadounidense no necesitarán una tarjeta SIM física, incluyendo el nuevo iPhone 14. Adicionalmente, se confirmó el rumor de que el notch se ha transformado en un orificio en forma de píldora.

Dentro de las innovaciones presentadas del iPhone 14 destacó también la actualización de la cámara TrueDepth la cual contará con una apertura f 1/9 y ofrece una mejora del 38% en entornos de poca luz además de recibir enfoque automático para la toma de selfies.

El iPhone 14 contará con una nueva cámara de 12 MP con un sensor y pixeles más grandes; cabe mencionar que este nuevo Smartphone fue presentado en su versión Plus (6.7 pulgadas) y normal (6.1 pulgadas) además de que aseguraron que tendrán más espacios de pantalla y una batería más duradera.

Pese a las actualizaciones usuarios en redes sociales argumentaron que las actualizaciones no son del todo nuevas y que, incluso, sus versiones anteriores cuentan con la misma funcionalidad por lo que las burlas no se hicieron esperar.

Dentro de la presentación del iPhone 14 no podían quedarse fuera los costos del nuevo producto de Apple el cual señalaron que tendrá un costo de USD 799 en su versión normal y USD 899 la versión Plus.

Usuarios de la compañía de manzanita podrán comenzar a reservar a partir de este 07 de septiembre, no obstante, el nuevo iPhone 14 llegará al mercado hasta el próximo 07 de octubre en Estados Unidos.

Los costos del nuevo producto generaron gran controversia entre usuarios de redes sociales y es que no es un secreto que la compañía fundada por Steve Jobs se ha posicionado como una de las marcas más caras y de mayor estatus en el mundo, dejando claro que sus productos no están al alcance de todos por sus altos precios.

Además del iPhone 14, Apple también presentó actualizaciones en sus AirPods Pro, los cuales ahora contarán con la característica de cancelación de ruido así como con el chip H2 el cual ofrece un audio computacional avanzado que antes no podía ofrecerse en un dispositivo tan pequeño.

Dentro de los nuevos productos de la compañía de la manzanita también destacó el nuevo Apple Watch Ultra el cual, de acuerdo con lo expuesto en el evento, tendrá un costo aproximado de USD 799 y será ideal para buceadores, incluso, presentaron una nueva aplicación para ello llamada Oceanic+ la cual incluye un planificador de inmersiones, registro de temperatura de agua y más.

En lo referente a otros modelos de Apple Watch se anunciaron nuevas colaboraciones a lado de marcas como Nike y Hermés, además de un nuevo modo de ahorro de batería que mantiene las mismas funciones del dispositivo pero desactiva las que no son utilizadas con frecuencia.

Adicionalmente destacó que los nuevos relojes inteligentes de Apple incorporaron una nueva función que ayuda a mejorar la salud femenina con un cálculo retrospectivo de ovulación.

