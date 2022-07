Twitter prepara una función para poner Estados en los tweets

22/09/2020 Una imagen de archivo del logo de la red social Twitter. POLITICA INTERNACIONAL MOHAMMAD ATA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Hace unos meses se supo que Twitter estaba inmerso en un proceso de profundos cambios que derivará en una serie de novedades de cara al futuro los usuarios del mundo. Una de ellas es la incorporación de Estados, al más puro estilo de Slack, en los propios tweets de la red social. Ahora esta novedad ha llegado a más y se ha dejado ver en Twitter.

Según TechCrunch, algunos usuarios ya comenzaron a tener acceso a estos Estados, que están etiquetados para tweets. Un vocero de la compañía confirmó que esta prueba, que actualmente está limitada a unos pocos usuarios selectos de la plataforma, implica que ellos determinen qué tan rentables son.

Según el portavoz, esta función permite “agregar un tema de estado de una lista predeterminada a sus tweets para brindar más contexto a sus seguidores”. Así, según el portavoz, los usuarios podrán “transmitir mejor” lo que estamos haciendo en este momento.

Los nuevos Estados de Twitter

Estos Estados, que aparecerán en la parte superior de los tweets lanzados en la plataforma, están predefinidos por una lista específica. Es decir, los usuarios no podrán crear su propio estado, sino que tendrán que elegir uno de los Estados proporcionados por Twitter.

Incluyen un emoji y una frase corta. Estas frases no solo marcan el estado del tweet, sino que también definen lo que el usuario está haciendo. Tiene todo; “Un hilo”, “alerta de spoiler” o “AMA (Ask Me Anything)”.

Por tanto, la idea es evitar que frases que suelen encontrarse en los tweets más habituales pasen a formar parte del texto y tengan un estatus propio.

Estados en la red social. (foto: Twitter)

“No sé cómo Twitter logró lanzar una función más vergonzosa e inutilizable que los cotweets en el mismo mes, pero aquí está. Estos son todos los Estados que puede utilizar. No se permiten Estados personalizados”, se puede leer en el tweet de un usuario en la plataforma social.

De esta manera, el usuario puede guardar algunos caracteres a medida que escribe, simplemente es necesario incluirlos en el Estado. Estos Estados no son nuevos, ni mucho menos, ya que aparecieron hace meses en el código de la aplicación. Fueron descubiertos por la investigadora Jane Manchun Wong, quien previamente advirtió sobre este desarrollo.

Como es habitual en este tipo de casos, se desconoce cuándo estará disponible esta funcionalidad para todos los usuarios. Dado que ya comenzó a mostrarse a algunos usuarios y a recibir comentarios, no debería demorar mucho en llegar, aunque podría demorar semanas o meses.

Twitter prepara otras 3 novedades importantes

9to5Google menciona una nueva función que seguramente le gustará a todo el mundo, y es la de subir fotos y vídeos de forma simultánea.

Esto ya es posible en otras redes sociales y plataformas, pero hasta el momento si se quiere subir multimedia a Twitter, se tiene que elegir o subir vídeos o subir fotos únicamente, por lo que se constituye como un gran avance para los usuarios.

Novedades para Twitter. (foto: Twitter)

Otra incluye la capacidad de dar regalos o ‘premios’ a tweets, con la filtración de un icono de un regalo bajo el tweet en sí. No se sabe si esta es una función pensada para Twitter Blue para monetizar todavía más el contenido de los usuarios o si es una simple función de propina o tip.

Por último, Twitter también estaría preparando una novedad para que los usuarios incluyeran sus pronombres en el perfil, es decir, dedicar un campo entero de la biografía para mostrar los pronombres ligados al género de esa persona.

Novedades para Twitter. (foto: Twitter)

